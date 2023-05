Samsung Galaxy Z Flip5 se bude líbit. Podívejte se na jeho velký venkovní displej

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung v letošním roce nepředstaví jen velký Galaxy Z Fold5, ale očekává se i nástupce oblíbeného véčka Flip4. Postupně o něm prosakují nové informace a my se zhruba tři měsíce předem můžeme podívat, jak by novinka, pravděpodobně zvaná Galaxy Z Flip5, mohla vypadat.

Zásadní změnou, která bude patrná na první pohled, bude venkovní displej. Ten po vzoru současných trendů výrazně vyroste, zabere takřka celou čelní stranu a bude pomyslně obtékat dvojici hlavních fotoaparátů. Na obrázku níže, který sdílel informátor Ice Universe, se můžete podívat, jak by mohl Flip5 vypadat vedle Flipu4.

Samsung Galaxy Z Flip4 (vlevo) a Samsung Galaxy Z Flip5 (vpravo)

Další informace sdílel @OnLeaks ve spolupráci s mediapeanut.com. Zmíněn je vnitřní ohebný displej s úhlopříčkou 6,7" a venkovní 3,4" panel. Celkové rozměry telefonu v rozloženém stavu mají být 165 × 71,8 × 6,7 mm.

Představení Galaxy Z Flip5 by dle původních předpokladů a zkušeností z let minulých mělo proběhnout v srpnu. Objevily se však spekulace, že by Samsung premiéru mohl přesunout na červenec.