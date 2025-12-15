Krize pamětí se stupňuje. Příští rok se mají ve velkém vrátit modely se 4GB RAM

Trh s chytrými telefony by mohl v příštím roce čelit významné změně v nabízené paměti, a to v důsledku celosvětového nedostatku paměťových čipů. Objevují se spekulace z serveru Naver (viz blog.naver.com), že telefony vybavené 16 GB RAM se brzy stanou raritou a že by se na trh mohly vrátit i cenově dostupnější modely s pouhými 4 GB RAM.
Hlavní příčinou tohoto nedostatku je rostoucí poptávka po čipech pro umělou inteligenci. Rychlý rozvoj datových center pro AI vyžaduje paměťové čipy s vysokou šířkou pásma (HBM) a čipy GDDR5 DRAM, což vytváří tlak na dodavatelské řetězce.
V reakci na nedostatek a rostoucí ceny pamětí se výrobci smartphonů uchylují k různým strategiím. U vlajkových lodí již bylo avizováno zdražení, například ze strany Xiaomi. U trhů citlivých na cenu však výrobci místo zvyšování cen volí raději snižování nákladů. Podle zdrojů se očekává, že telefony s 16 GB RAM se stanou vzácností a naopak se častěji objeví modely se 4 GB RAM. Odhady dokonce naznačují, že by se nabídka 12GB RAM modelů mohla snížit až o 40 %, přičemž jejich místo zaujmou modely s 6 GB a 8 GB RAM.
Tento trend naznačuje, že v budoucnu bude mít přístup k telefonům s nejvyšší kapacitou operační paměti jen omezená skupina zákazníků, kteří sáhnou po modelech vyšší třídy s cenou nad 20 tisíc korun, zatímco střední a nižší třída se bude muset spokojit s menší pamětí. Pokud by však ve střední třídě šlo řekněme o 8GB RAM, nepůjde o nijak zásadní zásah do stylu používání.
https ://www .mp. cz/oppo-find-x9-pro-16gb-512gb-silk-white-p-289164
Find X9 Pro za 25k
A X9 za 20k..
https ://www .mp. cz/oppo-find-x9-12gb-512gb-titanium-grey-p-289212
Tak to bude mít Oneplus s Honorem a Realme těžké.
