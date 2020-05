Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Očekávaný herní telefon Poco F2 Pro je tady, stejně tak bizarní kousek od LG. Vítám vás u mNews.

LG chystá bizarní telefon a Poco F2 vystrkuje růžky – mNews

Poco F2 Pro od Xiaomi je tady

Konečně to mohu říci. Dlouho očekávaný nástupce populárního Pocophonu od Xiaomi je tady. I když je otázka, jestli se povedl stejně jako předchůdce. Poco F2 Pro zaujme hned displejem bez výřezu, což se pro hraní her náramně hodí. Opravdu pak potěší vysoký výkon díky nejmodernějšímu Snapdragonu 865, dále 6/8 GB RAM a nezapomnělo se ani na 3,5mm jack pro sluchátka. Určitě kvituji, že tentokrát se nevynechalo NFC. Vybavenější varianta by pak měla stát okolo 16 tisíc korun.

Qualcomm představil Snapdragon 768G

A když už padlo slovo o Snapdragonu 865, nyní se mnohem větší důraz dává na jeho méně výkonné, ale úspornější bratříčky. Na trhu se objevují telefony s modelem 765 a právě nyní byl představen zcela nový čip Snapdragon 768G, který podporuje 5G, ale hlavně přidává grafický výkon, který využijí především hráči her.

LG Wing chystá otočný displej

Zatímco svět naskočil na vlnu ohebných displejů, LG si jde vlastní cestou a představuje třeba kryty s druhým displejem apod. Model nazvaný LG Wing by pak měl nabídnout druhý displej, který bude v běžném stavu překrývat ten první a po otočení o 90 stupňů se z něj stane hlavní širokoúhlá obrazovka, zatímco na spodním displeji budete mít třeba klávesnici. Jde o hodně divokou představu, která se mi však začíná dost zamlouvat, tak uvidíme. K představení by mělo dojít ještě tento rok.

Prodeje telefonů klesají

Koronavir úřaduje a prodeje telefonů očekávaně klesají. A to dokonce i u značek jako je Apple, který za duben zaznamenal pokles poptávky o 77 %. Uvidíme, jak se s tím popere iPhone 12 v druhé půlce roku. Velký smutek pak přináší pohled na čísla Sony. Za první čtvrtletí tohoto roku prodalo 400 tisíc kusů Xperií. Pokles se očekával, i když odhady hovořily o 700 tisících. Minulý rok to bylo přes milion. A zatím to nevypadá, že by Sony mělo nějaký trumf v rukávu.

To by mě schválně zajímalo, má koronavir nějaký vliv na to, zda byste si koupili teď nový telefon, nebo ne? Dejte vědět do komentářů.