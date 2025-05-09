Má se Garmin začít bát? Titanové Amazfit T-Rex 3 Pro mají i svítilnu

Zatímco první generace hodinek Amazfitu ambiciózně označená jako T-Rex ještě docela zapadla, po několika dalších generacích tady máme stroj, který nenechá nikoho na pochybách. Už na první pohled je jasné, že volí materiály z nejvyšší ligy: titanové tělo a tlačítka společně se safírovým sklem pro krytí displeje. Ten je AMOLED a jeho svítivost se dostala až na špičkových 3000 nitů. Jeho velikost je 1,5 palce pro 48mm verzi a 1,32 palce pro 44mm velikost.
Změn v hardwarové výbavě je více, ale zaboduje vždy nějaký zajímavý detail. Tentokráte je dvoubarevná LED, kterou můžete použít jako nouzové osvětlení při noční cestě na záchod, stejně tak jako výstrahu při sportu za soumraku a v noci. Další změna inspirovaná Garminem je tzv. BioCharge Energy Score, které dává dohromady všechny možné metriky a ukazuje váš aktuální stav. Hodinky navíc měří tep, saturaci i okysličení krve. Mají mikrofon i reproduktor, takže je lze použít pro volání z připojeného mobilu.
Stejně jako minulá řada nabízí T-Rex 3 Pro desítky tisíc bezplatných offline map: městské, topografické a mapy sjezdovek. Nyní však mapy zobrazují více podrobností, včetně okolí a klíčových bodů zájmu. Mapy jsou také intuitivnější a interaktivnější: T-Rex 3 Pro umí vyhledávat místa a vytvářet nebo generovat nové trasy. Stačí nastavit směr a zadat vzdálenost, kterou chcete urazit, ať už při běhu nebo jízdě na kole. Během chvilky chytré hodinky automaticky vygenerují trasu.
Anténa v nejnovějším modelu využívá kruhovou polarizaci, která umožňuje častější příjem signálu GPS. Chytré hodinky navíc podporují dvoupásmové vysílání, které minimalizuje negativní dopad rušení způsobeného silným větrem, vysokými stromy nebo budovami. Přesnější údaje GPS zase zajišťují přesnější sledování tempa. Hodinky T-Rex 3 Pro podporují šest satelitních systémů včetně GPS a Galileo.
Tuto přesnost můžete využít při zaznamenávání více než 180 sportů. Při nich hodinky monitorují několik parametrů a po tréninku i regeneraci, včetně VO2 max, krátkodobé a dlouhodobé tréninkové zátěže, doby regenerace, klidové tepové frekvence, variability tepové frekvence a kvality spánku.
Už předchozí verze potěšily výdrží a nejinak tomu bude i zde. Ve smartwach módu se můžete těšit až 25 dní u větší varianty. Pokud aktivujete GPS a k tomu always-on displej, pak se dostanete na 19 hodin, respektive 13 pro menší model.
Větší model se začíná prodávat dnes a bude k dispozici v barevných provedeních Tactical Black a Black Gold. Menší, 44mm, pak Gold and Gray a Black Gold, přijde na trh později. Cenovka je 399 eur, což v českých obchodech znamená něco pod deset tisíc.
