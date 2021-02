Samsung Galaxy M62 přináší Android 11 a baterii s 3denní výdrží

Fotografie: Samsung

Samsung má v nabídce novinku Galaxy M62. Prozatím zařízení nebylo zcela oficiálně představeno, ale v tichosti se kompletně objevilo na thajských stránkách výrobce. Víme tedy, že se jedná o přístroj střední třídy a v podstatě globální variantu indického Galaxy F62.

Z novinky budou nadšeni všichni hledající telefon s velkým displejem, protože novinka nabízí 6,7palcový AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a drobným průstřelem pro čelní fotoaparát s 32 megapixely. Pod kapotou je Exynos 9825 s 8GB operační pamětí. Úložiště nabízí klasických 128 GB a nechybí slot pro paměťové karty. Samsung však udává i 256GB paměť, my si tak budeme muset počkat, jak to vlastně bude. Prostředí láká na to nejnovější, tedy Android 11 a nadstavbu One UI 3.1. O zabezpečení se může starat čtečka otisků prstů umístěná v bočním tlačítku.

Na zadní straně je ve čtvercovém modulu sestava čtyř fotoaparátů. Hlavní 64megapixelový snímač doprovází 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, 5megapixelový makro fotoaparát a 5megapixelový portrétní snímač.

Největším lákadlem Galaxy M62 bude baterie s kapacitou 7 000 mAh. Takto velkou kapacitu Samsung použil teprve podruhé, prvně se objevila v Galaxy M51. Podporováno bude 25W nabíjení, což už je nepsaný standard jihokorejského výrobce. U tohoto modelu výrobce láká například na 145 hodin přehrávání hudby nebo 33 hodin sledování videa, případně 24 hodin prohlížení internetu skrze sítě LTE.

Galaxy M62 bude nabízen v černé, zelené a modré variantě, přičemž je pravděpodobné, že se dostane na většinu světových trhů. V tuto chvíli však nemáme informace o ceně a dostupnosti v ČR.