Snapdragon 8 Gen 5 vs. 8 Elite Gen 5. Rozdíly jsou větší, než Qualcomm přiznává

Jak upozornila gsmarena.com, Geekbench odhalil praktické rozdíly mezi Snapdragonem 8 Gen 5 a skutečně vlajkovou variantou Snapdragon 8 Elite Gen 5. Přestože Qualcomm oba čipy prezentuje jako blízké sourozence s totožnou grafikou Adreno 840, reálné výsledky z benchmarků ukazují, že jde o dvě technicky odlišné platformy s rozdílným výkonovým potenciálem.
Připomeňme, že Qualcomm představil Snapdragon 8 Elite Gen 5 s příslibem, že nabídne až o 20 % výkonnější CPU, u GPU pak sliboval zlepšení o 23 % oproti předchozí generaci Elite. Následně uvedený „vanilla“ Snapdragon 8 Gen 5 však výrobce srovnával se starším Snapdragonem 8 Gen 3, což už v době představení budilo mezi mnohými otázky, o jak moc „osekanou“ verzi půjde. A jak se ukazuje, odpověď leží zejména v taktech a paměťové výbavě grafické části.
Testy Geekbench OpenCL provedené na telefonech Moto X70 Ultra každopádně ukazují, že grafika u běžného Snapdragonu 8 Gen 5 běží na základní frekvenci 384 MHz – a to je vše. Oproti tomu verze Elite, například v Realme GT 8 Pro, uvádí dvě hodnoty – základních 384 MHz a boost frekvenci 768 MHz. Právě tato dvojnásobná hodnota pak zásadně mění výkon GPU a potvrzuje, že Adreno 840 v ne-Elite verzi postrádá turbo režim.
Rozdíly se netýkají ale pouze frekvencí. Verze grafiky Adrenu 840 u verze Elite obsahuje také 18 MB vysoce výkonné dedikované paměti, která zvyšuje propustnost a snižuje latenci při náročných grafických operacích. To běžná verze v čipsetu Snapdragon 8 Gen 5 postrádá. Navíc se ukazuje, že interní označení GPU není totožné – verze Elite má identifikátor Adreno 829, zatímco u běžného čipu je uvedeno pouze Adreno 840, což opět nahrává tomu, že půjde o větší rozdíly.
Ze všech těchto indicií tak vyplývá, že „obyčejný“ Snapdragon 8 Gen 5 pravděpodobně zahrnuje hardware, jenž není připravený na vyšší takty a jednoduše je „ošizený“ i po stránce dalších funkcí. Snapdragon 8 Gen 5 se každopádně brzy objeví zejména v telefonech čínského původu, minimálně podle aktuálních informací, značek typu OnePlus, iQOO, Honor, Meizu, Vivo a další.
Nás by každopádně zajímalo, jak moc velkou roli pro vás hraje při výběru nového telefonu čipset. Budeme rádi, když se s námi o váš názor podělíte v komentářích.
Načíst všechny komentářePřidat názor