Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnes se podíváme na nové telefony v čele s OnePlus 12 a Honorem Magic6 Lite. Pak si ale trochu zaspekulujeme ohledně chystaných telefonů Samsung Galaxy S24 i A55. A nakonec si řekneme, že by se starší iPhony mohly naučit novým kouskům. Tak vítejte u mNews.

mNews #226 – OnePlus 12 šokuje jasem i velikostí RAM

Podcast v audio formě

OnePlus 12 šokuje jasem

Dle očekávání nám výrobce OnePlus ukázal svou novou vlajkovou loď OnePlus 12. Má celkem standardní mix specifikací, ale dovede i překvapit. Design ale nepřekvapí, ten jsme si ukazovali již minulý týden. Potěšit však může každého, kdo chce nejvyšší možný výkon. Snapdragon 8 Gen3 je samozřejmostí, ale vrcholná konfigurace nabídne kombinaci terabajtového úložiště s 24 GB RAM. Pokud budete chtít ale šetřit, tak i základní varianta 12+256 GB není vůbec špatná. 100W drátové a 50W bezdrátové nabíjení je tu už standardem, ale baterie o kapacitě 5 400 mAh je pro OnePlus novinkou a slibuje opravdu dlouhou výdrž. Zmínit musím také LTPO AMOLED displej, který má maximální jas až neuvěřitelných 4 500 nitů. Osobně jsem zvědavý na realitu, což ostatně platí i o foťácích. Hlavní snímač Sony Lytia 808 má 50 Mpx, ale nechybí ani trojnásobný teleobjektiv a ultraširokoúhlý snímač s ohniskem 14 mm. Trochu zklamáním může být odolnost proti vodě a prachu pouze IP65. Je to lepší než nic, ale konkurence to umí lépe. Telefon se zatím prodává v Číně a uvedení na globální trh čekáme z kraje příštího roku.

Galaxy S24 v únicích

Že Samsung v lednu odhalí novou vlajkovou řadu Galaxy S24, to není pravděpodobně tajemstvím. Postupně se tak na povrch dostávají uniklé informace v čele s prvními obrázky a specifikacemi. Údajně se model S24 Ultra bude příští rok chlubit titanovým rámečkem, ostatní modely zůstanou u hliníku. A dle renderů mají být plošší. Zásadní má být také implementace umělé inteligence, od editace fotek přes vyhledávání až po vytváření zpráv. Kontroverze se dost možná dočkáme u čipsetů. Zdroje uvádí, že základní model S24 přijde s Exynosem 2400, zatímco S24+ a S24 Ultra se spolehnou na Snapdragon 8 Gen3. U všech tří modelů se má však zlepšit odvod tepla.

Nové informace máme i o chystaném modelu Galaxy A55, který se má rovněž designově přibližovat vlajkové řadě, stejně tak by měl nabídnout kovový rámeček. Jinak to na příliš novinek vyjma aktualizovaného čipsetu zatím nevypadá.

Honor Magic6 Lite odhalen

Zatímco někteří výrobci by svou novou řadu odhalili celou najednou, Honor na to jde hezky postupně. Prvně jsme se tak dočkali Honoru Magic6 Lite, který zamíří do střední třídy a vedle povedeného designu nebo krásného displeje zaujme třeba i dlouhou výdrží. Baterie má totiž nadprůměrnou kapacitu 5 800 mAh, což v kombinaci s úsporným čipsetem Snapdragon 6 Gen1 věští dobré věci. Dle výrobce se můžeme těšit na 3 dny používání. Design fotoaparátů se opravdu povedl a hlavní snímač láká na 108 Mpx. Ostatní jsou ovšem velkým zklamáním. Ultraširokoúhlý má nízké rozlišení 5 Mpx a do třetice je zde 2Mpx objektiv pro portréty. To je tedy velká škoda. Telefon odhalila italská pobočka Honoru a lze čekat, že se podívá do celé Evropy, i když cenu zatím neznáme.

iPhony 13 a 14 dostanou Qi2

Nový bezdrátový nabíjecí standard Qi2 je již nějakou dobu na světě, ovšem na jeho nasazení zatím stále čekáme. Některé telefony jsou však na něj připraveny a s příchodem Qi2 nabíječek budou moci začít těžit z jeho výhod. Tím není vyšší výkon, který je stanoven na 15 W, ale díky implementaci magnetů bude přenos energie přesnější, a tím vlastně rychlejší. Co to tedy reálně znamená třeba pro telefony iPhone 13 a 14? Dosud nejrychlejší možné nabíjení získáte s nabíječkou MagSafe. Do budoucna by stejného výkonu mohla dosáhnout i nabíječka Qi2, která bude pravděpodobně o dost levnější.

Informací o chystaných telefonech bude jen a jen přibývat, takže pokud nechcete o nic přijít, sledujte mobilenet.cz. A můžete nám do komentářů dát vědět, co na dnešní novinky říkáte.