Záhadný malware v MacBoocích zamotal hlavu bezpečnostním specialistům

Spousta uživatelů MacBooků má za to, že jejich zařízení není možné infikovat virem či malwarem. Tak úplně tomu (jak popisuje článek od Ars Technica) ovšem není. Specialisté na bezpečnost ze společností Red Canary ve spolupráci s Malwarebytes narazili na záhadnou formu malwaru, a to takřka u třiceti tisíc MacBooků. Podle všeho u tohoto malwaru přitom ani (doposud) nebylo zjištěno, co přesně bylo jeho účelem. Kód obsahoval mimo jiné sebedestrukční sekvenci, aby po sobě nezanechal žádné stopy. Odborníci jej pojmenovali jako „Silver Sparrow“.

