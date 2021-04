Apple se chystá zprivatizovat podcasty. Máme se začít bát?

Fotografie: Apple

Jakákoli větší akce Applu je vždy vítaným zdrojem námětů na přemýšlení o tom, kam se ubírá vývoj. Tentokrát nejde o hardware, ale o poměrně nenápadnou službu, kterou chce firma zastřešovat podcasty. Ty tak podle všeho čeká zářná budoucnost, avšak jen na první pohled.

Budoucnost je ve službách. Posledních pár let je hezky vidět, jak Apple jede jako buldozer a snaží se minimálně ve svých zařízeních panovat prakticky veškerému myslitelnému obsahu: původní hudbu, která je s firmou spjatá už z doby před iPhony, doplňují hry, digitální tiskoviny, filmy a seriály a nakonec i takový marginální obor, jako jsou podcasty.

Jako obvykle to není nic revolučního, ostatně tato aplikace je v nabídce pro jablečné telefony delší dobu. Do této oblasti však začalo v poslední době mocně fušovat Spotify, svoje řešení má Amazon a samozřejmě také Google, který má službu prakticky na všechno, aby ji pak mohl výhledově přejmenovat nebo zrušit, to podle toho, jak se odpovědný manažer vyspí.

Zatímco u iPhonů se v posledních letech nejvíce diskutuje o tom, co chybí, ať už jde o chybějící konektor nebo nabíječku, seznam služeb se utěšeně rozrůstá. Může se to zdát jako plus, ale tzv. vendor lock, kterým je Apple proslulý, se rozrůstá do obřích rozměrů, vedle kterých je takový nekompatibilní konektor jen detail. Ostatně články o věrnosti uživatelů Applu jsou každoročním evergreenem. Nikdo už se ale nezeptá, v jaké míře jde o věrnost a v jaké o technologickou verzi stockholmského syndromu.

Money, money, money...

Člověk by podobné úvahy mohl snadno zaplašit tím, že mu je vlastně jedno, co se děje ve vesmíru jménem Apple. Pokud v něm žije, pak se mu tam nejspíše líbí a pokud ne, pak je to daleko. Jenomže to je asi tak mylná představa, jakože je daleko Wuchan a jeho infekce.

Apple se totiž zásadně chystá proměnit svět podcastů takzvaným předplatným. Samozřejmě nelze nic namítat proti tomu, aby jejich autoři dostávali zaplaceno. Jenomže, kam takový přístup dospěl třeba u YouTube všichni dobře víme. Na jednoho protlačovaného youtubera se slušnými příjmy připadá deset tisíc dalších, kteří dělají obsah v podstatě zadarmo, a snad právě proto každých pět minut prosí o „lajk, subskrajb a nějaký ten donejt“.

Podcasty naproti tomu mají (i když stále slabší) takový ten skoro až undergroundový nádech, kdy z mnohých z nich cítíte, že to jejich autory baví tak moc, že je pro ně samotná práce odměnou. Že mají co říct a chtějí se o to podělit. Tohle všechno se ztratí pod nánosem komerční tvorby, ze které budou toxické algoritmy vybírat obzvláště blbý a kontroverzní obsah, protože ten vydělává nejvíce.

Dobře to ostatně shrnul sám Tim Cook na zmiňované prezentaci. Zatímco před 15 lety jste v iTunes našli 3 tisícovky podcastů, dnes jich jsou v aplikaci miliony. Že někdy méně znamená více, je snad i zbytečné vyslovovat nahlas.