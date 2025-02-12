Vlajkové Realme GT 8 Pro míří na český trh. Včasným nákupem ušetříte

Těsně před Vánoci přichází na pulty českých obchodů vlajková loď od Realme, konkrétně model GT 8 Pro, který byl představen již v říjnu letošního roku. Hlavním lákadlem novinky jsou vyměnitelné designy foto modulů na zadní straně. Nasazen je AMOLED displej s QHD+ rozlišením (3 136 × 1 440 pixelů) a plynulou obnovovací frekvencí 144 Hz. Maximální lokální jas dosahuje ohromujících 4 000 nitů. Velmi dobře to vypadá i u baterie, jejíž kapacita 7 000 mAh zaujme. Podporováno je 120W drátové nabíjení a 50W bezdrátové nabíjení.
Pod kapotou tepe vlajkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition, doplněný o 16GB operační paměť a velkorysou 512GB interní pamětí. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 s nadstavbou Realme UI 7.0.
Jedním z hlavních lákadel je trojitá sestava zadních fotoaparátů, která vzešla z oficiální spolupráce Realme a Ricoh. Hlavní fotoaparát má 50 megapixelů a doprovází jej 200megapixelový periskopový objektiv s trojnásobným optickým zoomem a 12násobným bezztrátovým přiblížením. Nakonec nechybí ultraširokoúhlý objektiv s 50 megapixely a záběrem 116°.
Na českém trhu se novinka začíná prodávat od 2. prosince a my ji pro vás v redakci začínáme testovat. Ještě dnes se můžete těšit na první dojmy z používání. Běžná cena modelu GT 8 Pro je stanovena na 27 499 Kč, avšak pro prvních 14 dnů si Realme připravilo slevu ve výši 2 500 Kč a novinku tak až do 14. prosince pořídíte za 24 999 Kč. Náročnější zákazníci, kterým jde o vzhled a originalitu mohou zvolit Realme GT 8 Pro Dream Edition, která je rovněž rovnou v prodeji za 29 999 Kč.
Realme GT 8 Pro
|Rozměry
|161,8 × 76,9 × 8,3 mm, 218 g
|Displej
|OLED, 6,79" (3 136 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|7 000 mAh
