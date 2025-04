Amazfit se chlubí mnoha kvalitními chytrými hodinkami. Letošní rok je to třeba model Active 2, který ve velmi příznivé cenové hladině nabízí kvalitní displej, GPS nebo možnost zcela spravovat notifikace. Dokonce lze dosáhnout i na NFC. Máme tu adepta na titul nejlepší cenově dostupné chytré hodinky?

Chytré hodinky mohou stát pár set korun, ale i několik desítek tisíc, byť zdánlivě mohou umět téměř totéž, alespoň na papíře. Amazfit Active 2 se snaží nabídnout hodně muziky za málo peněz. Tradičně vypadající hodinky disponují pokročilými funkcemi, mají kvalitní displej a stojí jen 2,5 tisíce korun.

Technické parametry Amazfit Active 2 Kompletní specifikace Konstrukce 43,9 × 43,9 × 9,9 mm , 29,5 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,32" (466 × 466 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor 270 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin Dostupnost únor 2025, 2 590 Kč

Obsah balení: dnešní klasika

V krabičce čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.

Líbilo se nám vše potřebné

Konstrukční zpracování: cit pro detail

Oproti minulé generaci modelu Active jsme se dočkali zásadní a na první pohled viditelné změny. Amazfit zvolil kruhovou konstrukci, díky čemuž zařízení skutečně připomíná klasické hodinky. Přispívá k tomu i lehká konstrukce z nerezu, kdy hmotnost nedosahuje ani 30 gramů. Samotná konstrukce není nijak mohutná, což Active 2 předurčuje i k nošení na menších zápěstích.

Do pravého boku jsou příjemně zakomponována dvě tlačítka, která vás dostanou do hlavního menu, respektive ke sportovním činnostem. Další využití jim však můžete v nastavení přiřadit sami. Tlačítka mají ale bohužel o něco tužší stisk a ne vždy se je podaří pohodlně stisknout. Jde však snad o jediný ústupek.

V základním balení se nachází silikonový řemínek, vcelku pohledný a běžnému uživateli bude stačit. Je navíc příjemný pro kůži a velice prodyšný. Samozřejmě ho můžete vyměnit za jiný, třeba kožený, se kterým se z hodinek stane opravdu designově zatraceně povedený kousek. Počítat můžete rovněž se zvýšenou odolností do 5 ATM. Hodinkám tedy nevadí sprcha, vana nebo plavání, na potápění ale raději zapomeňte.

Líbilo se nám odolnost do 5 ATM

elegantní design

kvalitní zpracování

nízká hmotnost

Nelíbilo se nám tlačítka jsou tužší

Displej: kruhový a kvalitní

Kruhový AMOLED displej má příjemně syté barvy a dostatečně jemné rozlišení na ploše 1,32". Displej je velmi dobře čitelný ze všech úhlů i venku. Jas může dosahovat 2 000 nitů a nechybí dobře fungující automatická regulace jasu. Sklíčko displeje má speciální povrchovou úpravu, díky které na něm téměř neulpívají otisky prstů. Přetrvávající nadšení z displeje podtrhuje Always-On, díky němuž máte neustále na očích čas, datum a třeba ušlé kroky.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej

povedený Always-On

Systém a výkon: preciznost v mnoha ohledech

Amazfit Active 2 běží na proprietárním operačním systému Zepp OS, který se vyznačuje nádherně svižným chodem a velmi dobrou optimalizací. Výrobce zapracoval na animacích a hodinky snadno konkurují i dražším kouskům. Vybírat můžete z několika desítek různých ciferníků, přičemž hned 8 jich v paměti udrží samotné hodinky. Zbylé další spravujete skrze aplikaci Zepp. Jistě přivítáte, že většina widgetů je aktivních, rovnou vás tak přenese do patřičné nabídky.

Podoba hlavního menu

Ovládání je svěřeno dotyku či tlačítku na pravém boku, přičemž si lze teoreticky vystačit i bez tlačítka. Vracet se lze totiž i gestem tahu z levého okraje displeje (o krok zpět). Ze všech stran se navíc dostanete k dalším funkcím. K dispozici je i horní lišta s rychlými zástupci, kde zjistíte vše potřebné. Z opačného konce vyjede centrum notifikací.

Schopnosti hodinek lze rozšířit skrze stahovatelné aplikace. Celý proces probíhá prostřednictvím aplikace Zepp, ta je mimochodem také česky a vcelku přehledná. Na výběr je pár praktických aplikací a jednoduchých her. Přibližně polovina stahovatelného obsahu je bezplatná. Příliš užitečných věcí ale prozatím nečekejte, vhod může přijít třeba konvertor jednotek, pokročilejší ovládání Spotify či aplikace připomínající pitný režim.

Amazfit Active 2 dokáží přijímat notifikace z jakékoliv aplikace, které to povolíte. Hodinkám nedělají problém dlouhé zprávy například z Telegramu, celý text si přečtete klidně jen na hodinkách. Výrobce však nasadil poněkud větší font a je nutné neustále rolovat. Na jakoukoliv notifikaci lze reagovat, a to hned několika způsoby. Využít lze rychlé přednastavené odpovědi, případně se lze spolehnout na klasickou klávesnici, ale nechybí ani diktování odpovědí.

Jako velkou výhodu spatřuji Bluetooth hovory. Na těle se nachází mikrofon i reproduktor, stačí opět vše správně napárovat, nastavit a můžete na vybrané kontakty rovnou volat. Plusem je dostatečná kvalita i hlasitost hovorů. Protistranu skvěle slyšíte, stejně tak ona vás.

Active 2 jsou vybaveny také umělou inteligencí Zepp Flow. Můžete s ní komunikovat a o cokoliv ji pořádat. Například o zvýšení jasu a okamžitě vás přenese do požadované nabídky. Působí to velmi šikovně, ale bohužel Zepp Flow nepodporuje češtinu. Použití u nás je tak přeci jen do značné míry limitované.

Párování telefonu s hodinkami probíhá přes Bluetooth 5.2. V souvislosti s konektivitou je nezbytné zmínit, že Active 2 chybí NFC. To bohužel znamená, že s nimi nejde a v budoucnu ani nepůjde bezkontaktně platit. Existuje totiž model Active 2 Premium dražší o několik stovek korun, který NFC pro platby již nabízí. Jinak jsou oba modely stejné, liší se jen NFC. Hodinky zvládají také GPS, které se hodí pro sportovní aktivity i procházení map, jejichž podklady lze stáhnout i přímo do hodinek.

Líbilo se nám svižný chod

přehledné prostředí

lze doinstalovat aplikace

kompletní reakce na notifikace

Nelíbilo se nám chybějící NFC u klasické varianty

Výdrž a nabíjení: budete spokojeni

V hodinkách je baterie s kapacitou 270 mAh, s výdrží budete spokojeni. Při aktivním používání jsem nabíjel jednou za 6 dní, přičemž jsem občas i vyřídil hovor skrze hodinky. Je však třeba dodat, že pokud budete aktivně a často používat GPS, propadne se výdrž rychle výrazně níže. Totéž platí i pro Always-On, který dokáže dost energie vysát. Velmi tak záleží, jak budete hodinky používat.

Opětovné nabití zabere necelé dvě hodinky a probíhá skrze podložku, na které je USB-C. Snadno tak můžete použít třeba kabel, kterým nabíjíte váš telefon.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Nelíbilo se nám nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

Sportovní a zdravotní funkce: klasická nadílka

Hodinky dokáží monitorovat přes 160 aktivit, mezi kterými nechybí různé druhy běhu, chůze, plavání, ale i silový trénink, skákání přes švihadlo, míčové sporty či deskové hry. Samozřejmostí je i plavání, hodinky jsou odolné do 5 ATM. Výhodou tohoto modelu je pak dvoupásmová GPS, která velmi přesně a rychle nalezne signál. Zjištění polohy venku zabere sotva pár vteřin. Naopak uvnitř s polohou nepočítejte, ale to není velké překvapení.

Během jakékoliv aktivity vidíte na rozměrném displeji vše potřebné. Délku aktivity, tepovou frekvenci, čas, případně i rychlost. Například při chůzi či běhu vás hodinky umí hlasově informovat o každém dokončeném kilometru a průměrné rychlosti/vzdálenosti. Sice v angličtině, ale i tak se to může hodit, neboť se nemusíte soustředit na samotný displej. Podrobnější statistiky získáte po skončení aktivity. Hodinky měří i okysličení krve, naprostou samozřejmostí je pak měření spánku včetně fáze REM.

V aplikaci Zepp lze využívat i virtuálního trenéra a v závislosti na vašich požadavcích a dosavadních výkonech vytvářet tréninkové plány. V aplikaci objevíte ještě funkci Zepp Aura, která pomocí umělé inteligence umí například připravit relaxační hudební playlist. Funkce je to však na zkoušku, dále je zpoplatněna.

Líbilo se nám přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů

velké množství sportovních režimů

měření SpO2

GPS

Zhodnocení: jasný nákup

Amazfit Active 2 dobře vypadají, mají kvalitní displej a přehledné prostředí. Navíc zvládají nejen základní notifikace či měření kroků, ale spousta dalších věcí. Na příchozí zprávy jde reagovat, hodinky sledují vaše zdraví či spánek a poradí si i s mapami. Za mírný příplatek navíc dosáhnete i na NFC a následně s hodinkami můžete bezkontaktně platit. Svým způsobem je plus je i schopná umělá inteligence, u které však zamrzí absence češtiny. Líbí se nám i dobrá výdrž a komfort.

Netřeba to protahovat, jen velice obtížně najdete hodinky, které by za 2,5 tisíce korun nabídly větší porci funkcí. Pakliže například chcete vyzkoušet svět chytrých hodinek, je model Active 2 ideální volbou. Za příznivou cenu vám ukáží, co vše dnes chytré hodinky mohou umět.

Konkurence

Konkurenčních hodinek mnoho není, většinou nabízí spíše nepatrně slabší výbavu. Za zmínku ale určitě stojí Xiaomi Redmi Watch 5, které zaujmou všechny, kterým nesedí kruhový vzhled. Mají velký AMOLED displej, podporují hlasové hovory a mají i GPS.

Přejít do katalogu Xiaomi Redmi Watch 5 Konstrukce ? × ? × 10,5 mm , ? g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 2,07" (432 × 514 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.3, NFC Akumulátor 550 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Náročnější mohou sáhnout po kruhových hodinkách Xiaomi Watch 2, které již podporují NFC, tedy i bezkontaktní platby. Zde je ale potřeba říci, že cenově vychází stejně jako Amazfit Active 2 Premium, které NFC mají rovněž.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Watch 2 Konstrukce 47,6 × 45,9 × 11,8 mm , 55 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px) Systém Wear OS , kompatibilní s: Android Konektivita Bluetooth: 5.2, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 495 mAh , nabíjení: ?

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz