mobilenet.cz na sociálních sítích

Vlajkové Realme GT 8 Pro míří na český trh. Včasným nákupem ušetříte

Michal Pavlíček
1
Vlajkové Realme GT 8 Pro míří na český trh. Včasným nákupem ušetříte
Fotografie: Realme
  • Na český trh přichází 512GB varianta za zaváděcí cenu 24 999 Kč
  • Ta je platná do 14. prosince 2025
  • Sáhnout lze i po limitované edici, ta vyjde na bezmála 30 tisíc korun

Těsně před Vánoci přichází na pulty českých obchodů vlajková loď od Realme, konkrétně model GT 8 Pro, který byl představen již v říjnu letošního roku. Hlavním lákadlem novinky jsou vyměnitelné designy foto modulů na zadní straně. Nasazen je AMOLED displej s QHD+ rozlišením (3 136 × 1 440 pixelů) a plynulou obnovovací frekvencí 144 Hz. Maximální lokální jas dosahuje ohromujících 4 000 nitů. Velmi dobře to vypadá i u baterie, jejíž kapacita 7 000 mAh zaujme. Podporováno je 120W drátové nabíjení a 50W bezdrátové nabíjení.

Realme GT 8 Pro
Realme GT 8 Pro

Pod kapotou tepe vlajkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition, doplněný o 16GB operační paměť a velkorysou 512GB interní pamětí. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 s nadstavbou Realme UI 7.0.

Realme GT 7
V novince je od začátku prostředí Realme UI 7.0, které jsme si zkusili již na starším modelu GT 7

Jedním z hlavních lákadel je trojitá sestava zadních fotoaparátů, která vzešla z oficiální spolupráce Realme a Ricoh. Hlavní fotoaparát má 50 megapixelů a doprovází jej 200megapixelový periskopový objektiv s trojnásobným optickým zoomem a 12násobným bezztrátovým přiblížením. Nakonec nechybí ultraširokoúhlý objektiv s 50 megapixely a záběrem 116°.

Realme GT 8 Pro
Realme GT 8 Pro
Na celou obrazovku
Nové Realme GT 8 Pro vás již v redakci testujeme

Na českém trhu se novinka začíná prodávat od 2. prosince a my ji pro vás v redakci začínáme testovat. Ještě dnes se můžete těšit na první dojmy z používání. Běžná cena modelu GT 8 Pro je stanovena na 27 499 Kč, avšak pro prvních 14 dnů si Realme připravilo slevu ve výši 2 500 Kč a novinku tak až do 14. prosince pořídíte za 24 999 Kč. Náročnější zákazníci, kterým jde o vzhled a originalitu mohou zvolit Realme GT 8 Pro Dream Edition, která je rovněž rovnou v prodeji za 29 999 Kč.

Realme GT 8 ProPřejít do katalogu

Realme GT 8 Pro

Rozměry161,8 × 76,9 × 8,3 mm, 218 g
DisplejOLED, 6,79" (3 136 × 1 440 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor7 000 mAh
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Tohle asi bude bojovat hlavně s OnePlus, no. Každopádně ta modrá verze se opravdu povedla.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze