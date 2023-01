Supervýkonné čipy Apple M2 Pro a Max pod drobnohledem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

mobilecast #226 – Super-výkonné čipy Apple M2 Pro a Max pod drobnohledem

Podcast v audio formě

V dnešním dílu podcastu mobilecast se společně podíváme na nově představené čipsety Apple M2 pro a M2 Max, stejně tak si přiblížíme představené počítače MacBook Pro a Mac mini. Nezapomeneme ani na další novinky. Hned v úvodu se tedy pobavíme o chystaných telefonech Samsung Galaxy S23 a řekneme si, jak na tom byly prodeje telefonů v roce 2022 i to, kdo se umístil na první příčce. Nakonec se v tradiční rubrice Relax pobavíme o novém seriálu The Last of Us od HBO Max.

Pořadem vás budou provázet Petr Vojtěch a Jan Pospíšil.