Krize pamětí se stupňuje. Příští rok se mají ve velkém vrátit modely se 4GB RAM

Michal Pavlíček
11
Krize pamětí se stupňuje. Příští rok se mají ve velkém vrátit modely se 4GB RAM
Fotografie: Perplexity, mobilenet.cz
  • Důvodem je zvyšování cen paměťových čipů
  • Aby nedocházelo ke zdražení všech modelů, navrátí se 4GB varianty
  • Naopak takřka vymizí verze s 16GB operační pamětí

Trh s chytrými telefony by mohl v příštím roce čelit významné změně v nabízené paměti, a to v důsledku celosvětového nedostatku paměťových čipů. Objevují se spekulace z serveru Naver (viz blog.naver.com), že telefony vybavené 16 GB RAM se brzy stanou raritou a že by se na trh mohly vrátit i cenově dostupnější modely s pouhými 4 GB RAM.

Samsung Galaxy S25

Hlavní příčinou tohoto nedostatku je rostoucí poptávka po čipech pro umělou inteligenci. Rychlý rozvoj datových center pro AI vyžaduje paměťové čipy s vysokou šířkou pásma (HBM) a čipy GDDR5 DRAM, což vytváří tlak na dodavatelské řetězce.

V reakci na nedostatek a rostoucí ceny pamětí se výrobci smartphonů uchylují k různým strategiím. U vlajkových lodí již bylo avizováno zdražení, například ze strany Xiaomi. U trhů citlivých na cenu však výrobci místo zvyšování cen volí raději snižování nákladů. Podle zdrojů se očekává, že telefony s 16 GB RAM se stanou vzácností a naopak se častěji objeví modely se 4 GB RAM. Odhady dokonce naznačují, že by se nabídka 12GB RAM modelů mohla snížit až o 40 %, přičemž jejich místo zaujmou modely s 6 GB a 8 GB RAM.

Tento trend naznačuje, že v budoucnu bude mít přístup k telefonům s nejvyšší kapacitou operační paměti jen omezená skupina zákazníků, kteří sáhnou po modelech vyšší třídy s cenou nad 20 tisíc korun, zatímco střední a nižší třída se bude muset spokojit s menší pamětí. Pokud by však ve střední třídě šlo řekněme o 8GB RAM, nepůjde o nijak zásadní zásah do stylu používání.

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Tak to Samsung vrátí i 2GB RAM 🤣
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Alespoň konečně dobrý důvod, proč se svým zařízením vydržet pár let. Uvidíme jak dlouho se svým zařízením vydržím. Možná prubnu rekord a docílím 5 let.
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 11:19
Btw není tu článek že už je OPPO Find X9 Pro a X9 na mp.cz v akci
https ://www .mp. cz/oppo-find-x9-pro-16gb-512gb-silk-white-p-289164
Find X9 Pro za 25k

A X9 za 20k..
https ://www .mp. cz/oppo-find-x9-12gb-512gb-titanium-grey-p-289212
Tak to bude mít Oneplus s Honorem a Realme těžké.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Mojmír Muzikant
Mojmír Muzikant
Tak to vypadá, že se svým Poco F6 Pro s 16GB/1TB ještě nějaký čas vydržím. :-)
Odpovědět

