Špičkový fotomobil od Leica a satelitní SOS v Evropě

Společnost Leica představila vlastní telefon, který kombinuje palcový senzor a skvělou výbavu. Qualcomm uvedl novou generaci svého vlajkové čipsetu a Microsoft pro nás má nešťastné zprávy ohledně svého skládacího telefonu. Vítejte u mNews.

Leica má špičkový fotomobil

Nejzajímavější novinku tohoto týdne si přichystala Leica, která představila svůj vlastní telefon s názvem Leitz Phone 2. Na první pohled si všimnete osobitého designu, který je velmi... hranatý. Za to vám kapsa u kalhot nepoděkuje. Důležitý je však masivní kruhový fotomodul. V něm se skrývá snímač se světelností f/1.9 a rozlišením 47,2 megapixelů. Podstatné je, že senzor má velikost jednoho palce, takže by mohl nabídnout skvělé výsledky i v horším světle. O výkon se stará Snapdragon 8 Gen1 a zmínit musím i displej, který má 6,6". Je to OLED s vysokým rozlišením a světelností až neuvěřitelných 2 000 nitů. Nechybí mu podpora 120Hz obnovovací frekvence. Baterie s kapacitou 5 000 mAh by den focení měla přežít, dokonce i v dešti díky IP68 a úložiště 512 GB by mělo stačit i na dlouhé foto-výlety. Navíc telefon podporuje paměťovky a k němu dodáváný obal, díky kterému můžete dát na objektiv krytku. Telefon se začne prodávat zítra. Má to však jeden zásadní háček. Přestože je Leica německou společností, telefon je určen pouze pro japonský trh a k nám se tak bohužel nepodívá.

Snapdragon 8 Gen2 přichází

Nejvýkonnější čipset pro telefony se systémem Android má oficiálně svého nástupce v podobě Snapdragonu 8 Gen2. Ten je vyráběn 4nm procesem, stejně jako jeho předchůdce. I přesto výrobce slibuje o 35 % vyšší výkon a zároveň o 40 % lepší energetickou efektivitu procesoru. Nový čipset podporuje nejnovější RAM a úložiště typu UFS 4.0. Výkon se samozřejmě zvyšoval i u grafické jednotky. Zde zmíním podporu ray-tracing nebo 144Hz obnovovací frekvence u QHD+ rozlišení. Začalo se také mluvit o novém standardu Wi-Fi 7 a tento nový čipset jej podporuje. Prvního telefonu s tímto Snapdragonem bychom se měli dočkat ještě letos, neoficiálně se šušká o nové vlajkové lodi od Viva. Pokud vás zajímají všechny detaily a specifikace, určitě si přečtěte náš článek.

Surface Duo 2 v Česku nekoupíte

Vzpomínáte, jak jsme na veletrhu MWC byli nadšení z druhé generace Surface Duo 2? Pokud jste měli podobnou reakci, určitě vás zklame zpráva, že se tento unikátní skládací telefon na český trh nepodívá. Dle slov českého zástupce Microsoftu je za tím prostá matematika. Náklady spojené s uvedením tohoto telefonu na náš trh by byly vyšší, než jsou zisky z predikovaných prodejů. Pokud by vás to opravdu mrzelo, nejbližší dostupný trh je Německo, kde si Surface Duo 2 koupit můžete.

Apple spouští satelitní SOS

Jednou z hlavních novinek iPhonů 14 bylo představení funkce satelitní komunikace v krizových situacích, kdy na běžný signál můžete zapomenout. Pro spojení potřebujete výhled na oblohu a telefon vás navede, kterým směrem ho namířit. Už během představení jsme se dozvěděli, že funkce bude určená pro Spojené Státy a Kanadu. Aktuální tisková zpráva hlásí, že mohou zákazníci službu začít využívat. A zároveň však obsahuje poměrně nečekanou informaci, že příště přijdou na řadu zákazníci ve Francii, Německu, Irsku a Velké Británii. A to již během prosince.

Napadají vás v Česku místa, kde chybí pokrytí signálem a kde byste satelitní komunikaci v případě nouze využili? Nebo to považujete za zbytečné? Dejte nám vědět vědět do komentářů.