Michal Pavlíček
Mezinárodní Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ přichází. Cestou ztratilo teleobjektiv
Fotografie: Xiaomi
  • Novinky mají 6,83" OLED panel s jemným rozlišením a 120 Hz
  • Baterie disponuje kapacitou 6 500 mAh
  • O výkon se stará procesor Snapdragon 7s Gen 4
  • Hlavní fotoaparát láká 200megapixelovým rozlišením

Po čtyřměsíčním zpoždění Xiaomi přináší hlavní model střední třídy i pro globální trhy. Řeš je samozřejmě o modelu Redmi Note 15 Pro+, který však doznal hned několika změn oproti v srpnu odhalené čínské verzi. Nejde však o nic překvapivého, Xiaomi tyto odlišnosti praktikuje každý rok.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)

Co se nijak nemění je vzhled či konstrukce plnící stupně krytí IP65, IP68 a IP69. Čelní straně telefonů dominuje zakřivený 6,83" OLED displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. V případě rozlišení se mírně liší hodnoty, ale rozdíly mezi globální a čínskou berzí jsou spíše zanedbatelné. Jak na tom bude jas, ukáže až reálný test, avšak výrobce se chlubí maximální hodnotou až 3 200 nitů. O ochranu panelu se stará sklíčko Gorilla Glass Victus 2. O výkonu modelu Redmi Note 15 Pro+ se stará procesor Snapdragon 7s Gen 4 a k dispozici budou varianty 128+8 GB, 256+12 GB a 512+12 GB, jak informuje server GSMarena (viz gsmarena.com).

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)

V případě fotoaparátů nastalo takřka zemětřesení. Xiaomi zcela vytěsnilo teleobjektiv, který globální model Redmi Note 15 Pro+ bohužel nemá. Naopak hlavní snímač povýšil na 200 megapixelů, měl by díky tomu zvládat dvojnásobný a čtyřnásobný zoom a podporuje pět ohniskových vzdáleností v rozmezí od 23 mm do 92 mm. Dále je připraven ultraširokoúhlý objektiv, byť jen s 8 megapixely.

Změny u globální varianty se dotkly bohužel i baterie. Ta již nemá kapacitu 7 000 mAh, ale 6 500 mAh je stále velmi slušná hodnota. Náplastí budiž o něco svižnější nabíjení po drátu výkonem 100 W. Bezdrátové nabíjení Xiaomi nadále v řadě Redmi Note ignoruje.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)

V tuto chvíli ještě Xiaomi neoznámilo konkrétní dostupnost ani cenu, avšak toho bychom se měli brzy dočkat.

Technické parametry Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce? × ? × ? mm, ? g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejOLED, 6,83" (2 772 × 1 220 px)
Fotoaparát200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 7s Gen 4, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
DostupnostQ1 2026, ?
gsmarena.com,
