Řada Bip od Amazfitu vždy sdružovala cenově dostupné chytré hodinky. I ona však postupem let dospívá. Nejnovější vydání Bip 6 vás uchvátí velkým AMOLED panelem, schopností spravovat i hovory či vestavěnou GPS s možností zobrazit mapu. Samozřejmostí je pak dlouhá výdrž. A cena? Ta se hned od začátku dostává pod hranici 2 tisíc korun.

Amazfit lze takřka bez nadsázky nazvat výrobcem, který kraluje cenově dostupným chytrým hodinkám. Zpravidla dokáže za málo peněz nabídnout opravdu hodně muziky a pokud se vám tomu nechce věřit, není snad lepší možnost, jak vás přesvědčit, než využít letošní novinky Bip 6. Na českém trhu tyto hodinky pořídíte za necelé 2 tisíce korun, avšak přesto získáte takřka vše, co nabízí klidně i dvakrát dražší modely. Je v tom nějaký zádrhel?

Technické parametry Amazfit Bip 6 Kompletní specifikace Konstrukce 46,3 × 40,2 × 10,5 mm , 42,9 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,97" (390 × 450 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ?, mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor 340 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost březen 2025, 1 999 Kč

Obsah balení: dnešní klasika

V krabičce vás čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály. Nedostalo se tak ani na kabel, ten musíte mít vlastní.

Líbilo se nám vše potřebné

Konstrukční zpracování: velké a decentně zahnuté

V případě řady Bip jde Amazfit většinou cestou praktičnosti, kterou nadřadí designovým výstřelkům. Bip 6 má proto obdélníkový tvar se zaoblenými rohy a při pohledu z profilu si všimnete velmi decentního prohnutí celé čelní strany. Výsledkem je, že hodinky příjemně sedí na zápěstí a ačkoliv jsou větší, nepřekáží ani těm s menší paží. Do značné míry za to vděčíme i tloušťce kolem 10 milimetrů. Celková hmotnost se zastavila na 42,5 g, což je slušné.

Konstrukční zpracování je příkladné, rám je hliníkový, zbylé části pak plastové, samozřejmě vyjma krycího sklíčka displeje. Počítat můžete i se zvýšenou odolností do 5 ATM, což značí, že hodinkám nevadí voda a můžete s nimi kupříkladu do sprchy

Standardně k hodinkám dostanete silikonový pásek s mnoha dírkami. Pásek nevypadá až tak obyčejně, ale samozřejmě je vyměnitelný. Ovládání provádíte primárně skrze displej, ale jsou připravena i dvě tlačítka na pravém boku. Vrchní vás zavede do menu a má lehce zdrsněný povrch. Spodní zprostředkovává rychlý přístup ke sportovním aktivitám. Tisknou se velice pohodlně a jistě.

Líbilo se nám odolnost do 5 ATM

hliníkový rám

nízká hmotnost

Displej: kvalita pro všechny

Největší mezigenerační progres zaznamenáváme u displeje. Ten vyrostl a má 1,97", díky čemuž se řadí mezi největší v rámci chytrých hodinek. Těšit se však můžete především na AMOLED panel, který má syté barvy, působivou černou a celkově je lépe čitelný třeba venku. Modelu Bip 6 navíc nechybí fungující automatická regulace jasu. Dokonce můžete počítat s funkcí Always-On, kdy můžete mít na očích de facto vše a neustále. Displej pouze lehce pohasne. Ve výsledku tak displej Amazfit Bip 6 patří jednoznačně k tomu nejlepšímu mezi hodinkami v cenové hladině kolem 2 tisíc korun.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej

povedený Always-On

Systém a výkon: osvědčený krok

Amazfit Bip 6 běží na proprietárním operačním systému Zepp OS, který se vyznačuje nádherně svižným chodem a velmi dobrou optimalizací. Výrobce zapracoval na animacích a hodinky snadno konkurují i dražším kouskům. Vybírat můžete z několika desítek různých ciferníků, přičemž hned 8 jich v paměti udrží samotné hodinky. Zbylé spravujete skrze aplikaci Zepp. Jistě přivítáte, že většina widgetů je aktivních, rovnou vás tak přenesou do patřičné nabídky. Nemusí se navíc jednat přímo o widgety, ale může jít o jakoukoliv informaci, která vás přenese do podrobnější nabídky. Zamrzet může snad jen to, že widgety nejsou počeštěné.

Ovládání je svěřeno dotyku či tlačítkům na pravém boku, přičemž si lze teoreticky vystačit i bez tlačítek. Vracet se lze totiž i gestem tahu z levého okraje displeje (o krok zpět). Ze všech stran se navíc dostanete k dalším funkcím. K dispozici je i horní lišta s rychlými zástupci, kde zjistíte vše potřebné. Z opačného konce vyjede centrum notifikací.

Schopnosti hodinek lze rozšířit skrze stahovatelné aplikace, což je vymoženost u levných hodinek málokdy vídaná. Celý proces probíhá prostřednictvím aplikace Zepp, ta je mimochodem česky a vcelku přehledná. Na výběr je pár praktických aplikací a jednoduchých her. Přibližně polovina stahovatelného obsahu je bezplatná. Příliš užitečných věcí ale prozatím nečekejte, vhod může přijít třeba konvertor jednotek, pokročilejší ovládání Spotify či aplikace připomínající pitný režim.

Skrze hodinky Bip 6 lze i telefonovat, pokud je telefon spárovaný

Amazfit Bip 6 dokáží přijímat notifikace z jakékoliv aplikace, které to povolíte. Hodinkám nedělají problém dlouhé zprávy například z Telegramu, celý text si přečtete klidně jen na hodinkách. Výrobce však nasadil poněkud větší font a je nutné neustále rolovat. Na jakoukoliv notifikaci lze reagovat, a to hned několika způsoby. Využít lze rychlé přednastavené odpovědi, případně se lze spolehnout na klasickou klávesnici, ale nechybí ani diktování odpovědí.

Jako velkou výhodu spatřuji Bluetooth hovory. Na těle se nachází mikrofon i reproduktor, stačí opět vše správně napárovat, nastavit a můžete na vybrané kontakty rovnou volat. Plusem je dostatečná kvalita i hlasitost hovorů. Protistranu skvěle slyšíte, stejně tak ona vás.

I cenově dostupné hodinky Bip 6 jsou vybaveny umělou inteligencí Zepp Flow. Můžete s ní komunikovat a o cokoliv ji pořádat. Například o zvýšení jasu a okamžitě vás přenese do požadované nabídky. Působí to velmi šikovně, ale bohužel Zepp Flow nepodporuje češtinu. Použití u nás je tak přeci jen do značné míry limitované.

Párování telefonu s hodinkami probíhá přes Bluetooth 5.2. V souvislosti s konektivitou je nezbytné zmínit, že Bip 6 nemají NFC. To bohužel znamená, že s nimi nejde a v budoucnu ani nepůjde bezkontaktně platit. Naopak se dostalo na GPS, která se hodí pro sportovní aktivity i procházení map, jejichž podklady lze stáhnout i přímo do hodinek a následně pohodlně procházet.

Líbilo se nám svižný chod

přehledné prostředí

lze doinstalovat aplikace

kompletní reakce na notifikace

zvládají hovory

Nelíbilo se nám nedostalo se na NFC

Výdrž a nabíjení: velmi slušná

V hodinkách je baterie s velice slušnou kapacitou 340 mAh, kdy s výdrží budete jednoznačně spokojeni. Při aktivním používání jsem nabíjel jednou za 7 dní, přičemž jsem občas i vyřídil hovor skrze hodinky. Je však třeba dodat, že pokud budete aktivní a často používáte GPS, propadne se výdrž výrazně níže. Totéž platí i pro Always-On, který dokáže dost energie vysát. Velmi tak záleží, jak budete hodinky používat.

Opětovné nabití zabere dvě hodinky a probíhá skrze podložku, na které je USB-C. Snadno tak můžete použít třeba kabel, kterým nabíjíte váš telefon. Mimochodem, nabíjecí podložka je shodná i s dalšími novějšími hodinkami Amazfit.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

Nelíbilo se nám nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

Sportovní a zdravotní funkce: panuje spokojenost

Hodinky dokáží monitorovat přes 140 aktivit, mezi kterými nechybí různé druhy běhu, chůze, plavání, ale i silový trénink, skákání přes švihadlo, míčové sporty či deskové hry. Samozřejmostí je i plavání, hodinky jsou odolné do 5 ATM. Výhodou tohoto modelu je pak dvoupásmová GPS, která velmi přesně a rychle nalezne signál. Zjištění polohy venku zabere sotva pár vteřin.

Během jakékoliv aktivity vidíte na rozměrném displeji vše potřebné. Délku aktivity, tepovou frekvenci, čas, případně i rychlost. Například při chůzi či běhu vás hodinky umí hlasově informovat o každém dokončeném kilometru a průměrné rychlosti/vzdálenosti. Sice v angličtině, ale i tak se to může hodit, neboť se nemusíte soustředit na samotný displej. Podrobnější statistiky získáte po skončení aktivity. Hodinky měří i okysličení krve, naprostou samozřejmostí je pak měření spánku včetně fáze REM.

V aplikaci Zepp lze využívat i virtuálního trenéra a v závislosti na vašich požadavcích a dosavadních výkonech vytvářet tréninkové plány. V aplikaci objevíte ještě funkci Zepp Aura, která pomocí umělé inteligence umí například připravit relaxační hudební playlist. Funkce je to však na zkoušku, dále je zpoplatněna.

Líbilo se nám přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů

velké množství sportovních režimů

měření SpO2

GPS

Zhodnocení: výhodná nabídka

V úvodu jsme naznačili, že Amazfit nabízí mnohdy hodně muziky za málo peněz a nový model Bip 6 to splňuje naprosto učebnicově. Nabídne velký displej, komplexní portfolio sportovních i zdravotních funkcí a jednoduché ovládání. Prostředí pak funguje dostatečně dobře na to, aby vás nijak nelimitovalo. Velice oceňujeme plnohodnotnou možnost reagovat na notifikace. Bip 6 tak opravdu zastanou pozici prodloužené ruky vašeho smartphonu, který nemusíte vždy lovit po kapsách. Vytýkat těmto hodinkám něco, je opravdu těžké. K dokonalosti schází zejména NFC, které by hodinkám zpřístupnilo bezkontaktní platby.

Konkurence

Ačkoliv se to nemusí zdát, kvalitních hodinek je v této cenové hladině více. Nabízí se například Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, které pořídíte od 1 500 Kč a přitom mají velký AMOLED displej a zvládají telefonovat. Nemají však tak propracované notifikace.

Přejít do katalogu Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Konstrukce 49,1 × 40,4 × 11,4 mm , 29,2 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,96" (502 × 410 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.3, ne , ne Akumulátor 470 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Pokud se vám naopak prostředí Amazfitu líbí, ale preferujete spíše tradiční kulaté hodinky, jsou zde Amazfit Active 2, které jsou o přibližně 500 Kč dražší, ale přeci jen vypadají stylověji a jsou tenčí. Výbava je pak velmi podobná.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Amazfit Active 2 Konstrukce 43,9 × 43,9 × 9,9 mm , 29,5 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej AMOLED, 1,32" (466 × 466 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, ne , Wi-Fi Akumulátor 270 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin

