Zlatá střední cesta bývá zpravidla označována tou správnou. Samsung Galaxy S23+ je prostředním vlajkovým modelem. Jednoduše by se dalo říci, že pouze přifouknutou základní Galaxy S23. Vše se však netočí jen kolem většího 6,6" displeje. Co vám dnes může nabídnout telefon za 30 tisíc korun?

Tři vlajkové telefony, to je strategie Samsungu posledních let. Jelikož recenzi na nejmenší a nejlepší jsme vám již zprostředkovali, je na čase se podívat na prostřední volbu. V očích veřejnosti je často vnímána jako nafouknutý menší model, neboť jsou si vzhledově podobné jako vejce vejci. Je však skutečně vše jen o displeji? Ukáže se, že rozhodně ne a Galaxy S23+ má rozhodně co nabídnout.

Technické parametry Samsung Galaxy S23+ 512+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 157,8 × 76,2 × 7,6 mm , 196 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , CPU: 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz , GPU: Adreno 740 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 700 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost únor 2023, 32 999 Kč

Samsung Galaxy S23+ – videorecenze

Obsah balení: ve znamení skromnosti

Samsung nadále pokračuje ve snaze eliminovat plasty nejen ve výrobě telefonů, ale i v obsahu prodejního balení. To je tedy z větší části papírové a skromné. Kromě telefonu se zde nachází pouze klíček na otevření šuplíčku pro SIM kartu, dále nezbytné návody a nakonec USB kabel zakončený na obou stranách USB-C.

Nelíbilo se nám škoda chybějící nabíječky

Konstrukční zpracování: sbohem, fotomodule!

Vzhledově se oproti Galaxy S23 v podstatě nic nezměnilo. Máme před sebou mírně upravený vzhled s matnou zadní stranou, tentokrát v tmavě zeleném odstínu, který nevypadá vůbec špatně. Boky jsou spíše rovné a lesklé, ale otisků se nemusíte obávat. Poznávacím znamením nové řady Galaxy S23 jsou fotopaparáty na zadní straně, které jsou oddělené a nic jako fotomodul už vlastně neexistuje. Bohužel nadále vystupují nad okolní povrch a telefon se lehce kývá. Navíc se samozřejmě mobil hůře čistí, neboť prach se udržuje kolem každého objektivu.

Zastavit se musíme u rozměrů, které jsou již prostě větší a nebudou každému vyhovovat. Osobně mi nejvíce vadí šířka telefonu v kombinaci s mírně ostřejším přechodem mezi boky a zadní stranou. Vše umocní, když na telefon nasadíte ochranné pouzdro. Přenášení v kapse se následně stává méně pohodlným.

Povedlo se rozmístění tlačítek na pravém boku. Lze na ně dosáhnout, ačkoliv ani jedna klávesa nebývá v permanenci. Zpracování je pak zcela příkladné. Nasazen je tradičně kovový rým a skleněné přední i zadní strana (Gorilla Glass Victus2). Naprostou samozřejmostí je pak stupeň krytí IP68, tedy odolnost vůči vodě a prachu.

Líbilo se nám sklo Gorilla Glass Victus 2

praktický povrch zad

Displej: radost pohledět

Na přední straně nalézáme jistotu v podobě 6,6palcového AMOLED panelu s Full HD+ rozlišením a adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz. Za zmínku stojí i maximální jas 1 750 nitů, kdy je zcela plochý displej skvěle čitelný za jakýchkoliv podmínek. Barvy jsou syté a zobrazení perfektní. K ideálu sice chybí vyšší rozlišení, ale většina si na něj během používání ani nevzpomene. Výborná je i haptická odezva. Samozřejmostí je režim Always-On, kdy máte na displeji informace o času, datu a zmeškaných událostech.

Do displeje je integrována i ultrazvuková čtečka otisků prstů, která funguje spolehlivě a rychle. Nikdy vás nebude zdržovat. Jde však současně již o starší generaci, která funguje sice skvěle, ale nasazení modernějšího řešení by například zvětšilo plochu, kam lze prst přiložit.

Líbilo se nám 120Hz zobrazovací panel

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám ultrazvuková čtečka stále starší generace

Zvuk: přesně to, co očekáváte

Audiovizuální zážitek skvěle podpoří stereo reproduktory. Jsou hlasité, zvuk hutný, přesně to, co byste od telefonu dnes očekávali. Někomu jistě bude chybět 3,5mm jack. Poslech je vhodné provádět skrze bezdrátová sluchátka, alternativně samozřejmě ještě přes redukci.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Nelíbilo se nám nemá 3,5mm jack

Výkon hardwaru: takřka špička

Výkonově hledíte takřka na absolutní špičku od Samsungu. Galaxy S23+ je vybaven procesorem Snapdragon 8 Gen2 v úpravě od Samsungu s vyšším taktem na hlavním jádru. Doprovází jej 8GB RAM LPDDR5x a v našem případě velkorysá 512GB interní paměť, ze které je po zapnutí k dispozici 455 GB pro vaše data. To by mělo stačit i náročnějším uživatelům, neboť paměťovky telefon nepodporuje. Oproti minulé generaci je paměť modernějšího a rychlejšího typu UFS 4.0, což platí i pro levnější verzi s 256 GB.

Výkon dokáže zbořit nejeden benchmark a hraní náročných her je pro telefon snadnou záležitostí. Například v AnTuTu mobil dosáhl na více než 1,2 milionů bodů. Potěšující je, že se telefon nijak zvlášť nezahřívá.

Líbilo se nám špičkový procesor

rychlé úložiště UFS 4.0

Nelíbilo se nám v základu by mělo být již 256 GB

Výdrž baterie: velká spokojenost

Silnou stránkou smartphonu je výdrž. Baterie má sice 4 700 mAh, avšak reálná výdrž se při střídmějším používání blíží dvěma celým dnům. Celý den telefon zvládá s přehledem i při náročném nasazení, což je skvělá zpráva. Nabíjení je možné až 45 W, jenže důvodů k radosti příliš není. Rozdíl oproti 25 W u levnějších Samsungů totiž není příliš výrazný a na úplné nabití pomocí 45 W potřebujete 1 hodinu a 7 minut. Nabíjení je rychlé zhruba do 80 %, následně se výrazněji zpomalí. V této souvislosti je ale třeba zmínit, že nabíječku si budete muset dokoupit, v prodejním balení není.

Nechybí bezdrátové nabíjení, avšak 15 W dosáhnete jen s originálními nabíječkami Samsung. O energii se můžete klidně i podělit, a to díky reverznímu nabíjení. Stačí třeba i jen dva telefony přiložit k sobě, samozřejmě za předpokladu, že oba podporují bezdrátové nabíjení. Nezapomeňte, že toto nabíjení je nutné nejprve povolit v nastavení.

Líbilo se nám podstatně vylepšená výdrž baterie

15W bezdrátové nabíjení

baterie lépe udržuje úroveň nabití v chladném prostředí

Konektivita: 5G i superrychlá Wi-Fi

Konektivita je tradičně příkladná, což znamená, že se mohou zákazníci těšit na Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS i Galileo. Samozřejmostí je pak 5G i NFC pro bezkontaktní placení či rychlé spárování. Ve srovnání s menší Galaxy S23 již nechybí UWB, avšak nejde o nijak zásadní výhodu. Využití UWB v praxi je prozatím vesměs jen s přívěsky. Telefon podporuje také celkem až tři SIM karty, a to dvě nanoSIM + jednu eSIM, aktivní však mohou být v jednu chvíli standardně pouze dvě.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: i letos spokojenost

Po stránce fotovýbavy k velkým změnám nedošlo. Hlavní fotoaparát je stále 50megapixelový s optickou stabilizací a pořizuje kvalitní snímky takřka ve všech myslitelných podmínkách. Ultraširokoúhlý objektiv má 12 megapixelů a venku fotí výborně. Bohužel nadále nemá automatické ostření, a tak na makro je nutné zapomenout. Výčet zakončuje tradiční teleobjektiv s trojnásobným bezztrátovým přiblížením, který je jednoznačným plusem a navíc s 10 megapixely i zárukou kvality.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× Teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 10 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Ohnisko 23 mm 13 mm 69 mm 28 mm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF pevný focus Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF

Ukázka všech zoomů na Samsungu Galaxy S23+

Vítané vylepšení obdržela čelní kamerka, s 12 megapixely a automatickým ostřením budou vaše selfies ozdobou každého příspěvku.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Vylepšení se dočkalo také video. Nahrávat jej můžete až v 8K rozlišení s 30 snímky za vteřinu (loni šlo jen o 24 snímků), ale lákavý je Super stabilní režim ve QHD rozlišení, případně portrétní video ve 4K, které se Samsungu daří.

Samsung Galaxy S23+ (testovací video) – 8K, 30 FPS

Samsung Galaxy S23+ (testovací video) – 8K, 30 FPS

Líbilo se nám nechybí teleobjektiv

vylepšené noční snímky

kvalitnější selfie kamerka

Nelíbilo se nám chybějící autofocus u ultraširokoúhlého objektivu

Software: maximum pro vás

Naprostou jistotou je v případě Samsungů prostředí. Galaxy S23+ disponuje tím nejnovějším možným – Androidem 13, nadstavbou One UI 5.1 a únorovými bezpečnostními záplatami. Podpora bude až 5 let a když si telefon pořídíte, bude vám Samsung aktualizace servírovat v měsíční kadenci. Podoba prostředí se nezměnila, vše je přehledné a Samsung klade důraz na to, abyste vše rychle našli a současně mohli nabídky ovládat palcem jedné ruky. V rámci nové nadstavby přibyl například vylepšený widget baterie, kde můžete pohromadě vidět stav baterie nejen telefonu, ale také dalších zařízení (sluchátka, hodinky, apod.).

Líbilo se nám přehledně zpracovaná nadstavba

nejnovější Android 13

dlouhá softwarová podpora

Zhodnocení

Samsung Galaxy S23+ mezigeneračně nepřináší na první pohled velká vylepšení, ale o to víc jich je skryto. Primárně oceníte ještě lepší displej, výrazně vyšší výkon a vylepšenou výdrž. Tato kombinace zajistí, že telefon budete moci používat skutečně na maximum. Kritiku novinka takřka nesnese, ano chybí jack a slot pro paměťovky, jenže s tím je většina zájemců zcela smířena. Zamrzí tak spíše absence ostření u ultarširokoúhlého snímače nebo pomalejší nabíjení.

Možná si také kladete otázku, zda volit menší Galaxy S23, nebo právě Galaxy S23+. Rozdílů mezi nimi je minimum. Pokud opomeneme zcela základní 128GB verzi menšího modelu, která má pomalejší paměť, rozhoduje skutečně jen displej. Pokud je pro vás 6,1 palců příliš málo, volte pluskovou verzi. Pakliže by vám stačil i menší displej, můžete s klidem sáhnout po 256GB variantě Galaxy S23.

