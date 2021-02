Ohebný Huawei Mate X2 dorazil. Vyplatí se mu inspirace Samsungem?

Fotografie: Huawei

Po delší době se světu představil další telefon s ohebným displejem a skládací konstrukcí. Huawei dnes na tiskové konferenci, kterou přenášel na oficiálních stránkách, představil nový model Mate X2, jenž navazuje na starší Mate X a Mate Xs. Návaznost však lze spatřovat pouze v názvu, neboť designově nechala novinka své předchůdce zcela stranou. Huawei totiž zvolil cestu Samsungu. Co to v praxi znamená? Zatímco starší ohebné telefony Huawei měly jeden velký displej, který se ohnul z vnější strany, nový Mate X2 je vlastně opravdu velmi podobný Samsungu Galaxy Z Fold2. Uvnitř má ohebný displej a zvenku menší klasický zobrazovač.

I samotná konstrukce pantu a boků zařízení jakoby z oka vypadla jihokorejskému rivalovi, avšak to nemusí být na škodu. Tím spíše v segmentu skládacích telefonů, který je stále jako šafránu. U nového Huawei Mate X2 se můžete těšit na vnitřní 8palcový ohebný OLED displej s rozlišením 2 480 × 2 200 pixelů. Velmi dobrá jemnost se skloubí s 90Hz obnovovací frekvencí. Huawei se současně pochlubil, že displej se ohne do takřka zcela plochého tvaru, který má být lepší než řešení od Samsungu.

Nijak špatně na tom nebude ani venkovní displej, který je rovněž typu OLED, disponuje 6,45palcovou úhlopříčkou a rozlišením 2 700 × 1 160 pixel, přičemž i zde si budete moci užívat 90Hz obnovovací frekvencí. Panel má velmi malé okolní rámečky, avšak v levém horním rohu je podlouhlý průstřel. Paradoxně v něm je jen jeden čelní fotoaparát mající 16megapixelové rozlišení. Ve srovnání s výše zmíněným Samsungem je Huawei Mate X2 větším a těžším zařízením. Zatímco výška se liší jen o pár milimetrů (159,2 vs. 161,8 mm ve prospěch Samsungu), šířka při otevření je u Huawei 145,8 mm, avšak u Samsungu jen 128 mm. Rozdíl u hmotnosti je spíše kosmetický, Mate X2 připisuje 295 gramů, Galaxy Z Fold2 282 gramů.

V útrobách zařízení se dle očekávání nachází procesor Kirin 9000 spjatý s 8GB operační pamětí. Existovat přitom mají dvě paměťové verze – 256 a 512 GB. V obou případech potěší slot pro paměťovky, avšak bohužel nestandardního typu nano SD. Telefon zvládá také práci se dvěma nano SIM kartami, nicméně moderní sítě 5G zvládá pouze na primárním slotu. Pro sekundární SIM kartu budou stropem sítě LTE. Prostředí má na starost nadstavba EMUI 11, bohužel založená na rok a půl starém Androidu 10. Chybějící Google služby nejsou velkým překvapením.

Na zadní straně telefonu je výrazný modul fotoaparátů, dohromady tu najdeme čtyři. Hlavní snímač se pyšní 50 megapixely a optickou stabilizací obrazu. Doplňuje jej dle očekávání 16megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát a dva snímače zajišťující různé formy přiblížení. S 12 megapixely je připraven klasický teleobjektiv s možností trojnásobného bezztrátového přiblížení. Optická stabilizace obrazu je samozřejmostí. Posledním fotoaparátem do party je 8megapixelový periskopový objektiv, který podporuje 10násobné optické přiblížení, 20násobný hybridní zoom a až 100násobný digitální zoom. Huawei zdůraznil, že se má jednat o nejlépe fotící skládací telefon.

Zastavme se ještě u baterie, která má vcelku standardní kapacitu 4 500 mAh a zázraky zřejmě očekávat nemůžeme. Jeden den by telefon ale měl zvládnout. Podporováno je rychlé 55W nabíjení. Na druhou stranu se výrobce vůbec nezmiňuje o podpoře bezdrátového nabíjení, která tak pravděpodobně chybí.

Huawei Mate X2 zamíří nejprve na domácí čínský trh, pro který byl ostatně dnes i představen. Zda se jej dočkáme i v Evropě, prozatím není jisté. Pakliže by se tak stalo, cena bude zřejmě opravdu velmi vysoká, alespoň to naznačují čínské ceny. Základní varianta s 256GB pamětí bude stát 17 999 čínských juanů, což je v přepočtu 60 tisíc korun bez daně, což znamená, že s daní by cena hravě přeskočila hranici 70 tisíc korun, a to je výrazně více než v případě konkurenčního Samsungu Galaxy Z Fold2.