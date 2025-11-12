mobilenet.cz na sociálních sítích

200Mpx fotovýbava, která vyrazí dech? Vyzkoušeli jsme, jak si vede Realme GT 8 Pro

Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka se pyšní modulárním fotomodulem
  • Výměna má však vliv pouze na estetiku zařízení
  • Jak fotí 200Mpx teleobjektiv a další snímače?

Značka Realme zažila na českém, potažmo evropském trhu takřka raketový růst, ale také situaci, kdy v podstatě ze dne na den zmizela a ve srovnání prodejů se propadla na (nej)nižší příčky. Nyní je v ČR zpět oficiálně etablovaná a v plné síle a uvádí zajímavě vybavený model Realme GT 8 Pro. Kromě dalších specifikací, jako je například obří 7 000mAh baterie, zaujme novinka také fotovýbavou.

Přečtěte si také

Hlavním lákadlem je přitom trojnásobný teleobjektiv typu periskop s 200Mpx rozlišením zasazený do „modulárního“ fotomodulu, který si lze s pomocí šroubováku dodávaného v balení (případně klasického šroubováku s torxovým závitem) během chvilky vyměnit. Parametry jednotlivých snímačů si lze prohlédnout v přiložené tabulce.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 3násobný teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 200 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1.8 f/2.0 f/2.6 f/2.4
Velikost snímače 1/1,56" 1/2,88" 1/1,56" 1/3,09"
Velikost pixelů 1 µm 0,64 µm 0,5 µm 0,7 µm
Ohnisková vzdálenost 22 mm 16 mm 65 mm 24 mm
Stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace
Ostření vícesměrové PDAF pevné vícesměrové PDAF pevné

Níže si můžete prohlédnout fotografie zachycené v různých světelných podmínkách včetně portrétu či nočních snímků. Pochválit lze svižně fungující fotoaplikaci a někdo může ocenit i možnost 120× zoomu.

Denní snímky
Noční snímky
Portrétní režim
Realme GT 8 Pro

Rozměry161,8 × 76,9 × 8,3 mm, 218 g
DisplejOLED, 6,79" (3 136 × 1 440 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor7 000 mAh
,
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Ne. Tak to rozhodně nevyrazí. V této cenovce naprosto průměrný teleobjektiv.
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Dle testů co sem viděl a srovnání je na úrovni jako OnePlus 15 ale konkurovat Oppo, Vivo nebo i Xiaomi nemůže.
