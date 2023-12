Začít nový rok s šestkou v kapse

Fotografie: unsplash.com

Starý rok se pomalu ale jistě blíží se svému konci a pro některé se může stát i zdrojem přemýšlení o financích. Nejen bilance nad uplynulým rokem, ale také například zamyšlení se nad tím, co se třináctým platem, nebo jakým způsobem investovat či ušetřit, abychom měli do dalšího roku rezervu. V článku se dozvíte některé ze způsobů, které bych vám v tom mohly pomoci.

Obchodování na burze

Jednou z možností, jak uložit své peníze do budoucna, je například také obchodování na burze. Ať už do cenných papírů, valut nebo komodity. Jedním z takových trhů je například akciový trh zaměřený na technologie US Tech 100. Investování do tohoto způsobu uložení peněz však není zcela jednoduchý. Pokud se pro něj rozhodneme, je vždy potřeba si nejdříve pořádně prostudovat podmínky vkladu a výběru financí a další aspekty. Je také nápomocné se poradit s někým, kdo se ve světě financí pohybuje již delší dobu. Ať už s brokerem nebo nezávislým finančním poradcem.

Kdo šetří, má za tři

Otřepané staré přísloví se může zdát jako zcela zřejmá věc. Popravdě se ale jedná spíše o dávno zapomenutou moudrost. Pravidla osobních financí jsou taková, že se počítají na 50-20-10-20. Tedy, v ideálním případě bychom do každodenního života měli vkládat padesát procent svého výdělku. Dvacet procent bychom měli mít k dispozici v rezervě (například na spořícím účtu s možností výběru kdykoliv). Deset procent investovat s krátkodobým horizontem (jeden až pět let ket). A zbytek investovat do dlouhodobého horizontu (nad pět let). Sice to není dogma a není potřeba se do této definice stoprocentně vlézt, ale minimálně jedno by bylo vhodné si z něj odnést. A to, že je vhodné šetřit, a případně i investovat, aby se naše finance s časem zhodnocovaly. Pokud totiž peníze máme jen na účtu, kde bez užitku leží, tak s narůstající mírou inflace ztrácejí na hodnotě. Jejich aktivní využití je jediný způsob, jak s tímto bojovat, aniž byste je museli investovat.

Možnosti přivýdělku

S rostoucí inflací však také stoupají ceny zboží a služeb. Vanové jsou však za dveřmi a tak se očekává, že každý po stromečkem nalezne alespoň nějakou maličkost. Kde na ni ale vzít, když je všechno tak drahé, a rodinný rozpočet jít tak dost napnutý? Zkuste si přivydělat. Do konce roku totiž ještě platí mírnější podmínky pro pracovníky na Dohodu a provedení práce a Dohodu o pracovní činnosti, než jaká bude po novele zákona od ledna 2024. Vánoční inventury, balení zboží, distribuce ze skladu nebo doručování jsou příklady činností, se kterými má mnoho podnikatelů a obchodů v předvánoční čas potřebu nabírat nové krátkodobé zaměstnance na výpomoc. Zkuste tedy prozkoumat své okolí a nějakou takovou příležitost si pro sebe najít.