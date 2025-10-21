mobilenet.cz na sociálních sítích
2. kolo Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

Přesně podle vašeho gusta. Nové Realme GT 8 Pro má vyměnitelné moduly fotoaparátů

Michal Pavlíček
Přesně podle vašeho gusta. Nové Realme GT 8 Pro má vyměnitelné moduly fotoaparátů
Fotografie: Realme
  • Výkon dodává špičkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Zaujme i 200megapixelový periskopový objektiv
  • Baterie nadchne kapacitou 7 000 mAh

Realme právě představilo (viz realme.com) svou novou vlajkovou loď Realme GT8 Pro, která přináší nejen špičkové specifikace, ale především revoluční designový prvek: vyměnitelné moduly fotoaparátů. Telefon kombinuje jistou úroveň personalizace s vysokým výkonem a profesionálními fotografickými technologiemi, které vznikly ve spolupráci se společností Ricoh.

Realme GT 8 Pro

Realme GT8 Pro je prvním smartphonem značky, který nabízí výměnu krytu modulu fotoaparátu. Zatímco vnitřní snímače zůstávají pevně na svém místě, vnější modul fotoaparátu lze kompletně změnit, což uživatelům umožňuje přizpůsobit vzhled telefonu podle aktuální nálady nebo stylu.

Realme GT 8 ProRealme GT 8 ProRealme GT 8 Pro
Realme GT 8 Pro
Realme GT 8 Pro
Realme GT 8 Pro
Na celou obrazovku

Modul je držen na místě pomocí dvou Torx šroubů na boku. Samotná montáž je navržena tak, aby byla rychlá a jednoduchá. Zdá se, že systém využívá magnety pro rychlé zacvaknutí krytu na místo, přičemž šrouby slouží k finálnímu a pevnému zajištění.

Realme slibuje, že nabídne širokou škálu oficiálních designů, včetně tradičních čtvercových, kruhových nebo futuristických stylů (např. ve stylu robota). Ještě zajímavější je, že společnost sdílela 3mf soubor s modelem modulu, což uživatelům umožňuje 3D tisk vlastních designů. Realme dokonce zahájilo soutěž pro nejkreativnější designy ve spolupráci s platformou MakerWorld, čímž aktivně zapojuje komunitu do estetického vývoje telefonu.

Pod kapotou tepe vlajkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition, doplněný až 16GB RAM typu LPDDR5X a až 1TB úložištěm typu UFS 4.1. O špičkový grafický výkon se stará také vlastní grafický čip Realme R1. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba Realme UI 7.

Realme GT 8 Pro

Jedním z hlavních lákadel je trojitá sestava zadních fotoaparátů, která vzešla z oficiální spolupráce Realme a Ricoh. Hlavní fotoaparát má 50 megapixelů a doprovází jej 200megapixelový periskopový objektiv s trojnásobným optickým zoomem a 12násobným bezztrátovým přiblížením. Nakonec nechybí ultraširokoúhlý objektiv s 50 megapixely a záběrem 116°.

Recenze Realme GT 7 Pro – Zadupe konkurenci do země?
Přečtěte si také

Recenze Realme GT 7 Pro – Zadupe konkurenci do země?

Jelikož se jedná o vlajkovou loď, neponechalo Realme nic náhodě ani v oblasti displeje. Nasazen je AMOLED displej s QHD+ rozlišením (3 136 × 1 440 pixelů) a plynulou obnovovací frekvencí 144 Hz. Maximální lokální jas dosahuje ohromujících 4 000 nitů. Velmi dobře to vypadá i u baterie, jejíž kapacita 7 000 mAh zaujme. Podporováno je 120W drátové nabíjení a 50W bezdrátové nabíjení.

Nové Realme GT 8 Pro se nejprve začne prodávat na čínském trhu, kdy základní varianta 256+12 GB vyjde v přepočtu na necelých 15 tisíc korun i s daní. Naopak vrcholná verze s 1TB úložištěm vyjde na v přepočtu necelých 21 tisíc korun. Zda se s novinkou setkáme i na českém trhu, není prozatím potvrzeno.

Technické parametry Realme GT 8 Pro

Kompletní specifikace
Konstrukce161,8 × 76,9 × 8,3 mm, 218 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejOLED, 6,79" (3 136 × 1 440 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
realme.com/cn
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze