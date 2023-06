Evropský parlament má jasno, snadno vyměnitelné baterie budou brzy povinností

Zatímco v minulosti byly snadno vyměnitelné baterie naprostým standardem a pro jejich výměnu stačilo odejmout zadní kryt telefonu, dnes se s touto možností setkáváme již jen u těch nejlevnějších modelů. A ačkoliv je na trhu rovněž několik „rebelů“ jako třeba Nokia s jejím modelem G22, kde lze baterii rovněž uživatelsky vyměnit (ačkoliv ne tak jednoduše, jako kdysi), většina smartphonů má (například i kvůli zvýšené odolnosti) konstrukci, jež nic takového neumožňuje. Dle rozhodnutí Evropského parlamentu by se však v rámci nadcházejících let měl způsob vyměňování baterií u telefonů výrazně změnit.

🇪🇺The European Parliament just approved a new #battery regulation & there is plenty of good news for #repair!



🔋We celebrate the progress on battery removability & availability! All new portable devices & light means of transport will have to have replaceable #batteries



1/6 pic.twitter.com/dgI5r7H1XM