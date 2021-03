91,9 % majitelů iPhonů by si už nekoupilo jiný telefon, prozradil výzkum

To, že jsou majitelé iPhonů obvykle spokojeni s telefonem i ekosystémem jako takovým, je obecně známý fakt. Průzkum SellCell však nyní stanovil, jak vysoká je jejich loajalita ke značce. Výsledky by jistě potěšily samotný Apple, neboť ukazují, že 91,9 % majitelů iPhonů si plánuje koupit další telefon s logem nakousnutého jablka. Ve srovnání s rokem 2019 se jedná o nárůst ve výši 1,4 %. V případě Samsungu naopak došlo k poklesu a „pouze“ 74 % majitelů telefonů Samsung si plánuje koupit další. V roce 2019 to přitom bylo podle výzkumu SellCell ještě 85,7 %.

