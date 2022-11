Máte rádi exotiku? Leica v Japonsku představila unikátní fotomobil s 1" senzorem

Málokdo ví, že společnost Leica, která v minulosti spolupracovala s Huawei a relativně nedávno uzavřela partnerství s Xiaomi, má také svůj vlastní „referenční“ smartphone s názvem Leitz Phone 2, který je učený pouze pro japonský trh.

Smartphone, který v názvu nese příjmení zakladatele společnosti, se přitom odlišuje od konkurence již na první pohled. Design je vskutku originální s neobvykle hranatými okraji hliníkových rámečků, které mají navíc po stranách vroubkování pro jistější držení. Záda pak zdobí kromě masivního kruhového fotomodulu a loga výrobce rovněž matná skleněná povrchová úprava s ochranou v podobě Gorilla Glass (nespecifikovaného typu).

Výrobce se chlubí rovněž tím, že si design kompletně sám navrhl v Německu, ovšem za výrobou zařízení stojí japonský Sharp, což je možná jeden z důvodů, proč zůstane novinka limitovaná pro japonský trh. Zpět však k fotovýbavě, která se skládá z hlavního snímače o ohniskové vzdálenosti 19 milimetrů, světelnosti f/1.9 a rozlišení 47,2 megapixelů. Senzor má navíc velikost jednoho palce, díky čemuž by měl zajistit podstatně vyšší kvalitu výsledných snímků, na jejichž podobě se bude podílet také procesor Snapdragon 8 Gen1. Zajímavě vypadá rovněž pouzdro, na které je možné nasadit krytku fotoaparátu.

Neméně působivý hardware na uživatele čeká na straně přední, kde je 6,6" IGZO OLED panel s ochranou Gorilla Glass (výrobce není konkrétní a nesdělil, o jaký model skla se přesně jedná). Špičkový je rovněž maximální jas s hodnotou až 2 000 nitů, rozlišení 2 730 × 1 260 pixelů či podpora 120Hz obnovovací frekvence. Přímo v obrazovce pak je rovněž čtečka otisků prstů, ovšem telefon zvládá také rozpoznání obličeje, i když jen 2D.

Leitz Phone 2

The #Leica camera experience in a smartphone



Introducing the #LeitzPhone2 to the Japanese market, the smartphone combines uncompromising quality and outstanding optics with iconic design and innovative photographic options.

Learn more here: https://t.co/Bz5wcu2vSV pic.twitter.com/qWqF7K6zKZ