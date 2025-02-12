Testujeme Realme GT 8 Pro: stylovou vlajku s fotomodulem pro každou příležitost

Přijít s něčím neokoukaným v každoroční záplavě vlajkových smartphonů, od kterých uživatelé očekávají velký displej s co nejtenčími rámečky a další prvky, na které jsou zvyklí, není jednoduché. Pokud se rozhodnete pro klasickou (neohebnou) konstrukci, budete vybírat kromě milionu dalších aspektů také podle designu, přičemž se většinou jedná o kombinaci skleněných zad a kovových rámečků. Jak ale taková záda zařízení zpestřit? Tuto otázku si zřejmě položili také v Realme a přišli s nápadem vyměnitelných fotomodulů. Realme 8 GT Pro tak můžete osadit odlišným fotomodulem pro každou příležitost. Jaké jsou naše první dojmy?
Ještě než se podíváme na samotnou vychytávku v podobě vyměnitelného fotomodulu, stojí za zmínku obsah balení. Zde na zákazníky čeká telefon i silikonové pouzdro černé barvy. Navíc nechybí ani USB-A/USB-C kabel, avšak jedna věc by mohla nezkušeného „unboxera“ přeci jen překvapit. V jedné části papírové výplně totiž najdeme také miniaturní šroubovák typu Torx, který slouží k odmontování fotomodulu.
Kluzká záda vás trápit nebudou
Novinka se vzhledem na první pohled nijak zvlášť neodlišuje od moderních vlajkových smartphonů. Výrobce vsadil na ploché rámečky z matného hliníku, na kterých neulpívají žádné otisky a jsou velmi příjemné na dotyk. U zad telefonu však již rozhodně zpozorníte. Tvoří je totiž materiál, který výrobce označuje jako „Organosilicon Leather“, a přímo na zádech se také dozvíte, že jsou přírodně barvená a vyrobená z recyklovaného substrátu. Nechybí ani jejich přesné označení v RGB zápisu (63-80-14) či HEXu (#3F5072). Materiál je na dotyk rovněž velmi příjemný a má netradiční texturu. I v chladných měsících se nemusíte obávat toho, že by vám telefon vyklouzl z ruky právě kvůli tomu, že by měl kluzká záda. Novinka přitom disponuje ochranou IP68/IP69, tudíž odolá i tryskající horké vodě.
Samotný fotomodul je pak skutečně designovou záležitostí, a to v tom smyslu, že zařízení nepřidává žádné superschopnosti; jedná se o prvek, který změní vzhled. Pokud byste chtěli, můžete nosit GT 8 Pro i „bez“ fotomodulu. Nepochybně však dojde (nebo již došlo) k tomu, že někdo vyrobí různé redukce, stojánky a další vychytávky.
Na čelní straně pak můžeme vyzdvihnout povedený plochý displej s velmi tenkými rámečky, pod nímž se nachází ultrazvuková čtečka otisků prstů. Kromě použité technologie, která je lepší než běžná optická varianta, potěší také její rozumné, vyšší umístění. Odemykání navíc doprovází pokročilá, velmi dobrá haptická odezva a celkové první dojmy z telefonu jsou skvělé. Mírně je kazí snad jen předinstalovaný balast v podobě aplikací, jako jsou Temu, TikTok či Facebook.
Cena a dostupnost
Novinka je od dnešního dne v prodeji ve dvou provedeních, a to standardním s běžnou prodejní cenou 27 499 Kč a také Dream Edition s cenovkou 29 999 Kč. U standardního provedení pak do 14. prosince probíhá zaváděcí akce, kdy lze zařízení získat za cenu 24 999 Kč.
Realme GT 8 Pro
|Rozměry
|161,8 × 76,9 × 8,3 mm, 218 g
|Displej
|OLED, 6,79" (3 136 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|7 000 mAh
