Chystaný telefon LG Wing má mít dva displeje. Jeden bude otočný

Fotografie: etnews.com

Finanční výsledky LG nadále nejsou příliš příznivé, ačkoliv jisté zlepšení lze v zpozorovat. Jihokorejský výrobce však rozhodně nic nevzdává, což naznačil již telefonem LG Velvet. Generální ředitel společnosti LG, Kwon Bong-Seok, přislíbil, že v roce 2021 se mobilní divize vrátí do zisku. Otázkou zůstává, jak toho chce LG docílit. Dle ředitele bychom se měli dočkat nových mobilních produktů s dnes tolik žádaným „wow“ efektem.

Podle etnews.com chystá LG další telefon se dvěma displeji, nicméně nepůjde o řešení ve stylu G8X ThinQ, případně staršího LG V10. Nový telefon, který je prozatím nazýván jako LG Wing, bude zdánlivě vypadat jako běžné zařízení. Vrchní panel, pravděpodobně typu OLED, však bude možné pootočit o 90° a následně se pod ním objeví sekundární obrazovka s poměrem stran 1:1 a úhlopříčkou 4 palce. Horní displej má mít protáhlý poměr stran a úhlopříčku 6,8 palce.

Rozhodně ale nejde o první zařízení tohoto druhu – LG již před desetiletím nabízelo otočný TFT panel, avšak tehdy pod ním byla klasická klávesnice. Dvojice panelů má být nápomocná například při editaci fotografií. V praxi má vše fungovat tak, že náhled fotografie bude na horním displeji, zatímco editační nástroje na spodním.

Pokud jde o výbavu, nemělo by se LG Wing nechat zahanbit. Očekává se nasazení Snapdragonu 765G, případně jeho vylepšené varianty 768G. Tato skutečnost by znamenala, že si telefon poradí i se sítěmi 5G. Na zádech telefonu bude sestava tří fotoaparátů, přičemž ten hlavní nabídne 64 megapixelů. Pakliže by se LG Wing potvrdilo, měli bychom se ho dočkat ve druhé polovině roku 2020. Cenová hladina se předpokládá v přepočtu kolem 24 tisíc korun s daní.