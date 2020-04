Nový iPhone SE je konečně tu, útočí ale i OnePlus – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nastal velký den, Apple po čtyřech letech představil nový iPhone SE. Bude stát za to? To a další si ukážeme v novém mNews.

Apple představil nový iPhone SE

Konečně jsme se dočkali a můžeme přestat spekulovat. Nová verze kompaktního iPhonu je skutečností a jmenuje se prostě SE, stejně jako předchůdce. Design vychází z iPhonu 8, takže nabídne z dnešního pohledu kompaktní 4,7palcový displej, ale taky obří rámečky a dokonce Home Button. Za zmínku stojí výkonný procesor A13 Bionic. Na zadní straně je jen jeden snímač, 12Mpx fotoaparát odpovídající iPhonu 11. Takže jsme dostali přesně to, co jsme čekali. A jediným překvapením je vlastně název.

OnePlus 8 a 8 Pro míří na špici

OnePlus odhalilo své nejnovější modely 8 a 8 Pro. Zajímavější je samozřejmě dražší varianta. Ta konečně nabídne bezdrátové nabíjení a odolnost IP68. Z přední strany pak silně připomíná Samsungy, má zahnutý 120Hz AMOLED displej a drobný výřez pro kameru. Za zmínku však stojí zadní sestava foťáků, vedle běžného 48Mpx snímače tu totiž máme i ultraširokoúhlý rovněž s 48 Mpx. Špičkový je samozřejmě i výkon, ale cena vzrostla. Verzi Pro tak pořídíte od 27 tisíc korun.

LG Velvet zaujme designem

LG v poslední době nepůsobí příliš přesvědčivě. To by se však mohlo změnit s modelem Velvet, který se vydá jiným designovým směrem. Z představení jsme se nedozvěděli nic o specifikacích, můžeme tak hovořit hlavně o vzhledu. Ten působí zajímavě, hlavně díky netradičním fotoaparátům. Změnit by se mělo také pojmenovávání modelů.

eRouška pomůže v trasování nakažených

Přímo pod záštitou Ministerstva zdravotnictví vznikl projekt eRouška. Na rozdíl od trasování od Seznamu eRouška nezaznamenává vaši polohu. Přes Bluetooth navazuje kontakt s dalšími telefony v okolí, které mají aplikaci rovněž nainstalovanou. Data v případě nákazy odevzdáte hygieně a ta může pomocí telefonu kontaktovat všechny, se kterými jste přišli do styku. Ale stejně jako rouška sama, i eRouška bude fungovat ve chvíli, kdy ji bude používat co nejvíce lidí.

Na pořádné novinky od Applu si prostě počkáme do září, ale určitě se najde hodně takových, kterým se „starý“ vzhled zamlouval více.