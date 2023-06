Telefony Pixel se naučily 5G a další zprávy týdne

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pro všechny současné i potenciální majitele telefonů Pixel máme dobrou zprávu! Dále si ukážeme krásnou novinku od Honoru a povíme si, co na nás chystá Evropská komise. Tak vítejte u mNews.

mNews #215 – Telefony Pixel se naučily 5G!

Podcast v audio formě

Pixely se u nás naučily 5G

Pokud nás sledujete pravidelně, víte, že u telefonů Google Pixel vždy upozorňujeme na nefunkčnost 5G připojení. To už však od nás neuslyšíte, protože se situace konečně obrátila k lepšímu. Nejnovější červnová aktualizace telefonů odemyká připojení 5G i v našich sítích. Tato možnost přibyla u řady Pixel 6 a 7, ovšem někteří naši čtenáři potvrzují, že se jim připojení objevilo i na starším Pixelu 4a 5G. Tak doufejme, že se u nás v blízké budoucnosti rozhodne Google oficiálně prodávat.

Honor 90 Lite láká fotoaparátem

Střední třída od Honoru staví svůj úspěch na elegantním vzhledu. U modelů s označením 90 to nebude jinak. Momentálně došlo k odhalení Honoru 90 Lite, který má tenkou konstrukci s tloušťkou pouze 7,48 mm a potěší i hmotností 179 gramů. Velký displej je typu IPS s 90 Hz. O výkon se postarají MediaTek Dimensity 6050 a slušných 8 GB RAM. Určitě nezklame úložiště s kapacitou 256 GB. U foťáků se telefon chlubí hlavním 100megapixelovým snímačem, i když bez optické stabilizace. A i když sám fotomodul vypadá moc hezky, zbývající dvojice snímačů je doslova do počtu. Telefon se v přepočtu za zhruba 7 000 Kč nabízí již na některých evropských trzích, u nás zatím dostupnost oznámena nebyla.

Galaxy Z Flip5 zvětší displej

Další generace populárního skládacího véčka od Samsungu se nezadržitelně blíží. K oficiálnímu představení by mělo dojít již v červenci, čemuž napovídají i četné úniky, které ukazují na přepracovaný vzhled telefonu. Hlavní vnější strana dozná značných změn díky zvětšení venkovního displeje. Jeho úhlopříčka se má roztáhnout na použitelné 3,4". Na takovém displeji již zvládnete obsloužit většinu základních úkonů, aniž byste museli kvůli všemu telefon otevírat. Podobnou cestou se vydala i letošní Motorola Razr a rozhodně jsme ji za to chválili. Další zprávy také hovoří o tom, že by se novinka Z Flip5 měla naučit režim Dex. Tak uvidíme, já se na představení každopádně těším.

EU chce vyměnitelnou baterii

Evropský parlament schválil novou regulaci, která po výrobcích telefonů vyžaduje navrátit snadno uživatelsky vyměnitelnou baterii. To dnes zvládnou zpravidla jen specializované servisy, i když třeba Nokia G22 se pochlubila vyměnitelností akumulátoru, ale do přívětivého procesu to rozhodně mělo daleko. Novinka má vejít v platnost od roku 2027. Tato snaha parlamentu by měla napomáhat snížení uhlíkové stopy a zvýšit životnost samotných telefonů. Na druhou stranu by to mohlo znamenat jisté problémy v designu zařízení a třeba i voděodolnosti. Výrobci nyní mají několik let, aby se s tím nějak poprali.

Jak se k tomu stavíte vy? Chtěli byste v telefonech návrat výměnných baterií? Nebo vám nedělá problém zaplatit servisu, případně prostě koupit nový telefon? Dejte vědět do komentářů.