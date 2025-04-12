mobilenet.cz na sociálních sítích

Snapdragon 8 Gen 5 vs. 8 Elite Gen 5. Rozdíly jsou větší, než Qualcomm přiznává

Marek Vacovský
2
Snapdragon 8 Gen 5 vs. 8 Elite Gen 5. Rozdíly jsou větší, než Qualcomm přiznává
Fotografie: Qualcomm
  • Geekbench ukazuje, že Snapdragon 8 Elite Gen 5 má výrazně vyšší frekvence u GPU než Snapdragon 8 Gen 5
  • Oba čipy mají grafiku s označením „Adreno 840“, ale verze Elite má boost frekvenci a dedikovanou paměť
  • Rozdíly Qualcomm oficiálně nekomentuje, ale první reálné testy ukazují, že rozestup ve výkonu bude citelný

Jak upozornila gsmarena.com, Geekbench odhalil praktické rozdíly mezi Snapdragonem 8 Gen 5 a skutečně vlajkovou variantou Snapdragon 8 Elite Gen 5. Přestože Qualcomm oba čipy prezentuje jako blízké sourozence s totožnou grafikou Adreno 840, reálné výsledky z benchmarků ukazují, že jde o dvě technicky odlišné platformy s rozdílným výkonovým potenciálem.

Snapdragon 8 Gen 5 oficiálně představen. Cílí na dostupnější vlajky
Přečtěte si také

Snapdragon 8 Gen 5 oficiálně představen. Cílí na dostupnější vlajky

Připomeňme, že Qualcomm představil Snapdragon 8 Elite Gen 5 s příslibem, že nabídne až o 20 % výkonnější CPU, u GPU pak sliboval zlepšení o 23 % oproti předchozí generaci Elite. Následně uvedený „vanilla“ Snapdragon 8 Gen 5 však výrobce srovnával se starším Snapdragonem 8 Gen 3, což už v době představení budilo mezi mnohými otázky, o jak moc „osekanou“ verzi půjde. A jak se ukazuje, odpověď leží zejména v taktech a paměťové výbavě grafické části.

Testy Geekbench OpenCL provedené na telefonech Moto X70 Ultra každopádně ukazují, že grafika u běžného Snapdragonu 8 Gen 5 běží na základní frekvenci 384 MHz – a to je vše. Oproti tomu verze Elite, například v Realme GT 8 Pro, uvádí dvě hodnoty – základních 384 MHz a boost frekvenci 768 MHz. Právě tato dvojnásobná hodnota pak zásadně mění výkon GPU a potvrzuje, že Adreno 840 v ne-Elite verzi postrádá turbo režim.

MediaTek Dimensity 9500 vytahuje proti Qualcommu velká jádra
Přečtěte si také

MediaTek Dimensity 9500 vytahuje proti Qualcommu velká jádra

Rozdíly se netýkají ale pouze frekvencí. Verze grafiky Adrenu 840 u verze Elite obsahuje také 18 MB vysoce výkonné dedikované paměti, která zvyšuje propustnost a snižuje latenci při náročných grafických operacích. To běžná verze v čipsetu Snapdragon 8 Gen 5 postrádá. Navíc se ukazuje, že interní označení GPU není totožné – verze Elite má identifikátor Adreno 829, zatímco u běžného čipu je uvedeno pouze Adreno 840, což opět nahrává tomu, že půjde o větší rozdíly.

Snapdragon 8 Gen 5

Ze všech těchto indicií tak vyplývá, že „obyčejný“ Snapdragon 8 Gen 5 pravděpodobně zahrnuje hardware, jenž není připravený na vyšší takty a jednoduše je „ošizený“ i po stránce dalších funkcí. Snapdragon 8 Gen 5 se každopádně brzy objeví zejména v telefonech čínského původu, minimálně podle aktuálních informací, značek typu OnePlus, iQOO, Honor, Meizu, Vivo a další.

Evropská komise chce zákaz čínské 5G infrastruktury ve všech členských zemích
Přečtěte si také

Evropská komise chce zákaz čínské 5G infrastruktury ve všech členských zemích

Nás by každopádně zajímalo, jak moc velkou roli pro vás hraje při výběru nového telefonu čipset. Budeme rádi, když se s námi o váš názor podělíte v komentářích.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Frank McIntosh
Frank McIntosh
dávám přednost Snapdragonu před MTK, ten jsem měl naposledy někdy v roce 2017
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze