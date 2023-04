Galaxy S23 ztrácí na hodnotě 1,4× více než iPhony 14, Pixely dopadly ještě hůř

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Mezi majiteli smartphonů s Androidem a iOS dochází často k plamenným debatám o výhodách či nevýhodách toho či onoho systému. Kromě softwarových a hardwarových aspektů je však pro mnohé důležitý také ukazatel toho, jak si mobil drží svou hodnotu v průběhu času. Právě na to se zaměřil nejnovější průzkum společnosti SellCell, která se specializuje na výkup telefonů, má tak data z první ruky.

Samsung Galaxy S23 Ultra – videorecenze

Výsledky průzkumu jasně hrají do karet iPhonům, které si drží hodnotu mnohem lépe a představují lepší investici. Ze světa Androidu, který je skutečně široký, vybrali tvůrci této analýzy reprezentativní vzorek, kterým je nová řady Galaxy S23, tedy prémiové smartphony, jež mají iPhonům konkurovat. Dále se do srovnání zařadila i řada Pixel 7, která je rovněž skvělá, i když se u nás bohužel oficiálně neprodává, což by se snad v brzké budoucnosti mohlo změnit.

Samsung Galaxy S22 ztrácel na hodnotě dokonce třikrát rychleji než iPhone 13.

Samsung Galaxy S23 (tedy nejmenší a nejlevnější model z řady) pak konkrétně od začátku prodeje (tj. od 17. února, budeme-li počítat s dostupností obou paměťových verzí) klesl na hodnotě o 41,1 % během prvního měsíce a celkem o 43,3 % v měsíci druhém. Po dvou měsících si tak podle průzkumu SellCell tento model zachovává pouze 56,7 % své původní hodnoty.

Zato iPhony 14 měly podle průzkumu ztratit „jen“ 31 % po dvou měsících od doby, co šly do prodeje. To mimo jiné znamená, že Galaxy S23 ztrácí svou hodnotu 1,4krát více než iPhony 14. Ovšem mezigeneračně se jedná o zlepšení, neboť loňský Galaxy S22 ztrácel na hodnotě dokonce třikrát rychleji než iPhone 13 po dvou měsících od prodeje.

Za nejlepší investici lze považovat 128GB iPhone 14 Pro Max.

Podobně jako u mnoha prémiových vozů s vysokým stupněm výbavy pak nepřekvapí, že ani nejlépe vybavený Galaxy S23 Ultra s 1TB úložištěm klesl na hodnotě po dvou měsících nejvíce. V relativním vyjádření se jedná o 55,6 %. iPhone 14 Pro Max se 128 GB úložištěm pak klesl během dvou měsíců pouze o 13,6 %, z tohoto hlediska se tedy rozhodně jedná o lepší investici.

Google Pixel 7 pak dopadl nejhůř a ztratil 45,9 % své hodnoty po dvou měsících. iPhony 14 pak mají mezigeneračně zhoršení, neboť iPhony 13 klesaly na hodnotě pomaleji (25,8 %), zatímco iPhony 14 ztratily 31,5 % své hodnoty během stejného období.