Apple vybízí k boji s nemocí AIDS. Hlavní stránku zahalil do barvy (RED)

Pokud jste v posledních hodinách navštívili stránky Applu, jistě jste zaznamenali všudypřítomnou červenou barvu odkazující na partnerství s organizací (RED). Na stránkách cupertinského giganta se můžete dočíst například o tom, kam putuje výtěžek z prodaných výrobků (PRODUCT)RED, ale také zjistit, které produkty lze v této edici pořídit.

„Naše partnerství s organizací (RED) za 14 let spolupráce vygenerovalo téměř 250 miliónů dolarů na financování programů léčby HIV/AIDS. Až do 30. června směruje Apple ve spolupráci s organizací (RED) 100 % vyhovujícího výtěžku z prodeje výrobků (PRODUCT)RED na reakci Globálního fondu na COVID‑19. Poskytuje tím tolik potřebnou podporu zdravotnickým systémům, které epidemie ohrožuje nejvíc, aby se podařilo udržet programy, co zachraňují životy lidí zasažených HIV/AIDS v subsaharské Africe,“ uvádí Apple na svých stránkách.

Níže na stránkách lze také zjistit, že nákupy placené pomocí Apple Pay až do 7. prosince pomáhají financovat boj organizace (RED) proti AIDS a pandemii COVID‑19. Až v samotné patičce stránek se dozvíte, že z každého nákupu zaplaceného pomocí Apple Pay na stránkách Applu nebo v aplikaci Apple Store věnuje výrobce 1 americký dolar (zhruba 22 korun) Fondu pro Globální fond (dříve Americký fond pro Globální fond). Maximální výše příspěvku zmíněné organizaci je přitom (pouze) 1 milión dolarů, tedy necelých 22 milionů korun.