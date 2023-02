Exkluzivní procesor od Qualcommu, vůbec první řada smartphonů s novým ochranným sklem Corning nebo vylepšené chlazení. To jsou jen některá z lákadel základního Galaxy S23. Povedlo se výrobci přetavit know-how v oblasti kompaktních smartphonů do dokonalého přístroje?

Samsung na rozdíl od Applu s příchodem letošní vlajkové řady Galaxy S nezapomněl ani na příznivce kompaktních telefonů, kteří se dočkali Galaxy S23. Jak se novinka osvědčila v testu i to, zda se jí podařilo vyřešit nedostatky předchozí generace, se zaměřím na řádcích níže.

Technické parametry Samsung Galaxy S23 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 146,3 × 70,9 × 7,6 mm , 168 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , CPU: 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz , GPU: Adreno 740 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 3 900 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost únor 2023, 24 999 Kč

Obsah balení: papírové fólie, ale ne všude

Balení Galaxy S23 je stále velmi environmentální, což znamená, že v něm najdeme pouze USB-C/USB-C kabel černé barvy, samotný telefon a také nástroj pro vytažení slotu SIM. Výrobce také nově nahradil fólie kryjící přední a zadní stranu zařízení papírovou alternativou (i tak se však dost pravděpodobně bude jednat o kombinaci papíru a plastu podobně jako u „papírových“ kelímků). Plastové proužky (fólie) na bocích telefonu však zůstaly stejné (viz video, které bude brzy zveřejněno).

Líbilo se nám ještě environmentálnější balení

Konstrukční zpracování: vyšší odolnost a jiný fotomodul

To, co dělá model Galaxy S23 ve světě smartphonů s Androidem unikátním, jsou malé rozměry a také relativně nízká hmotnost. Navzdory větší baterii, ke které se dostanu později, se přitom rozměrově ani hmotností takřka vůbec nezměnil oproti Galaxy S22. Konkrétně je Galaxy S23 na výšku a šířku větší jen o 0,3 mm, čehož si v podstatě ani nevšimnete. Ovšem, kdybyste náhodou chtěli použít ochranné pouzdro z Galaxy S22 (viz video), pasovat vám kvůli novému designu fotoaparátů nebude.

Samotný design zad nyní působí čistěji, i když mně osobně se právě fotomodul navazující na levý bok a horní stranu celkem líbil. Také byl praktický z toho důvodu, že si o něj bylo možné zapřít ukazováček. Důležité je zmínit, že objektivy nově vystupují, tedy přesně naopak, než tomu bylo u Galaxy S22, kde byly mírně zapuštěné. Sklíčko, které je chrání, je typu Gorilla Glass 3, což má být stále nejtvrdší sklo v portfoliu značky Corning. Vyšší tvrdost sice znamená menší náchylnost proti poškrábání, ale obvykle také větší tendenci prasknout, což by na takto malé ploše snad neměl být problém, ovšem kdybyste si chtěli pořídit dodatečnou ochranu, můžete si koupit dodatečné sklíčko na fotomodul, se kterým navíc telefon vypadá ještě stylověji (viz video).

Velmi nenápadným detailem je pak jiné rozmístění anténních předělů v hliníkovém rámečku, mírné posunutí tlačítek či přítomnost druhého mikrofonu na spodní straně navíc. Co se naštěstí nezměnilo, to je skvělá haptická odezva, která se řadí k tomu nejlepšímu u telefonů s Androidem, stejně jako certifikace IP68, matná záda nebo zbrusu nová ochrana Corning Gorilla Glass Victus 2 na zádech i přední straně.

Líbilo se nám sklo Gorilla Glass Victus 2

velmi kompaktní rozměry

praktický povrch zad

povedená haptická odezva

zachování rozměrů Galaxy S22

Displej: vyšší svítivost přijde vhod

Na přední straně se toho skutečně mnoho nového neodehrálo. Například uhlopříčka zůstala na hodnotě 6,1" podobně jako kompletně plochý displej, což je jenom dobře. Stejně tak nechybí až 120Hz obnovovací frekvence, ovšem nejedná se o LTPO panel, jako je tomu u S23 Ultra, navíc se (kupodivu) mezigeneračně změnil rozsah, a to z 10 až 120 Hz u Galaxy S22 na 48 až 120 Hz u Galaxy S23. Během používání to podle mých zkušeností absolutně ničemu nevadí, čistě teoreticky by to však mohlo mít negativní dopad na výdrž.

Na druhou stranu se zvýšil maximální jas až na 1 750 nitů, což je velmi vítané zlepšení. Manuálně jej nevynutíte, ale v případech, kdy vám na displej svítí třeba ostré polední slunce, se sám aktivuje a zajistí špičkovou čitelnost. Samsung mimochodem údajně dodává velmi podobné displeje do nových iPhonů 14 Pro, které se chlubí maximálním jasem až 2 000 nitů, ovšem podle všeho jej dokážou udržet na kratší chvíli než zmíněných 1 750 nitů u displejů telefonů řady Galaxy S23.

Naštěstí se nezměnilo ani umístění čtečky otisků prstů, která není zbytečně nízko. Navíc je stále ultrazvuková, takže si poradí s vlhkými nebo promrzlými prsty, s nimiž mají optické čtečky často problém. Na druhou stranu se ale stále jedná o první generaci (ultrazvukové čtečky od Qualcommu) a v tomto ohledu se domnívám, že Samsung mohl nasadit již generaci druhou, která je zhruba 11krát větší a také je ještě rychlejší. Tu má však zatím bohužel stále jen čínská konkurence.

Líbilo se nám 120Hz zobrazovací panel

mezigeneračně vyšší maximální jas

spolehlivá čtečka otisků prstů s vyšším umístěním

Nelíbilo se nám ultrazvuková čtečka stále jen v 1. generaci

Zvuk: kvalita, na kterou jsme zvyklí

Telefon má na svou velikost stále skvěle hrající hlasité reproduktory, ovšem ZenFone 9 je na tom podle mého názoru ještě o chlup lépe, navíc má i 3,5mm jack, který už Samsung před delší dobou opustil.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: exkluzivně pro Samsung

Samotný procesor Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy je jedním slovem parádní. Tím, že byl upraven speciálně pro Samsung a má mírně vyšší takt, je 4nm čipset zároveň tím nejlepším, co v současnosti pro Android můžete mít. Kromě brutálního výkonu se však můžete spolehnout také na rychlé úložiště typu UFS 4.0, i když zrovna u Galaxy S23 je to pravda jen částečně, neboť zde na rozdíl od Galaxy S23+ najdeme základní model „jen“ se 128GB úložištěm (to je typu UFS 3.1), které se ve verzi UFS 4.0 nevyrábí.

Proto, pokud chcete co nejrychlejší paměť, sáhněte po 256GB variantě, kterou můžete (minimálně v době vydání této recenze) stále koupit v rámci akce za cenu 128GB verze. Koupě větší paměťové varianty je vhodná také z toho důvodu, že nadstavba One UI zabere bez problémů 60 GB, ovšem údajně v sobě obsahuje i klasické chybějící úložiště vzniklé přepočtem, tj. běžné ztráty u každého úložiště. Velikost operační paměti typu LPDDR5X činí v tomto případě výlučně 8 GB stejně jako u Galaxy S23+, podle mých zkušeností to však plně dostačuje. Níže si pak můžete prohlédnout benchmarky z Galaxy S22 a Galaxy S23 a porovnat, o jak moc se výkon navýšil. Předností je rovněž upravené chlazení, které je o 30 % větší a zmiňuji jej i v kapitole o výdrži.

Líbilo se nám špičkový procesor

vylepšené chlazení

rychlé úložiště UFS 4.0 (pouze u 256GB verze)

Nelíbilo se nám v základu by mělo být již 256 GB

Výdrž baterie: upgrade, který stojí za to

Ty opravdu důležité změny najdeme uvnitř Galaxy S23, kde se nachází mezigeneračně o 200 mAh větší baterie, která umí spolu s procesorem zajistit podstatně delší výdrž. Její úroveň se dokonce mnohem lépe drží i v zimě, což oceníte, pokud chodíte třeba na delší procházky se psem v mrazivých teplotách a telefon ani nenosíte v pouzdru, které by mohlo teplotu mírně zvýšit. U Galaxy S22 letěla procenta při takovéto procházce celkem dost rychle dolů, zde je však situace podstatně lepší.

Kombinace navýšení o 200 mAh, vylepšeného chlazení a efektivního čipsetu je skutečně znát a vidět to lze i při náročnějších úkonech, kdy se telefon v podstatě nezahřívá. Když spustím natáčení 8K videa (které lze u řady S23 nově točit při 30 snímcích za sekundu), tak se po 20 minutách záznamu S23 oproti S22 zahřál podstatně méně. A vzhledem k tomu, že teplo baterii příliš nesvědčí, je to skvělá zpráva i z hlediska životnosti. Takže ačkoliv se může zdát 200 mAh jako nepříliš zásadních, opak je pravdou a výdrž se podle mých zkušeností podstatně vylepšila. Navíc stále platí, že se telefon učí návyky uživatele, je tak pravděpodobné, že třeba po měsíci používání by byla výdrž testovaného mobilu ještě lepší. Navíc nechybí ani softwarová vychytávka s možností limitovat úroveň nabití na 85 %.

Co se týče rychlosti nabíjení, zůstalo stále na 25 W, tudíž výkonově žádná změna, ovšem s tímto výkonem lze podle výrobce nabít telefon z 0 na 68 % za nějakých 30 minut. To nezní špatně, na druhou stranu bude logicky nabíjení menší baterie trvat v absolutních hodnotách méně času než u velkého akumulátoru. Testoval jsem i bezdrátové nabíjení o maximálním výkonu 15 W (reverzní max. 4,5 W). Právě kolem výkonu bezdrátového nabíjení panovalo zpočátku spoustu mylných informací, kdy velké množství webů udávalo 10 W, ovšem není to pravda. Maximální výkon skutečně činí 15 W, což potvrdil i odborník Petr Holý ze Samsungu ve speciálním díle mobilecastu, který si rozhodně pusťte, pokud vás řada S23 zajímá. Nabíjení 15W bezdrátovou podložkou z 0 do 100 % trvalo konkrétně 127 minut. Drátově jsem telefon nabil z 20 na 100 % zhruba za 50 minut. Brzy na mobilenet.cz najdete i podrobné nabíjecí grafy.

Líbilo se nám podstatně vylepšená výdrž baterie

15W bezdrátové nabíjení

baterie lépe udržuje úroveň nabití v chladném prostředí

Konektivita: 5G i superrychlá Wi-Fi

Konektivita je tradičně příkladná, což znamená, že se mohou zákazníci těšit na Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS i Galileo. Samozřejmostí je pak 5G i NFC pro bezkontaktní placení či rychlé spárování. UWB sice schází, ale vzhledem k omezené využitelnosti to podle mého názoru stále nepředstavuje žádný zásadní problém. Telefon podporuje také celkem až tři SIM karty, a to dvě nanoSIM + jednu eSIM, aktivní však mohou být v jednu chvíli standardně pouze dvě.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: selfie jako hlavní novinka

Kapitole o fotovýbavě mnoho prostoru věnovat nebudu, neboť Samsung s výjimkou selfie snímače použil identickou fotovýbavu z Galaxy S22 skládající se z 50Mpx hlavního snímače, 10Mpx 3× teleobjektivu a 12Mpx ultraširokoúhlého objektivu (na zádech).

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× Teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 10 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Ohnisko 23 mm 13 mm 69 mm 28 mm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF pevný focus Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF

Stále se jedná o povedenou fotovýbavu, která u takto kompaktních smartphonů boduje především teleobjektivem, zamrzí však opomenutí ultraširokoúhlého objektivu, který již zkrátka měl mít automatické ostření tak, aby jej bylo možné použít i jako makro snímač. To osobně u nové generace vnímám jako výrazný nedostatek, neboť se ultraširokoúhlý objektiv s AF nachází již i v relativně levných smartphonech.

Hodnotit kvalitu snímků je v současnosti tak trochu unáhlené, neboť je více než jasné, že ji bude Samsung ještě pilovat formou aktualizací a třeba za půl roku bude kvalita ještě lepší, než je tomu nyní. Na druhou stranu nelze mnoho vytknout ani v současnosti, dovolím si tvrdit, že barevně se fotografie budou líbit většině uživatelů, kteří ocení saturovanější podání, noční režim je rovněž schopný a prosvítí i na ultraširokoúhlý objektiv hodně temné záběry. Občas jsem se však setkával s tím, že byly fotky mírně neostré (u teleobjektivu), výsledný pozitivní dojem to však nijak zásadně neovlivnilo. Rozlišný čipset s jinou jednotkou ISP a softwarem rozhodně také ovlivnil kvalitu fotek oproti Galaxy S22, čehož si lze všimnout především u nočních snímků, které jsou u S23 prostě lepší. Novinkou je pak možnost natáčet (kromě 8K 30 FPS videa) rovněž superstabilizované 4K video či 4K portrétní video.

12Mpx selfie kamerka s Dual Pixel automatickým ostřením je pak vítaným upgradem oproti Galaxy S22, neboť zvládne (zejména v horších světelných podmínkách) skutečně pořizovat hezčí snímky s větším množstvím detailů. Samsung ji nasadil u všech třech telefonů řady Galaxy S23 včetně nejlépe vybavené varianty Ultra.

Samsung Galaxy S23 selfie video 4K 60 FPS

Samsung Galaxy S23 SuperSteady video

Samsung Galaxy S23 8K 30 FPS

Líbilo se nám nechybí teleobjektiv

vylepšené noční snímky

kvalitnější selfie kamerka

Nelíbilo se nám chybějící autofocus u ultraširokoúhlého objektivu

Software: Android 13 a pětiletá podpora

Samsung Galaxy S23 dorazí s Androidem 13 a pětiletou garancí bezpečnostních záplat a čtyřmi roky velkých aktualizací operačního systému. To je oproti ostatním smartphonům s Androidem podobné výbavy (například ZenFone 9) skutečně velká přidaná hodnota, stejně tak mohu chválit intuitivní nadstavbu One UI 5.1.

Líbilo se nám pěkně zpracovaná nadstavba

nejnovější Android 13

dlouhá softwarová podpora

Zhodnocení

Samsung Galaxy S23 na první pohled mnoho vylepšení nepřináší, výdrž se však mezigeneračně zlepšila stejně jako výkon a v neposlední řadě také chlazení, už jen to by mohlo být pro mnoho majitelů starších Galaxy S dostačujícím důvodem k obměně. Velkou výhodou je rovněž vyšší maximální jas, kterého jednoduše není nikdy dost, v neposlední řadě může potěšit také nasazení sklíčka Gorilla Glass Victus 2. Za největší mínusy pak považuji absenci automatického ostření u ultraširokoúhlého objektivu a také propásnutí možnosti nasadit ultrazvukovou čtečku druhé generace, která by uživatelský zážitek zase posunula o něco výš.

Konkurence

Skvělou alternativou s Androidem, avšak bez podpory bezdrátového nabíjení (zato však s 3,5mm jackem), je ZenFone 9. Má dostatek výkonu díky Snapdragonu 8 Gen1, 3,5mm jack i parádní hlasité reproduktory, po softwarové stránce však zaostává.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi ASUS ZenFone 9 16/256 GB Rozměry 146,5 × 68,1 × 9,1 mm , 169 g Displej AMOLED, 5,9" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 300 mAh

Z říše iPhonů je hlavním konkurentem stále iPhone 13 mini. Daní za ještě menší rozměry a hmotnost je však absence teleobjektivu či jen 60Hz zobrazovací panel. Drobnou výhodou může být naopak přítomnost UWB. Z nových modelů lze pak sáhnout po iPhonu 14 Pro, který je rozměrově podobný S23, ovšem je o znatelných 30 gramů těžší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 13 mini 128 GB Rozměry 131,5 × 64,2 × 7,7 mm , 140 g Displej OLED, 5,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A15 Bionic , Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 2 438 mAh Kč 18 490 Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 14 Pro 1 TB Rozměry 147,5 × 71,5 × 7,9 mm , 206 g Displej OLED, 6,1" (2 556 × 1 179 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A16 Bionic , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 3 200 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, Petr Vojtěch, Martin Pultzner, mobilenet.cz