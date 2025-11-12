200Mpx fotovýbava, která vyrazí dech? Vyzkoušeli jsme, jak si vede Realme GT 8 Pro

Značka Realme zažila na českém, potažmo evropském trhu takřka raketový růst, ale také situaci, kdy v podstatě ze dne na den zmizela a ve srovnání prodejů se propadla na (nej)nižší příčky. Nyní je v ČR zpět oficiálně etablovaná a v plné síle a uvádí zajímavě vybavený model Realme GT 8 Pro. Kromě dalších specifikací, jako je například obří 7 000mAh baterie, zaujme novinka také fotovýbavou.
Hlavním lákadlem je přitom trojnásobný teleobjektiv typu periskop s 200Mpx rozlišením zasazený do „modulárního“ fotomodulu, který si lze s pomocí šroubováku dodávaného v balení (případně klasického šroubováku s torxovým závitem) během chvilky vyměnit. Parametry jednotlivých snímačů si lze prohlédnout v přiložené tabulce.
|Primární senzor
|Ultraširokoúhlý objektiv
|3násobný teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|200 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.0
|f/2.6
|f/2.4
|Velikost snímače
|1/1,56"
|1/2,88"
|1/1,56"
|1/3,09"
|Velikost pixelů
|1 µm
|0,64 µm
|0,5 µm
|0,7 µm
|Ohnisková vzdálenost
|22 mm
|16 mm
|65 mm
|24 mm
|Stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|Ostření
|vícesměrové PDAF
|pevné
|vícesměrové PDAF
|pevné
Níže si můžete prohlédnout fotografie zachycené v různých světelných podmínkách včetně portrétu či nočních snímků. Pochválit lze svižně fungující fotoaplikaci a někdo může ocenit i možnost 120× zoomu.
Realme GT 8 Pro
|Rozměry
|161,8 × 76,9 × 8,3 mm, 218 g
|Displej
|OLED, 6,79" (3 136 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|7 000 mAh
