Elegantní, chytré a zatraceně dobře vybavené chytré hodinky, které vydrží bezmála týden bez nabíjení a dokonce podporují i bezkontaktní platby? Pro mnohé možná sen, ale přesně tímto směrem mají namířeno nové Amazfit Balance, které dávají zapomenout na to, že ve střední třídě figuruje jen Samsung či Huawei.

Amazfit je možná zapsán jako výrobce nositelné elektroniky za příznivou cenu, avšak chce expandovat výše a pro tyto účely má letos v rukávu novinku Balance. Chytré hodinky, které od prvního momentu dávají najevo, že to myslí vážně a hodlají uspět na všech frontách. Za zhruba 6 tisíc korun nabízí velmi zajímavý koktejl výbavy. Lákat má možnost hodinkami platit, především ale výdrž, jež dosahuje takřka jednoho týdne. Mýlíme se, nebo mají zavedení výrobci vážného konkurenta?

Technické parametry Amazfit Balance Kompletní specifikace Konstrukce 46 × 46 × 10,6 mm , 35 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,5" (480 × 480 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor 485 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin Dostupnost červenec 2023, ?

Obsah balení: nic neočekávaného

V krabičce čekají hodinky s nasazeným látkovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.

Nelíbilo se nám hodil by se náhradní pásek z jiného materiálu

Konstrukční zpracování: styl a elegance

Tentokrát Amazfit vsadil na hliníkové tělo, které je přibližně 11 milimetrů vysoké a s průměrem 46 milimetrů patří standardní ve světě dnešních chytrých hodinek. Cit pro detail Amazfit prokázal nejen vkusnou statickou lunetou, ale i zbroušeným přechodem mezi displejem a boky hodinek. Pravý bok je domovem uživatelsky definovatelného tlačítka a otočné korunky, která slouží i k potvrzování. Snadno s ní projdete celé prostředí, včetně nabídek a widgetů. V tomto ohledu se Amazift neustále zlepšuje.

Lehce nezvyklý může být řemínek, kdy výrobce vsadil na nylonovou látku halící se převážně do šedých odstínů, díky čemuž nepůsobí nijak rušivě. Při nošení je totiž nesmírně pohodlný a také lehký, váží jen 9 gramů. Výhodou látkového řemínku je i fakt, že velmi dobře dýchá pokožka pod ním, což pro někoho může být poměrně zásadní. Při sportování také skvěle vstřebává pot. To má i nevýhodu pro všechny, kteří se s hodinkami i sprchují. Látkový řemínek nasákne vodu a je nezbytné počítat s tím, že alespoň pár minut po koupeli či sprše je mokrý. Na každý pád mohu potvrdit, že látkový řemínek se suchým zipem drží naprosto perfektně na ruce a přesně si nastavíte velikost pro vaše zápěstí.

Na druhou stranu nelze nedodat, že by se k takto elegantním hodinkám hodil nějaký kožený řemínek, který by působil přeci jen ještě reprezentativněji. Výrobce klidně mohl nějaký takový přibalit. Nyní to nechává a vás, zda si jej koupíte a jednoduše vyměníte. Zpracování hodinek jsem již nakousli, jen jedním slovem perfektní a vše podtrhuje i odolnost do 5 ATM.

Líbilo se nám překvapivě pohodlný a dobře sedící pásek

zvýšená odolnost

praktická tlačítka, včetně korunky

originální vzhled

Nelíbilo se nám hodil by se třeba kožený řemínek

Displej: radost pohledět

Samotný kruhový AMOLED panel má 1,5" a jemné rozlišení 480 × 480 pixelů. Displej potěší skvělým podáním barev i výbornou čitelností. V tomto ohledu patří ke špičce. Výborně funguje automatická regulace jasu i rozsvícení displeje gestem otočení zápěstí. Decentní a přesto praktický je Always-On, kdy pro zjištění aktuálního času není potřeba hodinky celé rozsvítit. Solidně je řešena také ochrana displeje, který je mírně zapuštěný, chráněn 2.5D odolným sklíčkem Gorilla Glass 3 a povrch je upraven proti ulpívání otisků prstů. To funguje poměrně dobře a při běžné práci je zobrazovač po většinu dne skutečně čistý.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej

povedený Always-On

automatická regulace jasu

Systém a výkon: můžete být nároční

Prostředí hodinek působí jednoduše, ale je přehledné a velmi snadno ovladatelné. Vše je doprovázeno vkusnými a v drtivé většině případů plynulými animacemi. Sluší se dodat, že je vše kompletně lokalizováno do češtiny. Hlavní menu si můžete přeskládat skrze aplikaci v telefonu. Standardně je menu sestaveno do zcela nepřehledné matice ikonek ve stylu Apple Watch. Naštěstí si lze nechat zobrazit i výrazně přehlednější seznam s ikonkami, což změnit v menu nastavení a položce Preference. Domácí obrazovka může být osazena ciferníkem, hned 7 jich udrží v paměti hodinky, další najdete v obchodě, kde je zdarma stáhnete. Z hlavní obrazovky lze každým směrem otevřít nějakou nabídku. Odshora to jsou zástupci rychlého nastavení, zprava menu, zleva notifikace a zespoda jakýsi denní komplexní přehled.

Schopnosti hodinek lze rozšířit skrze stahovatelné aplikace. Celý proces probíhá prostřednictvím aplikace Zepp, ta je mimochodem také česky a vcelku přehledná. Na výběr je pár praktických aplikací a jednoduchých her, většina z nich je zdarma. Příliš užitečných věcí ale prozatím nenajdete, vhod může přijít třeba konvertor jednotek, pokročilejší ovládání Spotify či aplikace připomínající pitný režim.

Amazfit Balance dokáží přijímat notifikace z jakékoliv aplikace, které to povolíte. Nedělají jim problém dlouhé zprávy například z Telegramu, celý text si přečtete klidně jen na hodinkách. V omezené míře lze i reagovat, a to buď předpřipravenou odpovědí (prostým děkuji či OK), případně smajlíky. Psaní na hodinkách bohužel možné není.

Jako výhodu spatřuji Bluetooth hovory. Na těle se nachází mikrofon i reproduktor, stačí opět vše správně napárovat, nastavit a můžete na vybrané kontakty rovnou volat. Plusem je dostatečná kvalita i hlasitost. Protistranu skvěle slyšíte, stejně tak ona vás.

Platební metoda Zepp Pay funguje, ale jen s kartou Curve

Párování telefonu s hodinkami probíhá přes Bluetooth 5.1. Ve výbavě hodinek se však objevuje také Wi-Fi. Ta slouží výhradně k přenosu větších objemů dat mezi hodinkami a telefonem. Jde například o hudbu. Tu lze poslouchat buď skrze reproduktor, nebo sluchátka spárovaná s hodinkami. V souvislosti s konektivitou je důležité zmínit, že Amazfit konečně nasadil NFC a spolu sním funkci Zepp Pay. S hodinkami Balance tak lze bezkontaktně platit, nicméně zatím je situace poněkud komplikovaná. Spolehlivě totiž vše funguje jen se službou Curve. Přidat má brzy jít, dle aplikace si to i můžete vybrat, platební karta MasterCard avšak po přidání údajů aplikace vyhodí chybu, že karta není podporována. V dohledné době by se to však mělo změnit.

Líbilo se nám svižný chod

pěkný vizuál

paměť na hudbu

podpora Bluetooth telefonování

lze doinstalovat aplikace

NFC

Nelíbilo se nám jen omezené reakce na notifikace

zatím nedotažené platby

Výdrž a nabíjení: k týdnu se přiblížíte

V hodinkách je baterie s kapacitou 485 mAh a výrobce velkoryse slibuje 14 dní běžného používání, případně 7 dní intenzivního. Při testování, kdy byl například nepřetržitě zapnut režim Always-On, využíváno měření srdečního tepal po celý den a notifikace chodily takřka každých pět minut, jsme se spolehlivě dostali na 6 dní výdrž, a to hodnotíme pozitivně. Méně nároční se snadno dostanou nad týden.

Kapitolou sama pro sebe je nabíjení. Amazfit opět (pokolikáté už?) předělal nabíjecí kolébku. Ta tedy není zpětně kompatibilní se staršími, ale ani s jinými letošními modely. Toto by výrobce už opravdu měl nějak sjednotit. Doplňme, že samotné nabití zabere zhruba 2 hodiny.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Nelíbilo se nám nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

Sportovní a zdravotní funkce: změří takřka vše

Hodinky dokáží monitorovat přes 150 aktivit, mezi kterými nechybí různé druhy běhu, chůze, plavání, ale i silový trénink, skákání přes švihadlo, míčové sporty či deskové hry. Samozřejmostí je i plavání, hodinky jsou odolné do 5 ATM. Výhodou tohoto modelu je dvoupásmová GPS, která velmi přesně a rychle nalezne signál. Zjištění polohy venku zabere sotva pár vteřin.

Během jakékoliv aktivity vidíte na rozměrném displeji vše potřebné. Délku aktivity, tepovou frekvenci, čas, případně i rychlost. Například při chůzi či běhu vás hodinky umí hlasově informovat o každém dokončeném kilometru a průměrné rychlosti/vzdálenosti. Sice v angličtině, ale i tak se to může hodit, neboť se nemusíte soustředit na samotný displej. Podrobnější statistiky získáte po skončení aktivity. Hodinky měří i okysličení krve, naprostou samozřejmostí je pak měření spánku včetně fáze REM.

V nabídce najdete i vaše hodnoty stresu, celkovou kondici či měření teploty, což se může hodit. Zajímavá je i funkce, kdy vám hodinky během 45 vteřin nečinnosti změří v podstatě vše najednou.

Líbilo se nám přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů

velké množství sportovních režimů

měření SpO2

GPS

teploměr

Zhodnocení

Chytré hodinky Amazfit Balance jakoby rády dostaly svému jménu. Výrobci se podařilo vyprodukovat na pohled líbivé a elegantní hodinky s poměrně originálním nylonovým řemínkem. Ten sice asi nebude vyhovovat každému, avšak lze vyměnit. Displej je naprosto špičkový, prostředí přehledné, v češtině a svižné. Pohodlí ovládání zajistí otočná korunka. S hodinkami lze telefonovat, přijímat veškeré notifikace a v omezené míře na ně reagovat. Cizí hodinkám nejsou další aplikace, byť jejich nabídka není nijak oslnivá.

Novinka dokáže změřit různé tělesné aktivity a poskytne poměrně ucelené informace o vašem těle. Potěší zvýšená odolnost a líbila se nám i velmi dobrá výdrž na nabití. Pokud Amazfit ještě dotáhne platební metody tak, aby nebylo žádné omezení, budou hodinky Balance opravdu zajímavým kouskem a za zhruba 6 tisíc korun vážným konkurentem pro všechny ostatní modely dalších výrobců.

Konkurence

Konkurentem mohou být Huawei Watch GT 4, které jsou jen nepatrně dražší, přesto nabízí rovněž zajímavý mix výbavy v čele s dlouhou výdrží a pestrou nabídkou různých designových variant. Na druhou stranu však nepodporují placení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei Watch GT 4 46 mm Konstrukce 46 × 46 × 10,9 mm , 48 g , odolnost: IP68 Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px) Systém HarmonyOS , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, ne , NFC Akumulátor 524 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Opomenout nemůžeme další letošní novinku v podobě Xiaomi Watch 2 Pro, což jsou opět elegantní hodinky s obdobnou cenou a navíc lákají operačním systémem Wear OS. V praxi to znamená více aplikací k doinstalování a třeba plně funkční placení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Watch 2 Pro LTE Konstrukce 47,6 × 45,9 × 11,8 mm , 55 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px) Systém Wear OS , kompatibilní s: Android Konektivita Bluetooth: 5.2, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 495 mAh , nabíjení: ?

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz