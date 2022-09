Jedním z nejprodávanějších telefonů od Applu je tradičně „základní“ iPhone Pro. Ten letošní přitom nabídne zbrusu nový Dynamic Island, upravenou fotovýbavu, ale také vymodlený Always-On. Jak se novinka povedla? To prozradí tato recenze.

O 30 % menší průstřel, čtyřikrát větší počet megapixelů u hlavního snímače a dokonce Always-On – tak to je ona velká revoluce v podání Apple iPhonu 14 Pro? Na to, ale i další aspekty tohoto smartphonu se podíváme na řádcích níže.

Apple iPhone 14 Pro – videorecenze

Technické parametry Apple iPhone 14 Pro 1 TB Kompletní specifikace Konstrukce 147,5 × 71,5 × 7,9 mm , 206 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,1" (2 556 × 1 179 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A16 Bionic , , GPU: ano Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 1 000 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém iOS 16 Akumulátor 3 200 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2022, 49 990 Kč

Obsah balení: environmentální jako vždy

Obsah balení zůstává naprosto identický s předchozí generací, uvnitř se tak dočkáte jen USB-C/Lightning kabelu, nástroje pro vytažení SIM slotu, povinných příruček a jediné nálepky s logem výrobce. Krabičku je nutné rozbalit odtržením papírové „pojistky“, která zároveň indikuje, že balení už někdo otevřel.

Líbilo se nám balení šetrnější k přírodě

Konstrukční zpracování: až na hmotnost kompaktní

Přiznám se, že při každé recenzi od iPhonů 12 dále mám pocit, že můžu kapitolu o designu kompletně přeskočit a vůbec nic se nestane. A 100% to platí i pro iPhone 14 Pro, protože až na mírně jinou nabídku barev a nepatrně upravený vzhled fotomodulu se z hlediska designu nic nezměnilo.

Apple stále tvrdošíjně propaguje kombinaci luxusně vypadajících, ale také neprakticky lesklých nerezových rámečků ve spojení s matnými skleněnými zády. Pokud tak chcete kompletně matné tělo, nezbývá než nasadit pouzdro nebo použít skin. Alespoň však na boku stále najdeme slot i pro klasickou nanoSIM. Zákazníci v USA už totiž takové štěstí neměli a mohou se spolehnout pouze na eSIM.

Telefon lze vzhledem k výbavě označit za skvěle vybavený kompakt, což lze vidět i při přímém srovnání s Galaxy S22, pouze hmotnost 206 gramů jej řadí do kategorie rozměrově větších smartphonů. Na druhou stranu je právě vyšší hmotnost jedním z prvků, který rovněž dotváří dojem prémiového produktu. Přeci jen čekáte, že telefon za 30 tisíc korun bude něco vážit. Tradičně je špičková i haptická odezva (nejlepší na trhu) či odolnost v podobě Ceramic Shield a certifikace IP68 s testem ponoření až do 6 metrů.

Líbilo se nám identické rozměry s hůře vybaveným iPhonem 14

prémiové materiály, pocit luxusu

odolná skla Ceramic Shield

voděodolnost až do 6 metrů po dobu 30 minut

matná záda

praktický posuvný ovladač na boku

Nelíbilo se nám lesklé rámečky se velmi rychle ušpiní

opět bez USB-C

Displej: jas, který oslní a nový „průstřel“

Apple už v minulém roce nasadil u iPhonů 13 Pro dlouho očekávaný 120Hz LTPO displej, a tak mnoho prostoru pro inovace z hlediska technologie použitého panelu letos nezůstalo. Stále se jedná o špičkovou obrazovku té nejvyšší kvality, která nabídne maximální jas (i když jen chvilkově) až neuvěřitelných 2 000 nitů. 6,1" OLED displej má rovněž krásné barvy a pro Apple typicky také velmi málo možností uživatelského nastavení.

Nejvíc patrné je to u nového režimu Always-On, který si rozhodně zaslouží pozornost, přestože jej Nokia představila u zařízení s TFT displejem už v roce 2008 a Samsung jej poprvé nasadil u Galaxy S7 v roce 2016. Ten si totiž můžete zkrátka jen zapnout, nebo nechat vypnutý, žádné další možnosti, nic navíc.

Zpracování Always-On režimu je také podstatně jiné oproti tomu, na co jsme zvyklí na telefonech s Androidem. Svítí totiž v podstatě celá obrazovka, a to třeba i v oblasti Dynamic Islandu, který je tak zvýrazněn. Pokud by byl Apple první, kdo Always-On představí a stihl by to před Androidem, myslím si, že nějak takto by vypadaly dnešní Always-On obrazovky běžně.

Srovnání průstřelu s Galaxy S22

Vizuálně se mi zpracování líbí, stejně jako fakt, že se Always-On automaticky chytře deaktivuje, pokud máte s iPhonem spárované Apple Watch a vzdálíte se (s hodinkami na zápěstí) od telefonu. To je chytrá funkce, které jsem si u žádného smartphonu s Androidem v propojení s hodinkami nevšiml. Navíc běží Always-On pouze na 1Hz obnovovací frekvenci a také velmi přehledně zobrazuje informace o přehrávané hudbě či notifikacích.

A na notifikace jako takové se letos Apple hodně zaměřil a v souvislosti s tím představil už zmiňovaný Dynamic Island. Pilulkovitý průstřel, který se snaží uživatelé smartphonů s Androidem napodobit pomocí nejrůznějších aplikací, způsobil opravdu velkou senzaci a na několik dní se stal jedním z nejdiskutovanějších témat na internetu.

Nehledě na to, že s něčím velmi podobným přišlo v minulosti už inovátorské LG, budiž mu země lehká, se jedná o zajímavé, ale v tuto chvíli podle mě trochu nedotažené řešení. Samotné ovládání Dynamic Island notifikací totiž působí zkrátka trochu zvláštně.

Dynamic Island využívá speciální API, které má být brzy zpřístupněné v podstatě všem iOS vývojářům, ovšem už nyní existuje samozřejmě celá řada aplikací, které dokážou s tímto dynamickým průstřelem spolupracovat. Typicky se samozřejmě jedná přímo o aplikace od Applu, jako jsou Mapy, Diktafon, Face ID či Hovory, ale také několik dalších aplikací třetích stran – třeba Spotify nebo Disney+. Samotné animace okolo průstřelu Dynamic Island přitom působí opravdu velmi pěkně, ovládání je však nedomyšlené.

Krátkým stisknutím totiž otevřete celé okno aplikace a dlouhým podržením zvětšíte oblast s informacemi okolo Dynamic Island. To bohužel působí hodně anti-intuitivně, tedy přesně naopak, než bych si to já (i mnozí další) představoval a moc bych si přál, aby Apple uživatelům alespoň nabídl možnost toto nastavení prohodit. Samotné animace se pak točí nejen kolem jedné, ale dokonce až dvou aplikací, kdy se pak od hlavní oblasti oddělí další bublina reprezentující druhou aplikaci, což vypadá moc hezky a minimálně zpočátku tomu budete věnovat pozornost (viz video). Do oblasti Dynamic Islandu se navíc nově přestěhoval i ukazatel zapnutého mikrofonu, kamery, ale třeba také indikátor připojení jiného zařízení k vašemu hotspotu.

Líbilo se nám adaptivní 120Hz obnovovací frekvence

vysoký maximální (a nízký minimální) jas

velmi jemné rozlišení

Always-On

Dynamic Island

Nelíbilo se nám ovládání průstřelu Dynamic Island je nedotažené

Always-On nemá žádné možnosti nastavení

Zvuk: parádní stereo

iPhony mají dlouhodobě jedny z nejlepších reproduktorů, které si můžete u smartphonů poslechnout. Jinak tomu není ani u iPhonu 14 Pro se stereo zvukem, který zní zkrátka špičkově. Při poslechu nechybí výraznější basy, pěkně podané výšky i středy a také velmi vysoká maximální hlasitost. iPhone 14 Pro tak v případě nouze klidně nahradí i méně výkonný přenosný reproduktor. Na velmi vysoké úrovni je rovněž kvalita audio záznamu při natáčení videí, pořizování hlasových poznámek či v průběhu klasických hovorů.

Líbilo se nám špičkový stereo zvuk

kvalita záznamu audia

Výkon hardwaru: Apple A16 Bionic

Apple během letošní keynote nevěnoval příliš mnoho času novému procesoru Apple A16 Bionic, což naznačuje, že ani pro Apple není nijak zvlášť „revoluční“. Nový čipset je každopádně zase o něco našlapanější než předchůdce, ale žádného extra velkého skokového zlepšení jsme se nedočkali. To na druhou stranu vůbec nevadí, protože je jasné, že tento telefon bude mít po hardwarové stránce dostatek výkonu ke komfortnímu používání klidně i za 5 let či déle. Skvěle je na tom iPhone také z hlediska tepelného managementu, kdy ani při dlouhodobějším natáčení 4K videí či hraní her nedochází k výraznému zahřívání. Kromě 6GB RAM lze novinku osadit až nadstandardním 1TB úložištěm, každý si tak přijde na své a snad ani fanatičtí vyznavači podpory paměťových karet u smartphonů si tak nemohou stěžovat na nedostatek úložného prostoru.

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 13 Pro

Líbilo se nám brutální výkon na roky dopředu

dobrý tepelný management

Výdrž baterie: vypadá to slibně

V souvislosti s novinkou v podobě Dynamic Islandu či režimu Always-On vás jistě bude zajímat i výdrž. Ještě předtím však musím říct, že hodnotit spotřebu u nového telefonu je trochu jako hodnotit spotřebu u nového (spalovacího) auta po ujetí pár set kilometrů, takže ne moc vypovídající. Navíc se zdá, že iOS 16 je oproti iOS 15 energeticky hůře optimalizovaný a Apple snad již pracuje na nápravě.

Nebudu však dále chodit kolem horké kaše. S plně nabitým iPhonem 14 Pro a aktivovaným Always-On displejem jsem se obvykle dostal na 1,5 dne bez nabíjení, což znamená, že jsem telefon nabil brzy ráno a poté vydržel až do odpoledne následujícího dne, aniž bych jej musel dobíjet. Pokud vás zajímá „screen on time“, který ale rovněž není příliš vypovídající, jednalo se zhruba o 5 až 6 hodin na jedno nabití. Výdrž tedy ani nyní rozhodně není špatná, osobně však očekávám, že se po delším používání a aktualizacích ještě prodlouží.

Reverzní bezdrátové nabíjení opět schází.

Co se nabíjení týče, naměřil jsem schopnost iPhonu 14 Pro nabít se z 0 na 40 % za 25 minut a z 0 na 60 % za 35 minut, což není špatné, z 0 na 80 % pak za jednu hodinu. Výsledky to nejsou špatné, ale ve světle některých superrychle se nabíjejících smartphonů, jako je třeba Motorola Edge 30 Ultra, však ani nijak extra oslnivé. Osobně však nemám problém s takovouto rychlostí nabíjení komfortně fungovat, přičemž je vždy k dispozici také možnost bezdrátového nabíjení o výkonu max. 15 W při použití MagSafe a 7,5 W u běžných nabíjecích podložek. Pouze reverzní bezdrátové nabíjení klasicky opět schází, i když měl podle mě Apple ideální možnost jej oznámit s představením nových AirPods Pro.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

relativně rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám na nejrychleji se nabíjející smartphony ztrácí

výkon pouze 7,5 W u běžného bezdrátového nabíjení

chybí podpora reverzního bezdrátového nabíjení

Konektivita: chytré 5G a detailní vyhledávání díky UWB

iPhonu 14 Pro nechybí klasická výbava v podobě podpory 5G, UWB či lokalizačních služeb GPS, GLONASS, Galileo, BDS a QZSSZ. Za zajímavou novinku považuji také oznámení satelitní konektivity, která však u nás minimálně zpočátku nebude dostupná. A pokud má sloužit pouze k tomu, co Apple prezentoval, tedy přivolání si pomoci někde v divočině, kde není signál, myslím si, že u nás nemusí být dostupná nikdy, jelikož tady máme na rozdíl od USA o dost lepší pokrytí a dovolat se záchranným složkám lze téměř odkudkoliv.

Další novinkou je autodetekce vážné nehody, což rovněž není nic moc nového, neboť tuto funkci představil již Google u Pixelů, i když pravděpodobně ne na tak pokročilé úrovni. Dobrou zprávou je, že pokud byste chtěli mít tuto funkci k dispozici, nemusíte si pořizovat některý z nových iPhonů 14, neboť detekovat autonehodu umí také všechny nově představené Apple Watch včetně SE a Apple Watch 8, na jejichž recenzi se nezapomeňte podívat.

Líbilo se nám špičková konektivita

zajímavé satelitní připojení

Fotoaparát: doháníme rozlišení

Když už jsme u inovací, chtělo by se říct, že velkou změnou prošla i fotovýbava. Hlavní snímač má nově 48 Mpx a skládá čtyři pixely do jednoho „superpixelu“ kvůli lepším výsledkům. Věřím, že spousta zákazníků na čtyřnásobný počet megapixelů uslyší a bude to pro ně důvod upgradovat na nový iPhone, ale ve skutečnosti to není zase až taková revoluce.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× teleobjektiv Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.78 f/2.2 f/2.8 Ohnisková délka 24 mm 13 mm 77 mm Zaostření Dual Pixel PDAF PDAF PDAF

Fotografie z nového snímače jsou bezesporu velmi povedené a nechybí jim nic, co mají uživatelé na snímcích z iPhonu rádi, tedy líbivé barevné podání nebo správně nastavený kontrast a slušně fungující HDR, i když má občas slabší chvilky. Těšit se mohou také na velké množství detailů, s čímž se ale pojí také místy trochu zbytečné digitální doostřování. Na displejích mobilních telefonů budou každopádně snímky vypadat fantasticky a nějakých menších neduhů si všimnete až na monitoru. Ovšem pravým důvodem, proč by neměli majitelé předešlých iPhonů možná zase až tak spěchat s obměnou, je fakt, že například oproti iPhonům 12 Pro (Max) či 13 Pro nevypadají snímky zase až tak odlišně. Apple nově upravil technologii Deep Fusion, která by měla pomoci zachytit lepší snímky za zhoršeného osvětlení, které doopravdy vypadají skvěle, a částečně se zkrátila i doba závěrky při focení tmavých scén.

Ultraširokoúhlý objektiv, který je mimochodem také nový z hlediska senzoru, má pak stále velmi široký rozsah a do záběru se vleze opravdu mnoho. Efekt rybího oka přitom umí vcelku obstojně zkrotit a díky přítomnosti duálního fázového ostření s nízkou ostřící vzdáleností umí zachytit také skvělé makro snímky nebo třeba i makro videa.

Trojnásobný teleobjektiv je pak podle mě příjemným kompromisem mezi kvalitou pořízeného snímku a praktickou úrovní optického zoomu. Snímky jsou opět hezky barevné, dostatečně ostré s velkým množstvím detailů a správně nastaveným kontrastem. A kromě trojnásobného zoomu je díky 48 Mpx hlavního snímače k dispozici i tlačítko pro dvojnásobné přiblížení jako mezikrok.

Tím však vylepšení stále nekončí, neboť se Apple rozhodl nově nasadit selfie kamerku s optickou stabilizací, což se může hodit při natáčení videí, a samozřejmě také s autofokusem. Stále také platí, že tento iPhone umí bez problémů natáčet 4K video při 60 FPS na všechny fotoaparáty, o čemž si třeba nová Motorola Edge 30 Ultra s 200Mpx fotoaparátem může jen nechat zdát.

Líbilo se nám nové senzory zadních fotoaparátů

ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením

špičkové video

rychlá fotoaplikace

Software: iOS 16 se vším všudy

V souvislosti s iOS 16 jsem již zmínil některé novinky výhradně pro řadu iPhonů 14 Pro, dostane se však také na uživatele ostatních iPhonů, kteří budou moci například editovat odeslané zprávy během následujících 15 minut, těšit se z redesignu aplikace Domácnost či možnosti přidávat podrobnější záznamy o lécích, které berou. To, že iOS 16 ještě potřebuje doladit, potvrzuje i několik drobných zaseknutí systému, na která jsem během používání narazil, jinak se však ale jedná o klasický iPhone s klasickými funkcemi. Za velmi užitečnou považuji například možnost spustit vybranou funkci poklepáním na záda mobilu, což není novinka, ale je to funkce, která zkrátka přijde vhod. Velkou „novinkou“ je pak možnost zobrazit ukazatel procentuálního nabití v ikoně baterie.

Líbilo se nám systém velmi podrobně informuje uživatele o oprávněních, o které si aplikace žádají

velmi svižný chod celého prostředí

možnost vyhledat i vypnutý/vybitý iPhone

nově i ukazatel procentuálního stavu nabití baterie v ikonce

Nelíbilo se nám iOS 16 ještě potřebuje odladit

Zhodnocení

Mohlo by se zdát, že hlavní novinkou iPhonů 14 je Dynamic Island, ale nakonec je toho víc. Podpora Always-On displeje, která je mimochodem spjatá s dedikovaným čipem (takže pokud máte starší iPhone, raději přestaňte doufat, že se režimu Always-On dočkáte), dále 48Mpx hlavní fotoaparát, mezigeneračně opět výkonnější procesor či detekce autonehod. Ačkoliv novinek není málo, rozhodně se podle mě nejedná o funkce, bez kterých by se nemohli majitelé novějších iPhonů obejít. Pokud však máte už o něco starší iPhone, dejme tomu nějaký z řady 11 či ještě starší, myslím si, že (minimálně na poměry Applu) přináší iPhony 14 Pro vcelku zajímavé inovace, které by vás mohly oslovit.

