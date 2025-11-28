Neúspěch iPhonu Air brzdí příval dalších tenkých telefonů

Začátkem tohoto roku to vypadalo, že nás čeká příval supertenkých telefonů, kdy se budou výrobci předhánět v počítání desetinek milimetrů v pase – přesně tak, jak to udělal iPhone Air. Nicméně koncem roku je čím dál tím jasnější, že tato vlna zas až tak vysoká nebude. Apple sice veřejně nepřizná, že nedosáhl takových čísel, jaká zamýšlel, ale lze to vyčíst z indicií, které shromáždil server (digitimes.com).
Podle jeho informací snížil klíčový dodavatel společnosti Apple, Foxconn, své výrobní linky na iPhone a společnost Luxshare zcela zastavila výrobu komponentů pro tento iPhone. Nedávno Apple opustil designér Abidur Chowdhury, který se podílel na iPhonu Air, a Apple nijak nespěchá s hledáním jeho náhrady.
Jako vždy, co se děje v Applu, má zásadní vliv na zbytek světa mobilů. Několik čínských značek, včetně Xiaomi, Oppo a vivo, údajně zrušilo své plány na uvedení ultratenkých telefonů, které měly konkurovat iPhonu Air. Stejně nejistá je situace i u hlavního konkurenta, kterým je Samsung. Ohledně nástupce Galaxy S26 Edge se stále zuřivě spekuluje, ale nejde o úniky ohledně výbavy, ale spíše o to, kdy a jestli vůbec bude tento model uveden na trh.
Technické parametry Apple iPhone Air 256 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|iOS 26
|Akumulátor
|3 149 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|září 2025,
Snad to dělají za prachy. Jinak to nechápu.
Už jsme se o tom přesvědčili před lety.
Nepoučitelní výrobci si to potřebují ověřit podruhé.
