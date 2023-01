Vodafone plošně zdražuje, Motorola představila 4 modely

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Týden před představením nových vlajkových Samsungů přichází smršť v nižší a střední třídě od Motoroly a Honoru. Ukážeme si ale také unikátní skládací telefon a nakonec máme špatnou zprávu pro zákazníky Vodafonu. Tak vítejte u mNews.

mNews #201 – Vodafone plošně zdražuje všechny tarify

Podcast v audio formě

Nižší a střední třída od Motoroly

Motorola si pro nás přichystala představení hned čtyř nových modelů, které patří do nižší a střední třídy. Výběr přitom není jen o ceně, ale i o vašich preferencích. Moto G13 láká na 50megapixelový foťák, stereo reproduktory nebo baterii s kapacitou 5 000 mAh, ale musíte si vystačit s HD+ displejem a 4 GB RAM. Za 4 399 Kč to není špatná nabídka. Dvojnásobek RAM a více možností fotoaparátu díky ultraširokoúhlému snímači vám zajistí G23 za 5 599 Kč. Jen o 4 stovky dražší je G53 5G, který láká na 5G. Ale také má FullHD+ displej, i když mu chybí ultraširokoúhlý snímač a základní varianta má slabší výkon i pomalejší nabíjení než předchozí model.

Každý z předchozích mobilů má nějaké silné stránky. Všechny dohromady je kombinuje G73 5G, který má hezký displej, nejlepší sadu foťáků, dostatek výkonu, podporuje sítě páté generace a má velkou baterii i slušné nabíjení. A to za 7 299 Kč.

Honor X7a v prodeji

Nový telefon si přichystal také Honor. Jeho model X7a má své přednosti, ale i pár slabin. Začněme nadprůměrnou baterií s kapacitou 5 330 mAh. Ta však mohla být ještě větší, protože v zahraničí se mobil prodává s kapacitou 6 000 mAh. Rozhodně se také nejedná o malý telefon. Displej má 6,7". Je typu IPS a má bohužel nízké rozlišení HD+. Čipset G37 a 4 GB RAM také nepřesvědčí o výkonu. Hlavní snímač foťáku má ale slušných 50 Mpx a nechybí ani ultraširokoúhlý s rozlišením 5 Mpx. Telefon bohužel nepodporuje 5G a jeho cena 5 690 Kč tak působí poněkud nejistě. Zdarma však ke koupi získáte bezdrátová sluchátka. A to se vyplatí! Možná.

Nový skládací Samsung za rohem

Naopak někde na druhé straně cenového spektra bude nový displej od Samsungu, který redaktorům The Verge ukázali za zavřenými dveřmi. Ten má jednu zásadní výhodu – umí se ohýbat na obě strany. Zcela evidentně se jednalo o rozpracovaný prototyp, který však měl menší mezeru v zavřeném stavu a méně viditelný ohyb v displeji. Pokud bychom se jeho nasazení dočkali u letošní verze Z Fold, telefon by si vystačil s jediným displejem místo současných dvou. Upřímně jsem na to zvědavý.

Vodafone plošně zdražuje

Nakonec tu mám jednu nepříjemnou zprávu pro většinu zákazníků Vodafonu, který se rozhodl od konce února plošně zdražit své paušální tarify o 9 %. U některých tarifů si tak připlatíte až o stokorunu měsíčně. Výjimkou jsou ceny předplacených karet, pevného internetu a Vodafone TV. Zbytek však zdražení neunikne. Pro více informací určitě mrkněte na náš podrobný článek.

Zdražování Vodafone přichází jen chvíli po zprávě Národního kontrolního úřadu, která informovala, že v Evropě máme jedny z nejdražších dat.