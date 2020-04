Bloomberg: iPhone 12 Pro bude mít menší výřez a design připomínající iPhone 5

Podle agentury Bloomberg si Apple pro letošní rok chystá hned čtyři verze „iPhonu 12“. Dva z nich nahradí současný iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max a zbylé dva se stanou nástupci základního iPhonu 11.

New story: iPhone 12 will be released weeks after typical mid-September launch, will have an iPad Pro-like design, 5G, and LIDAR + Smaller HomePod in the works and Apple Tags will come in leather keychain pouch. With @debbywuintaipei https://t.co/H66Q8tUEsM