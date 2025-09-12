mobilenet.cz na sociálních sítích

Chystají se chytré hodinky Amazfit Active Max. Lákadlem bude cena i výdrž

Michal Pavlíček
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Hodinky nabídnou kruhový displej s úhlopříčkou 1,5"
  • Baterie by měla mít kapacitu 576 mAh
  • Cena by se měla pohybovat kolem 4 tisíc korun

Amazfit připravuje nové cenově dostupné chytré hodinky zaměřené na náročnější uživatele. Jmenovitě půjde o model Active Max, o kterém informuje Roland Quandt na sociální síti Bluesky. Půjde o standardně sportovně laděné kruhové hodinky s 1,5" OLED displejem, o rozlišení 480 × 480 pixelů. Potěšit by měla i baterie s kapacitou 576 mAh, což značí velmi nadprůměrnou výdrž na jedno nabití. Lze odhadovat, že nabíječku bude stačit vyhledat jednou týdně.

Prostředí hodinek zajistí systém Zepp OS, který je v posledních letech velmi schopný. Nabízí propracované domácí obrazovky s widgety či kompletní možnosti reakcí na notifikace. Samozřejmostí jsou sportovní režimy či zvýšená odolnost do 5 ATM, což značí, že s hodinkami bude možné plavat, ale nikoliv již potápět.

V další výbavě figuruje 4GB interní paměť, která se hodí například pro hudbu. Tu si lze do hodinek nahrát, následně je spárovat se sluchátky a poslouchat bez nutnosti mít při sobě mobilní telefon. Samozřejmostí je GPS, Bluetooth 5.3 a rovněž čip NFC pro bezkontaktní placení.

Chytré hodinky Amazfit Active Max by se měly prodávat za zhruba 170 eur, což jsou v přepočtu přibližně 4 tisíce korun. V tuto chvíli však není znám termín představení hodinek. Lze však odhdaovat, že se tak stane v nejbližších týdnech.

