Chcete originální kousek? Realme GT 8 Pro se zahalilo do edice Aston Martin

Michal Pavlíček
Fotografie: Realme
  • Mobil má pozměněný design a bohatší prodejní balení
  • Výbava je shodná s běžným Realme GT 8 Pro

Realme oficiálně představilo (viz realme.com) speciální edici své vlajkové lodi, model Realme GT 8 Pro Aston Martin Limited Edition, která je určena především pro fanoušky Formule 1. Tato limitovaná verze byla uvedena na čínský trh a přináší řadu unikátních vizuálních prvků a doplňků inspirovaných týmem Aston Martin Aramco F1.

Telefon se odlišuje od standardní verze zejména vizuálně. Zadní panel je vyveden v exkluzivní tyrkysové barvě a nese výrazný znak závodního týmu Aston Martin Aramco F1. Design doplňují neonově žluté prvky napříč celým zařízením, včetně barevně sladěného tlačítka napájení. V balení navíc naleznete dvě sady vyměnitelných dekorací pro fotoaparát, obě s elegantním karbonovým finišem. Tyto vyměnitelné prvky jsou jedním z charakteristických rysů standardního modelu GT 8 Pro.

Limitovaná edice je dodávána ve sběratelském boxu, který obsahuje několik doplňků inspirovaných F1. Kromě dříve zmíněných dekorací pro modul s fotoaparáty sem patří dva speciálně navržené kryty, nabíječka a dokonce i SIM jehla s vlastním designem. Softwarový zážitek je také personalizovaný. Telefon je dodáván s unikátním uživatelským rozhraním ve stylu Aston Martin Aramco F1, které zahrnuje upravené ikony, tapety a zamykací obrazovku.

Důležité je poznamenat, že z hlediska hardwarových specifikací nejsou mezi Aston Martin edicí a standardním modelem GT 8 Pro žádné rozdíly. Telefon je poháněn vlajkovým procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5 a je vybaven 6,79" AMOLED displejem. Uvnitř se nachází velká 7 000mAh baterie. Fotografická výbava zahrnuje systém tří zadních objektivů Ricoh GR s například 200megapixelovým periskopovým teleobjektivem.

Realme GT 8 Pro Aston Martin Limited Edition je dostupný v jediné paměťové konfiguraci 16 GB RAM a 1 TB úložiště. Na čínském trhu je již v prodeji za v přepočtu zhruba 20 tisíc korun i s daní. Zda se této verze dočkáme i u nás, není v tuto chvíli jasné.

Rozměry161,8 × 76,9 × 8,3 mm, 218 g
DisplejOLED, 6,79" (3 136 × 1 440 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor7 000 mAh
realme.com
