Samsung už není nejprodávanější, čerstvá záplava telefonů

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Máme za sebou jeden z nejnašlapanějších týdnů roku, a to je teprve půlka ledna. Vlajkovou řadu S24 odhalil Samsung, ale nové telefony si pro nás přichystal i Honor nebo Xiaomi. Nakonec si ukážeme, jak po letech přišel Samsung o prvenství. Tak pojďme na to.

mNews #228 – Samsung spadl z první příčky a už není nejprodávanější

Podcast v audio formě

Samsung Galaxy S24 s AI

Právě včera Samsung na tiskové konferenci odhalil tři nové telefony a nalákal na jeden prsten, který vládne všem. O tom zatím mnoho nevíme, ale telefony jsme už dokonce měli v ruce. S24 Ultra má nový teleobjektiv, úplně nové krycí sklo displeje Armor, titanové tělo a čipset Snapdragon. Základní modely S24 a S24+ si musí vystačit s Exynosem, hliníkem, sklem Victus 2 a foťáky z minulého roku. Ani design se příliš nezměnil. Obří důraz je kladen na umělou inteligenci Galaxy AI. Pomáhá s úpravami fotek, stylizováním textů, hledáním nebo třeba překlady, například během telefonování. Tyto funkce se objeví i na top modelech z minulého roku, tedy Galaxy S23, Fold5 a Flip5.

Honor Magic6 přichází do Číny

Na domácím čínském trhu se začíná prodávat vlajková řada Honor Magic6, která vedle základního obsahuje i model s přídomkem Pro. Telefon láká na výkon, foťáky a oslní i displejem. To platí doslova, protože dovede dosáhnout maximálního jasu až 5 000 nitů. O výkon se logicky postará Snapdragon 8 Gen 3 a zaujme i kapacita úložiště až 1 TB. Verze Pro láká i fotoaparáty. Hlavní snímač nabídne proměnlivou clonu f/1.4 až f/4.0. Nechybí 50megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát, který poslouží i jako makro a zakončeme 180megapixelovým periskopem s 2,5× přiblížením. Na přední straně v podlouhlém průstřelu navíc stále nechybí vedle selfie kamery i 3D senzor pro sken obličeje. Telefony potěší i baterií a rychlostí nabíjení, model Pro se chlubí kapacitou 5 600 mAh a 80W nabíjením, případně 66W bezdrátovým nabíjením. Minulý rok odhalil Honor vlajkové modely pro Evropu během MWC v Barceloně, tak uvidíme, co si pro nás na konec února přichystá tentokrát.

Záplava Xiaomi telefonů

Jestli jsem Samsungy a Honory bral letem světem, následující zpráva o novinkách Xiaomi bude z rychlíku. Pod modelovou řadou Redmi Note 13 totiž přišlo hned 5 nových telefonů, které se na našem trhu prodávají. Začínají základním modelem bez podpory 5G a s cenou od 4 799 Kč. Naopak vrcholem je Redmi Note 13 Pro+, které za cenu od 10 999 Kč nabídne slušný mix funkcí.

Tím ale nekončíme, další telefony se skrývají pod značkou Poco. A konkrétně třeba Poco X6 Pro láká na hezký displej, půlterabajtové úložiště, stereo repráky a vysoký výkon. A to vše za cenu pod deset tisíc korun.

Samsung není nejprodávanější

Může se to zdát jako drobnost, která zajímá jen fanoušky statistik, ale ve světě telefonů se stala zásadní událost. Agentura IDC přišla s čísly prodejů telefonů za rok 2023 a světě div se, Samsung už není nejprodávanější. Meziročně totiž dodal o 13,6 % méně kusů. I když si drží podíl 19,4 % z celého trhu, stačilo to jen na druhé místo. Prvním je Apple, který naopak o 3,7 % vyrostl. Propad prodejů poznamenal celý trh s jednou zářnou výjimkou. Společnost Transsion, která pod sebou skrývá značky Tecno nebo Infinix, narostla o 30 % a drží krásnou pátou pozici. Já jsem teď už hodně zvědavý, jaký bude rok 2024, jestli Apple první příčku udrží, nebo zda se situace vrátí do normálu.