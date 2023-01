Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple představil nové MacBooky s extrémně výkonnými čipy, známe podobu a výbavu Galaxy S23 a také si řekneme, co má společného Google a Star Wars. Vítejte u mNews.

mNews #200 – Apple útočí brutálním výkonem a Google chystá Grogu

Podcast v audio formě

Apple M2 Max šokuje výkonem

Apple spolu s novými MacBooky představil také druhou generaci výkonných čipsetů s názvy M2 Pro a M2 Max. Samozřejmě došlo na nějaká ta čísla, těšit se můžete na 30% navýšení grafického výkonu, až 96 GB RAM a o 20 % více tranzistorů. Apple tvrdí, že třeba M2 Pro má o 40 % rychlejší image processing ve Photoshopu než předchozí generace. Tyto nové čipy samozřejmě najdete v nových MacBoocích Pro, které se vedle brutálního výkonu chlubí i dlouhou výdrží na nabití 22 hodin. Notebooky pořídíte již od příštího týdne a jejich cena startuje na 59 tisících Kč. Pokud však chcete to úplně nejlepší, co nyní MacBook nabízí, připravte si takřka 200 000 Kč. No co, vždyť i ty housky se zdražují!

Galaxy S23 Ultra s 200 Mpx

Samsung se připravuje na velké odhalení svých vlajkových modelů, které proběhne už 1. února. Předtím ještě stihl představit nový snímač fotoaparátu, který se objeví v Galaxy S23 Ultra. Nabídne rozlišení 200 Mpx a standardně bude skládat 4 pixely do jednoho pro 50Mpx snímky. Při horším světlení však bude možné skládat až 16 pixelů do jednoho pro 12,5Mpx fotky. Samozřejmě zvládne také nahrávat video v rozlišení 8K a 30 FPS. Trochu nechtěně pak Samsungu unikly i další informace, kdy téměř kompletně známe výbavu chystaných telefonů. Za zmínku stojí nový design základních modelů, ochranné sklo Gorilla Glass Victus 2 a údajně jednotné nasazení čipsetu Snapdragon 8 Gen2 na všech trzích.

Google chystá vlastní přívěšek

Trh s chytrými přívěsky se rozrůstá a brzy do něj má vstoupit i Google, který údajně pracuje na prototypu s kódovým označením „Grogu“. Ano, jako Baby Yoda. Má mít zabudovaný reproduktor a využívat technologie Ultra Wide Band a Bluetooth Low Energy. UWB přitom najdete už u Pixelů 6 a 7 Pro, kde zatím nemá žádné pořádné využití. Představení přívěsku bychom se mohli dočkat v tomto roce.

George je Smart Bankou 2022

Mobilenet.cz se podílel na pořádání ankety Smart Banka 2022, ve které jste hlasovali o bance s nejlepším mobilním bankovnictvím. A několik desítek tisíc hlasů rozhodlo o vítězi, kterým se stává aplikace George od České spořitelny. Na druhém místě se umístila Smart Banka od Monety Money Bank a bronz si odnáší My Air od Air Banky. Za všechny hlasy děkujeme a gratulujeme vítězům.

Myslíte si, že nás Samsung 1. února ještě něčím překvapí? Nebo si nechal všechny trumfy utéci? To zjistíme už za dva týdny, tak sledujte mobilenet.cz.