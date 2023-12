iPhony 13 a 14 dostanou podporu Qi2. Jakou výhodu to přinese?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Standard bezdrátového nabíjení Qi, který je oblíbený u smartphonů a další elektroniky, se po několika dlouhých letech dočká druhé generace. Qi2, za nímž stojí Wireless Power Consortium, přitom nepřinese žádnou revoluci v nabíjecím výkonu, který má být stále nanejvýš 15 W, ale díky inspiraci systémem MagSafe (Apple se na vývoji Qi2 výrazně podílel a tento standard je tak právě MagSafem do velké míry inspirován) se nabíjecí výkon u vybraných produktů navýší. Pro uživatele iPhonů 13 a 14 to znamená dobrou zprávu, neboť (podobně jako Apple již v minulosti navyšoval u iPhonů výkon bezdrátového nabíjení z 5 W na 7,5 W) i u nich bude nabíjecí výkon nově o něco vyšší.

Informace o upgradu zmíněných iPhonů na standard Qi2 jsou dostupné u popisku aktualizace na operační systém iOS 17.2, který na tyto telefony brzy dorazí. U nejnovější řady iPhone 15 byla podpora Qi2 velmi podobnému MagSafe (hlavní novinkou Qi2 je totiž přichycení pomocí vícero magnetů, které tak zajistí optimální proces nabíjení, podobně jako u MagSafe) přítomna hned od začátku. Dodejme, že zatímco výrobci pouzder, například Njord by Elements, jsou již na podporu Qi2 připraveni (ostatně u pouzder se zřejmě o žádnou zásadní, pokud vůbec nějakou, konstrukční změnu jednat nebude), na trhu zatím nejsou žádné nabíjecí podložky podporující Qi2, i když i to by se mělo brzy změnit.

V čem konkrétně tkví výhoda pro iPhony 13 a 14?

A co to tedy konkrétně bude znamenat pro iPhony 13 a 14? Po připojení k bezdrátové nabíjecí podložce s podporou Qi2 dosáhnou stejně výkonného nabíjení (tj. o výkonu 15 W) a přesného vycentrování díky magnetickému kruhu jako v případě nabíjení MagSafe. V praxi tak lze očekávat, že se na trhu vyrojí velké množství bezdrátových nabíjecích podložek Qi2, jež by ale mohly být výrazně levnější než příslušenství s certifikací MagSafe. Ostatně Apple je znám tím, že si právě za tyto certifikace účtuje nemalé poplatky, které se pak odrazí i na vyšší prodejní ceně.

Pochopitelně je ve hře také možnost, že Apple nějakým způsobem limituje maximální nabíjecí výkon při využití Qi2 u iPhonů 13 a iPhonů 14 (například u iPhonu 13 mini dosahuje i MagSafe maximálního výkonu 12 W), hardwarově by pro to však neměl být důvod, neboť podporují MagSafe. Redaktoři The Verge, kteří na tuto zajímavou novinku v iOS 17.2 upozornili, již požádali Apple o vyjádření.