Přesně podle vašeho gusta. Nové Realme GT 8 Pro má vyměnitelné moduly fotoaparátů

Realme právě představilo (viz realme.com) svou novou vlajkovou loď Realme GT8 Pro, která přináší nejen špičkové specifikace, ale především revoluční designový prvek: vyměnitelné moduly fotoaparátů. Telefon kombinuje jistou úroveň personalizace s vysokým výkonem a profesionálními fotografickými technologiemi, které vznikly ve spolupráci se společností Ricoh.
Realme GT8 Pro je prvním smartphonem značky, který nabízí výměnu krytu modulu fotoaparátu. Zatímco vnitřní snímače zůstávají pevně na svém místě, vnější modul fotoaparátu lze kompletně změnit, což uživatelům umožňuje přizpůsobit vzhled telefonu podle aktuální nálady nebo stylu.
Modul je držen na místě pomocí dvou Torx šroubů na boku. Samotná montáž je navržena tak, aby byla rychlá a jednoduchá. Zdá se, že systém využívá magnety pro rychlé zacvaknutí krytu na místo, přičemž šrouby slouží k finálnímu a pevnému zajištění.
Realme slibuje, že nabídne širokou škálu oficiálních designů, včetně tradičních čtvercových, kruhových nebo futuristických stylů (např. ve stylu robota). Ještě zajímavější je, že společnost sdílela 3mf soubor s modelem modulu, což uživatelům umožňuje 3D tisk vlastních designů. Realme dokonce zahájilo soutěž pro nejkreativnější designy ve spolupráci s platformou MakerWorld, čímž aktivně zapojuje komunitu do estetického vývoje telefonu.
Pod kapotou tepe vlajkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition, doplněný až 16GB RAM typu LPDDR5X a až 1TB úložištěm typu UFS 4.1. O špičkový grafický výkon se stará také vlastní grafický čip Realme R1. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba Realme UI 7.
Jedním z hlavních lákadel je trojitá sestava zadních fotoaparátů, která vzešla z oficiální spolupráce Realme a Ricoh. Hlavní fotoaparát má 50 megapixelů a doprovází jej 200megapixelový periskopový objektiv s trojnásobným optickým zoomem a 12násobným bezztrátovým přiblížením. Nakonec nechybí ultraširokoúhlý objektiv s 50 megapixely a záběrem 116°.
Jelikož se jedná o vlajkovou loď, neponechalo Realme nic náhodě ani v oblasti displeje. Nasazen je AMOLED displej s QHD+ rozlišením (3 136 × 1 440 pixelů) a plynulou obnovovací frekvencí 144 Hz. Maximální lokální jas dosahuje ohromujících 4 000 nitů. Velmi dobře to vypadá i u baterie, jejíž kapacita 7 000 mAh zaujme. Podporováno je 120W drátové nabíjení a 50W bezdrátové nabíjení.
Nové Realme GT 8 Pro se nejprve začne prodávat na čínském trhu, kdy základní varianta 256+12 GB vyjde v přepočtu na necelých 15 tisíc korun i s daní. Naopak vrcholná verze s 1TB úložištěm vyjde na v přepočtu necelých 21 tisíc korun. Zda se s novinkou setkáme i na českém trhu, není prozatím potvrzeno.
Technické parametry Realme GT 8 Pro
|Konstrukce
|161,8 × 76,9 × 8,3 mm, 218 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|OLED, 6,79" (3 136 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?