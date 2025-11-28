mobilenet.cz na sociálních sítích

Neúspěch iPhonu Air brzdí příval dalších tenkých telefonů

Ondřej Pohl
Neúspěch iPhonu Air brzdí příval dalších tenkých telefonů
  • Dodavatelé Applu reagují na menší zájem o iPhone Air
  • Tomu se přizpůsobují i další značky

Začátkem tohoto roku to vypadalo, že nás čeká příval supertenkých telefonů, kdy se budou výrobci předhánět v počítání desetinek milimetrů v pase – přesně tak, jak to udělal iPhone Air. Nicméně koncem roku je čím dál tím jasnější, že tato vlna zas až tak vysoká nebude. Apple sice veřejně nepřizná, že nedosáhl takových čísel, jaká zamýšlel, ale lze to vyčíst z indicií, které shromáždil server (digitimes.com).

Podle jeho informací snížil klíčový dodavatel společnosti Apple, Foxconn, své výrobní linky na iPhone a společnost Luxshare zcela zastavila výrobu komponentů pro tento iPhone. Nedávno Apple opustil designér Abidur Chowdhury, který se podílel na iPhonu Air, a Apple nijak nespěchá s hledáním jeho náhrady.

Jako vždy, co se děje v Applu, má zásadní vliv na zbytek světa mobilů. Několik čínských značek, včetně Xiaomi, Oppo a vivo, údajně zrušilo své plány na uvedení ultratenkých telefonů, které měly konkurovat iPhonu Air. Stejně nejistá je situace i u hlavního konkurenta, kterým je Samsung. Ohledně nástupce Galaxy S26 Edge se stále zuřivě spekuluje, ale nejde o úniky ohledně výbavy, ale spíše o to, kdy a jestli vůbec bude tento model uveden na trh.

Technické parametry Apple iPhone Air 256 GB

Konstrukce156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetApple A19 Pro,
Paměťvnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémiOS 26
Akumulátor3 149 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostzáří 2025,
Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Nebo možná novináři to tak trochu přehání s tou důležitostí Applu.

Snad to dělají za prachy. Jinak to nechápu.
Lukas Klima
Lukas Klima
Já bych tenký telefon bral, jen by musel být dostatečně vybavený. Air byl asi po mnohé v poměru výbava/cena nezajímavý a raději zvolili lépe vybavený, levnější model, nebo o fous dražší, ale s nesrovnatelně lepší výbavou. Obětovat vše jen kvůli tenkosti asi nebyla nejlepší strategie.
Standa Jandečka
Standa Jandečka
Tenkost na úkor výbavy. Ale zase každý výrobek si zákazníka najde. Anebo to moc někdo řeší. Problém je cena, být o 5 tisíc nižší......
Petr Zitka
Petr Zitka
Minimální tenkost telefonů je slepá ulička.
Už jsme se o tom přesvědčili před lety.
Nepoučitelní výrobci si to potřebují ověřit podruhé.
