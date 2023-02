Samsung Galaxy S23 Ultra nabízí v čele s novým 200Mpx snímačem také exkluzivní procesor od Qualcommu či nekompromisní fotovýbavu. Jedná se o dokonalou vlajkovou loď s Androidem, nebo byste se raději měli poohlédnout jinde?

Nejlepší telefon z dílny jihokorejského výrobce již pár lete nese označení Ultra, což s přihlédnutím k prémiové ceně mluví samo za sebe. Pokus vyrobit co nejvyspělejší smartphone nejen po hardwarové, ale i softwarové stránce si samozřejmě Samsung nemohl odpustit ani letos, kdy uvedl Galaxy S23 Ultra. Jak se povedl? A je to skutečně pomyslný diamant mezi vlajkovými telefony?

Technické parametry Samsung Galaxy S23 Ultra 512 + 12 GB

Obsah balení: environmentální, jako vždy

Balení Galaxy S23 Ultra je stejně environmentální jako to nedávno u Galaxy S23, což znamená, že v něm najdeme pouze USB-C/USB-C kabel černé barvy, samotný telefon a také nástroj pro vytažení slotu SIM. Výrobce také nově nahradil fólie kryjící přední a zadní stranu zařízení papírovou alternativou (i tak se však dost pravděpodobně bude jednat o kombinaci papíru a plastu podobně jako u „papírových“ kelímků). Plastové proužky (fólie) na bocích telefonu však zůstaly zachovány, ačkoliv je každý po vybalení pravděpodobně záhy odlepí.

Líbilo se nám ještě environmentálnější balení

Konstrukční zpracování: design z roku 2022 nemusí být na škodu

Dá se říct, že po stránce designu je S23 Ultra „nejnudnější“ z celé nově představené řady, respektive přináší nejmenší změny oproti předchozí generaci. Vzhled přejatý od loňského modelu se však podle mě povedl, jen je nutné počítat s tím, že už se jedná o relativně velký smartphone, který je ale celkem dobře vyvážený (viz video). Mezigeneračně má novinka dokonce o 6 gramů více, ale oněch pár gramů v kontextu celkově vyšší hmotnosti ani nepoznáte. Rozměrově je pak o nepatrných 0,2 milimetrů širší.

S čím jsem byl velmi spokojen, to jsou boky zařízení, které jsou nově o něco placatější, novinka tak podle mě padne o něco lépe do dlaně. Malou drobností jsou pak rozdílně umístěné anténní předěly či jeden mikrofon na spodní straně navíc. Standardem je i certifikace odolnosti dle IP68, takže se nemusíte obávat deště a telefon by měl bez problémů přežít i ponoření do vody. Navíc přední stranu, stejně jako záda, kryje ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2, jež má být ještě odolnější, ale také environmentálnější (zhruba 20 % materiálu tvoří recyklované sklo).

Nakonec zmíním zachování matného povrchu zad, které tak úctyhodně odolávají různým otiskům a nečistotám (alespoň v testované zelené barvě), ale i vysoce kvalitní haptickou odezvu, kterou pravděpodobně výrazně předežene pouze ta u iPhonů.

Líbilo se nám dobře vyvážený

stále povedený design

sklo Gorilla Glass Victus 2

praktický povrch zad

kvalitní haptická odezva

Displej: stejná uhlopříčka, větší (rovná) plocha

Displej je tradičně špičkový a hlavně, na rozdíl od základních modelů, je typu LTPO se schopností regulovat frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz, což znamená, mimo jiné, i lepší výdrž. Maximální jas sice není tak vysoký jako u iPhonů 14 Pro, tedy až 2 000 nitů, ovšem i 1 750 nitů je špičková hodnota a dovolím si tvrdit, že stačí i v situaci, kdy na displej svítí ostré dopolední slunce. Další kladný bod si Samsung zasluhuje za umístění čtečky otisků prstů, které není zbytečně nízko u rámečku. Vzhledem k velikosti zobrazovače by mi nevadilo, kdyby se nacházela dokonce ještě o něco výš, ani takto však není její používání nepříjemné.

Čtečka je svižná, poradí si s mokrými i promrzlými prsty, ale podobně jako u Galaxy S23 musím mít výtku k tomu, že se nejedná o nejnovější generaci, tedy tu, kterou disponuje Vivo X80 Pro. Tato čtečka má přibližně 11× větší plochu, umožňuje skenování dvou prstů najednou a také je ještě rychlejší.

Novinkou je i zaoblení displeje, který se nově protáhl, úhel, kde dochází k zakulacení, se změnil. Výrobce přitom podle specialisty ze Samsungu, Petra Holého, kterého jsme si pozvali do speciálního dílu mobilecastu, myslel zejména na uživatele, co na displeji rádi píšou pomocí S Pen. Za mě osobně je protáhnutí rovné plochy displeje rozhodně vítané, ale přiznám se, že ani u předchozí generace mě zaoblení nijak neomezovalo. Co bych ale (jakožto pravák) ocenil víc, to je přesunutí S Pen na pravý bok, ovšem jedná se o naprostou maličkost.

S Pen má pak stále stejné funkce jako u předchůdce. Kromě toho, že s ním můžete psát poznámky, malovat, ale třeba i jen jednoduše vyťukávat na displej, třeba když máte zrovna na ruce zimní rukavici (což se zkrátka občas hodí), s ním můžete také na dálku fotit díky funkci vzdálené spouště nebo jej používat například k posouvání slajdů. V tomto ohledu se nic nezměnilo a asi mě ani nenapadá, co by vlastně mohlo být vylepšeno. Pero si zachovalo schopnost rozpoznat více než 4 tisíce přítlaků a jediné, co je možná trochu škoda, je, že je dostupné pouze v černé barvě, ať už si vyberete jakékoliv ze čtyř u nás nabízených barevných provedení telefonu.

Líbilo se nám 120Hz zobrazovací panel

špičkový maximální jas

spolehlivá čtečka otisků prstů s vyšším umístěním

podpora S Pen

Nelíbilo se nám potěšila by poslední generace ultrazvukové čtečky otisků prstů

Zvuk: jednoduše špičkový

Smartphony řady Galaxy Ultra mají vždy špičkové hlasité (stereo) reproduktory, ovšem u novinky jsou snad mezigeneračně ještě o krapet lepší. Při poslechu hudby oceníte pěkné náznaky basů i velmi vysokou hlasitost bez zkreslení, stejně tak lze ale chválit soustavu mikrofonů, jež zaznamenají kvalitní zvuk.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: nejrychlejší úložiště a nejvýkonnější (Android) čipset

Podobně jako u Galaxy S23 musím i u S23 Ultra zmínit, že velkou změnou je nasazení čipsetu, kterým je Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy se skutečně brutálním výkonem. Společně s vylepšeným chlazením je pak znát, že Ultra má výkonu na rozdávání a jen tak mobil něco nezaskočí. Nově jej lze pořídit i s 8 GB RAM, ovšem většina zákazníků pravděpodobně sáhne po variantě s 12 GB operační paměti. Ta je mimochodem typu LPDDR5 a úložiště, které lze pořídit ve velikostech od 256 GB až po 1 TB, je pak nejrychlejšího typu UFS 4.0. Myslím, že i vzhledem k nasazení ultrarychlého úložiště snad už skutečně nikdo nebude kritizovat absenci slotu pro paměťovky, jelikož ty by takto vysokých přenosových rychlostí nedosahovaly, ani nejsou tak bezpečné. Do slotu se však vměstnají až dvě nanoSIM karty a nechybí podpora eSIM, najednou však můžete mít aktivované SIM pouze dvě.

Líbilo se nám špičkový procesor

vylepšené chlazení

rychlé úložiště UFS 4.0

Výdrž baterie: stejná kapacita, delší výdrž

Použitý procesor a upravené chlazení má pak vliv i na výdrž a podle mě také na životnost baterie. Při náročných úkonech, jako je záznam v 8K s 30 FPS, se totiž telefon tolik nezahřívá, což je pro dlouhodobou životnost baterie pouze dobře. No a procesor je zase energeticky efektivnější, tudíž se mezigeneračně zlepšila výdrž navzdory tomu, že baterie zůstala stejná a má kapacitu 5 000 mAh. Vzhledem k vylepšenému chlazení to není příliš velké překvapení a nezapomínejme, že je uvnitř také prostor pro S Pen.

S telefonem jsem pak naprosto s přehledem zvládal jeden a půl dne, a to ze začátku, kdy zařízení používáte zpravidla mnohem více, než si všechno „sedne“ a vás přestane bavit si s telefonem hrát. Věřím, že po delší době bych se tak dostal i na dva dny při středně náročném používání a vždy měl jistotu minimálně jednoho dne bez nabíjení.

Co se nabíjení týče, zůstává Samsung i nadále stále konzervativní a maximum činí 45 W (drátově), respektive 15 W (bezdrátově). Přítomno je eventuálně i reverzní bezdrátové nabíjení vhodné například pro nabití chytrých hodinek či sluchátek přes noc, kdy zároveň nabíjíte i telefon a nepoužíváte jej. Navzdory nijak velkým číselným hodnotám jsem během drátového nabíjení zaznamenal doplnění energie z 0 na 70 % během 30 minut (nabíjení 125W adaptérem s podporou PD), přičemž nabití do plna trvá zhruba hodinu. Zejména úroveň nabití během půl hodiny je pak podle mě zcela dostačující. Na závěr zmíním i schopnost telefonu lépe držet úroveň nabití v nižších venkovních teplotách.

Líbilo se nám delší výdrž

15W bezdrátové nabíjení

baterie lépe udržuje úroveň nabití v chladném prostředí

Konektivita: 5G i superrychlá Wi-Fi

V oblasti konektivity má S23 Ultra oproti nedávno testované kompaktní S23 také jednu drobnou výhodu v podobě podpory technologie UWB, ačkoliv zatím mnoho využití nemá a upotřebíte ji pravděpodobně jen ve spojení s chytrým přívěskem. Jinak nechybí Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 a vše, co byste od vlajkového telefonu očekávali (NFC, 5G, GPS, GLONASS, BDS i Galileo).

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: 200Mpx snímač jako hlavní inovace?

Podobně jako u modelu S23 zůstala i fotovýbava Galaxy S23 Ultra převážně věrná sestavě z minulého roku. Velkou novinkou je jen 200Mpx snímač, jehož parametry najdete v přiložené tabulce.

200Mpx snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 10Mpx teleobjektiv (3×) 10Mpx teleobjektiv (10×) 12Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/2.4 f/4.9 f/2.2 Velikost senzoru 1/1,3" 1/2,55" 1/3,52" 1/3.52" ?" Ohnisko 24 mm 13 mm 70 mm 230 mm 26 mm Velikost pixelů 0,6 µm 1,4 µm 1,12 µm 1,12 µm ? µm Typ stabilizace optická stabilizace optická stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření vícesměrové PDAF, Laser AF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF

Dá se říct, že 200Mpx senzor, konkrétně ISOCELL HP2, je žhavou novinkou jihokorejského výrobce a v tuto chvíli jej nenajdeme nikde jinde. Je také znát, že oproti prvně nasazenému 108Mpx senzoru u řady Ultra zároveň Samsung ušel již delší cestu, nemusíte se tak obávat problémů s ostřením ani jakýchkoliv jiných nepříjemností. Toto je zkrátka odladěný snímač „na první dobrou“ a na kvalitě fotografií je to znát. Vzhledem k vysokému rozlišení máte na výběr a fotit můžete v nativním 200Mpx rozlišení, ve stále vysokém rozlišení 50 Mpx či 12 Mpx, kdy se dohromady spojí 16 pixelů do 1, což přijde vhod především za zhoršených světelných podmínek. Ostatně „Nightography“, jak Samsung disciplínu nočních snímků a videí nazývá, má novinka zvládnutou velmi solidně. Záběry nejsou zbytečně vysvícené (jako to umí občas Pixely), nepostrádají vysokou úroveň detailů a zachovávají si vcelku realistické podání skutečných barev.

Mezigeneračně se přitom zlepšily i portréty pořízené za zhoršeného světla, stejně jako ve dne. S oddělením vlasů focených osob od pozadí si tak umí novinka poradit vcelku dobře, ovšem srst huskyho je pro telefon navzdory snímačům i výpočetní síle stále oříšek. Fotit portréty lze pak také na trojnásobný teleobjektiv, který zůstal (stejně jako 10× teleobjektiv a ultraširokoúhlý objektiv) zcela stejný. Desetinásobná úroveň zoomu je stále působivá a rozhodně není pravda, že 10násobný (digitální) zoom u iPhonů umí vykouzlit stejně kvalitní snímky. Třešničkou na dortu je pak možnost vyfocení Měsíce 100násobným digitálním zoomem, jedná se však o funkci, kterou ukážete jednou známým a pak na ni zapomenete.

Novinkou je ještě vylepšené QHD superstabilní video (s 60 FPS), možnost natáček v 8K s 30 FPS či portrétní video ve 4K (to bylo dříve spolu se superstabilním režimem dostupné pouze ve Full HD). Stejně tak výrobce nasadil i novou selfie kamerku s 12 Mpx (původní měla 40 Mpx), jejíž kvalita vás rozhodně nezklame během dne i za zhoršeného světla. Fotografie mě také potěšily převážně konzistentním barevným podáním napříč všemi snímači, velmi dobře fungujícím HDR, správně nastaveným kontrastem i expozicí bez nutnosti manuálně něco upravovat. Milovníky videa by pak mohlo zajímat, že přepínat mezi jednotlivými objektivy během natáčení 4K videa je možné pouze v případě 30 snímků za sekundu, 60 FPS (s přepínáním) telefon neumí. Plusové body si S23 Ultra zasluhuje také za automatické ostření u ultraširokoúhlého objektivu s vysokým rozsahem záběru, které by mělo být u řady Galaxy S23 již samozřejmostí, ale bohužel není.

Samsung Galaxy S23 4K 30 FPS

Samsung Galaxy S23 Ultra 4K 60 FPS selfie video

Líbilo se nám vylepšené natáčení videa v různých režimech

kvalitní snímky během dne i noci

většinou pěkné portrétní fotografie

nekompromisní výbava, co se teleobjektivů týče

Software: Android 13 a pětiletá podpora

Samsung exceluje i v softwarové podpoře, kdy slibuje 4 roky velkých aktualizací systému a 5 let bezpečnostních záplat, což je spolu s podporou DeX jednoznačně velkým benefitem a něčím, co u jiných telefonů s Androidem jen tak nenajdete. Zařízení obdržíte s nejnovějším Androidem 13 a nadstavbou One UI 5.1, která je velmi povedená i poměrně dobře uzpůsobená ovládání jedním prstem na tak velkém displeji. S ohledem na dlouhou softwarovou podporu se pak také jeví vyšší počáteční investice do telefonu jako ne tak vysoká.

Líbilo se nám pěkně zpracovaná nadstavba

nejnovější Android 13

dlouhá softwarová podpora

Zhodnocení

Samsung Galaxy S23 Ultra představuje vítanou mezigenerační obměnu, která kromě 200Mpx snímače přináší vyšší výkon, lepší chlazení, delší výdrž i o něco lepší displej. Podobně jako u Samsungu Galaxy S23 mě pak i zde mrzí (u verze Ultra možná ještě o něco více), že výrobce nenasadil nejnovější model ultrazvukové čtečky otisků prstů s výrazně větší plochou a někdo by u telefonu možná rád spatřil i rychlejší nabíjení (ačkoliv to podle mě osobně problém není). Zmíněné nedostatky však podle mě snadno vykompenzuje nekompromisní fotovýbava a také špičková softwarová podpora, která by měla být důležitým kritériem pro každého, kdo uvažuje o nákupu nového telefonu, zejména pak v dané cenové relaci.

Přímou konkurencí je Google Pixel 7 Pro, který láká především na špičkovou fotovýbavu a částečně možná i originálnější design, ačkoliv vystupující hliníkový fotomodul zrovna dvakrát praktický není, neboť se rychle poškrábe. Zájemci o něj ušetří několik tisíc korun, na druhou stranu se nedočkají tak výkonného čipsetu ani spolehlivé ultrazvukové čtečky otisků prstů. Jasnou výhodou pro Samsung je také přítomnost S Pen či režimu DeX.

Apple iPhone 14 Pro Max je výbavou a velikostně (+ baterií) ve světě iPhonů modelu Galaxy S23 Ultra nejblíže. Pomineme-li rozdíly mezi operačními systémy (iPhone 14 Pro Max má v tomto ohledu výhodu, neboť bude mít delší softwarovou podporu), zaujme iPhone především vyznavače plochých rámečků, špičkové haptické odezvy, která kvalitou ještě převyšuje tu, jež najdeme u S23 Ultra, a také parádního displeje s originálním prvkem v podobě Dynamic Island.

