Pokud nehledáte konkrétní smartphone, ale chcete vědět, na co si dát při výběru telefonu pozor, nepřehlédněte našeho průvodce, ve kterém upozorňujeme na základní podmínky pro bezproblémový nákup.

Vybíráme nejlepší telefon se snadným ovládáním

Na co si dát pozor?

Podrobně jsme vše důležité kolem výběru telefonu se snadným ovládáním rozebírali v našem průvodci. Níže se již podíváme na samotný výběr konkrétních telefonů.

Apple iPhone SE (2022)

Že jste zvyklí na iOS? Nedivíme se, prostředí iPhonů je všeobecně jednodušší než Android. Tentokrát jsme nemuseli pátrat mezi několik let starými telefony, neboť letos spatřil světlo světa iPhone SE (2022). Má 4,7" displej s rozlišením 1 334 × 750 px a velmi výkonný procesor Apple A15 Bionic. Nechybí zvýšená odolnost ani podpora bezdrátového nabíjení či 5G. I když design vypadá v roce 2022 již vcelku obstarožně, Home Button pod displejem velmi zjednodušuje ovládání.

Obávat se nemusíte ani o prostor pro data, byť podpora paměťovek chybí. Naopak se můžete těšit na kvalitní hlavní fotoaparát. V závislosti na volbě paměťové verze se cena nového iPhonu pohybuje od 12,5 tisíc korun za základní 64GB paměťovou variantu.

Nokia 2720 Flip

„Véčko“? Máme! Nokia 2720 Flip je sice již starším kouskem, ale na kvalitách jí to nijak neubírá. Dále je nutné vyzdvihnout velký displej a rozměrnou klávesnici. Dostalo se i na venkovní displej a oblíbené přijímání/ukončování hovoru rozevřením/zavřením telefonu. Základní prostředí je přehledné a lehce se podobá starším Nokiím. Menu lze přeskládat a kromě mřížkového uspořádání si můžete zvolit i zobrazení jedné velké ikony s popiskem.

Do mobilu máte možnost instalovat jednoduché hry a aplikace. Již v základu je přítomen Facebook či WhatsApp. Poradí si i s LTE a můžete z něj vytvořit Wi-Fi hotspot, což je jedna z fajn vymožeností systému KaiOS. Zážitky z cest je možné zaznamenat díky 2Mpx fotoaparátu, ovšem kvalitou by se mezi nejlepší fotomobily Nokia nezařadila.

Nokia 6310

Pod pojmem snadné ovládání si nadále spousta uživatelů představí dávné telefony Nokia. Možná si vybavíte bezmála 20 let starou Nokii 6310. A právě tu se výrobce HMD Global rozhodl v oživit a vzkřísil její povedený design. Pokud se smíříte se základním plastovým tělem, získáte telefon s 2,8" QVGA displejem. Loňská novinka bude každopádně vyhovovat všem, kteří hledají mobil s klasickou alfanumerickou klávesnicí. Jednotlivá tlačítka jsou dostatečně velká, což je předpokladem pro pohodlné psaní.

Telefon běží na starém známém systému S30+, takže žádné vymoženosti nečekejte, vrcholem datového připojení je stále GPRS, Bluetooth povýšilo na verzi 5.0. Vedle vlastní hudby z microSD karty můžete poslouchat i FM rádio. A samozřejmě nechybí ani had. Kaňkou na kráse je rovněž nekvalitní VGA fotoaparát. Pokud však hledáte zcela základní telefon a rádi si zavzpomínáte na začátek století, může být Nokia 6310 vhodnou volbou.

Samsung Galaxy A13

Ani telefon s Androidem nemusí nutně znamenat obtížné ovládání. Za všechny jsme tentokrát vybrali Galaxy A13 s Androidem 12 nadstavbou One UI, kterou Samsung uzpůsobil pro ovládání jednou rukou. Ve většině případů proto nemusíte přehmatávat či natahovat palec, a to navzdory tomu, že má telefon 6,4" displej s Full HD+ rozlišením. V prostředí vás potěší i srozumitelné popisky či praktické hledání, díky kterému vždy najdete vše, co aktuálně potřebujete.

Méně zkušení uživatelé či úplní začátečníci pak možná využijí i speciální Snadný režim. Po jeho zapnutí se prostředí omezí jen na několik základních aplikací a veškeré prvky na domácí obrazovce se zvětší. Zlepší se také klávesnice a například prodlouží čas, po který je nutné ikonky držet pro nějaké změny. Tím se omezí nechtěné změny v uspořádání a nastavení. Aktuálně vás telefon vyjde na necelých 5 tisíc korun a z výbavy vás dokáže zlákat například velkou baterií s kapacitou 5 000 mAh či 50megapixelovým fotoaparátem.

Aligator S6500 Senior

Pokud vám ani Snadný režim není dost, můžete jít na jistotu a vsadit na Aligator S6500 Senior se speciálním BIG launcherem. Díky tomu se se smartphonem skamarádí i vaše prarodiče.

Aligator dále zaujme velkým 6,5" displejem, 13Mpx fotoaparátem, čtečkou otisků prstů a GPS, díky které můžete kontrolovat mapy kdekoli na cestách. Systém je starší, konkrétně Android ve verzi 10, avšak v Go edici, která je určena pro základní smartphony s menším výkonem. Díky tomu je spouštění aplikací plynulejší a jejich velikost je menší, pokud tedy nainstalujete speciální Go verzi.