Zdá se, jakoby letos Apple soustředil veškeré inovace do modelů Pro a základní iPhone 14 obdržel snad jen nový název. Tak úplně pravda to naštěstí není, ale bohužel k tomu nemá daleko. Komu se vyplatí pořídit si nový iPhone 14?

Velký poprask, který kolem sebe strhl Dynamic Island či nový Always-On, se iPhonu 14 netýká. Zde výrobce vsadil na léty osvědčený „notch“, který se dokonce mezigeneračně ani nijak nezmenšil, pouze 60Hz displej, procesor Apple A15 Bionic, i když s mírně vylepšeným GPU, a důvěrně známý design. Bude to stačit na úspěch?

Apple iPhone 14 – videorecenze

Technické parametry Apple iPhone 14 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 146,7 × 71,5 × 7,8 mm , 172 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,1" (2 532 × 1 170 px) Fotoaparát 12 Mpx (4 032 × 3 024), LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A15 Bionic , Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém iOS 16 Akumulátor 3 279 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2022, 36 490 Kč

Obsah balení: kabel, co víc?

Obsah balení zůstává naprosto identický s předchozí generací, uvnitř se tak dočkáte jen USB-C/Lightning kabelu, nástroje pro vytažení slotu na SIM, povinných příruček a jediné nálepky s logem výrobce. Krabičku je nutné rozbalit odtržením papírové „pojistky“, která zároveň indikuje, že balení už někdo otevřel.

Líbilo se nám balení neobsahuje plasty

Konstrukční zpracování: alespoň ty barvy

iPhone 14 sice vypadá naprosto identicky jako iPhone 13 (pokud jej tedy nekoupíte v USA, kde nebude mít slot pro fyzické SIM), alespoň se však nic nezměnilo ani na použitém skle Ceramic Shield či certifikaci IP68 s testem ponoření telefonu až do hloubky 6 metrů. Mobil je kromě nových barev (testovaná fialová vypadá opravdu hezky) skutečně k nerozeznání od iPhonu 13, stejně se drží a hmotnost i rozměry zůstaly v podstatě identické. Stále rovněž platí, že rámečky jsou na rozdíl od modelů Pro z hliníku a záda jsou v tomto případě lesklá, ovšem fialová naštěstí nemá s nevzhlednými otisky žádný zásadnější problém. Přítomen je i praktický posuvník zvukových profilů a špičková haptická odezva.

Jedna věc se však přeci jen z konstrukčního hlediska změnila, přestože to na první pohled nemáte šanci poznat. Na novinku přišli odborníci z iFixit, kteří iPhone 14 rozebrali a zjistili, že Apple zapracoval na konstrukci, takže je nyní možné od rámu vcelku jednoduše odlepit zadní skleněná záda i displej a dostat se k dalším součástkám. Softwarová kontrola nově zapojených komponent, údajně včetně samotných zad, však stále přetrvává. Takže kdybyste se rozhodli si po nějaké ošklivé nehodě iPhone sami opravit, může na vás vyskakovat hláška o tom, že vyměněná součástka, například displej, není ověřená výrobcem. Jistě nebude trvat dlouho a někdo vyzkouší, jestli je možné prohodit displej z iPhonu 13 za ten u iPhonu 14, protože specifikacemi jsou naprosto shodné, viz další kapitola.

Líbilo se nám špičková haptika

odolná skla Ceramic Shield

voděodolnost až do 6 metrů po dobu 30 minut

praktický posuvný ovladač na boku

přepracovaná konstrukce, snazší přístup do telefonu

Nelíbilo se nám méně praktická lesklá záda (u fialové varianty bez problému)

opět bez USB-C

kromě barev k nerozeznání od iPhonu 13

Displej: vyšší obnovovací frekvenci hledejte pouze u modelů Pro

Mám pocit, že i letos nasazených 60 Hz u displeje iPhonů 14 je tady snad jen čistě z toho důvodu, aby se řada Pro co nejvíc odlišila od základních modelů. Ostatně právě u letošní řady iPhonů 14 lze sledovat opravdu značné rozdíly mezi Pro a ne-Pro verzemi, možná dokonce největší v historii iPhonů.

Nehledě na to ale stále platí, že použitý 6,1" displej má stále naprosto dostačující maximální jas (až 1 200 nitů), skvělé pozorovací úhly i pěkné barevné podání. Stejně tak zvládá HDR10, Dolby Vision a jemnost 460 PPI je rovněž nadprůměrná.

Jedinou výhodu v 60 Hz lze pak pozorovat snad jen ve spojitosti s výdrží baterie, tedy spíše jen možná, neboť modely Pro mají LTPO panel, a bude tak hodně záležet, jakým způsobem telefon používáte. To tak částečně ospravedlňuje také absenci Always-On. Velikost výřezu zůstává identická s iPhonem 13 (v minulém roce se mezigeneračně „notch“ zmenšil) a velkou otázkou tak zůstává, zda se dočkáme zmizení či alespoň zmenšení výřezu pro Face ID alespoň v příštím roce.

Líbilo se nám vysoký maximální (a nízký minimální) jas

velmi jemné rozlišení

kvalitní OLED

Nelíbilo se nám stále jen 60 Hz

mezigeneračně stejně velký výřez

Zvuk: parádní stereo

Hlasité reproduktory jsou stále špičkové, mají slušný basový nádech i velmi vysokou hlasitost, která se negativně nepodepíše na kvalitě. V tomto ohledu snad ani iPhone 14 nemůže nikoho zklamat. Také záznam na mikrofony se řadí k tomu nejlepšímu na trhu.

Líbilo se nám špičkový stereo zvuk

kvalita záznamu audia

Výkon hardwaru: Apple A15 Bionic s vylepšeným GPU

Letošní řada iPhonů je specifická rovněž tím, že nejnovějšího procesoru Apple A16 Bionic se dočkaly pouze modely Pro. Není to naštěstí žádný zásadní důvod k zavržení iPhonu 14, neboť A16 Bionic nemá být o moc výkonnější oproti použitému 15 Bionic, který má nově o jedno jádro GPU navíc. Velikost operační paměti je naopak nově pro všechny iPhony 14 shodná (6 GB) a maximální velikost úložiště činí v případě základních modelů až 512 GB. Výkonu je tak více než dost a rovněž z hlediska zahřívání je na tom novinka velmi dobře, což mohu potvrdit v souvislosti s hraním Genshin Impact, jedné z nejnáročnějších mobilních her vůbec.

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 13 Pro

Líbilo se nám brutální výkon na roky dopředu

dobrý tepelný management

Výdrž baterie: dva dny zvládne

Výdrž je i tentokrát skvělá, a to i s nainstalovaným iOS 16, který ještě potřebuje odladit, potom bude výdrž ještě lepší. Je jasné, že opravdu zajímavý bude v tomto ohledu až iPhone 14 Plus, který pro vás také plánujeme otestovat, avšak ani s iPhonem 14 nebudete mít problém zvládnout extra náročný jeden den používání. Pokud nebudete stále „viset“ na sociálních sítích nebo hrát hry, můžete dát vcelku snadno i dva dny na jedno nabití (drátové i bezdrátové). Mírně zamrzí snad jen absence reverzního bezdrátového nabíjení (to by si však Apple jistě ponechal pouze pro modely Pro) či rychlejšího doplnění energie, platí však, že z 0 na 50 % se během půl hodiny dostanete spolehlivě.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

relativně rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám na nejrychleji se nabíjející smartphony ztrácí

výkon pouze 7,5 W u běžného bezdrátového nabíjení

chybí podpora reverzního bezdrátového nabíjení

Konektivita: chytré 5G a detailní vyhledávání díky UWB

iPhonu 14 nechybí kromě klasické (5G, NFC, UWB, GPS, GLONASS, Galileo, BDS a QZSS) ani satelitní konektivita, kterou si však alespoň zpočátku na našem trhu neužijeme a v podstatě u nás ani podle mě nedává smysl, což jsem zmiňoval už v recenzi iPhonu 14 Pro. Detekce autonehody je pak určitě praktická funkce, nicméně ji najdete i u nejnovějších Apple Watch včetně cenově dostupnějších SE, jen kvůli tomu si tedy rozhodně není potřeba pořizovat zrovna základní iPhone 14.

Líbilo se nám špičková konektivita

zajímavé satelitní připojení

Fotoaparát: ultraširkoúhlý objektiv se stále nenaučil automatické ostření

Kromě detekce autonehod, satelitní konektivity a 6 GB RAM lze pozorovat inovaci snad jen v oblasti fotoaparátů. Hlavní snímač má nově s hodnotou f/1.5 o něco nižší clonové číslo a rovněž větší pixely, což znamená, že se zlepšila kvalita snímků za zhoršeného světla. 12 Mpx si však stále zachovává, neboť se jedná o senzor z loňských iPhonů 13 Pro. No a lepší světelnost má nyní rovněž selfie kamerka s f/1.9 místo f/2.2 u iPhonu 13 a také fázovým automatickým ostřením. Další novinky, jako například Cinematic režim ve 4K, lépe stabilizované video nebo upravené fungování Deep Fusion jsou pak spíše jen softwarové novinky.

Snímky z fotoaparátů jsou pak klasicky pro iPhone líbivé už na první pohled. Pěkně živé barvy, ideálně nastavený kontrast, dostatek detailů a mezigeneračně i o něco lepší fotografie pořízené za zhoršené světla, to vše zde platí a dokonce se zdá, že i selfie kamerka podává mírně lepší výsledky. Problém je spíš tak trochu v tom, že velmi podobné a mnohdy i stejné snímky byste pořídili s iPhonem 13. Kdyby měl alespoň nově ultraširokoúhlý objektiv automatické ostření pro pořizování makro snímků a videa, tak by se dalo mluvit o nějaké zásadnější novince, ale tak to bohužel není.

Pokud byste však chtěli co nejkvalitnější video a z nějakého důvodu měli potřebu si pořídit zrovna iPhone 14, novinka vás rozhodně nezklame. V oblasti videa se totiž stále řadí mezi absolutní špičku a režimy jako Cinematic či extra stabilizace jsou pak spíše jen bonusem. Ostatně stabilizaci videa měly iPhony vždy velmi dobrou.

Apple iPhone 4K 30 FPS

Apple iPhone 14 4K 30 FPS

Líbilo se nám mírně vylepšený senzor hlavního snímače a selfie

špičkové video

rychlá fotoaplikace

Nelíbilo se nám ultraširokoúhlý objektiv bez automatického ostření

Software: iOS 16 se vším všudy

V souvislosti s iOS 16 lze například nově editovat odeslané zprávy během následujících 15 minut, těšit se z redesignu aplikace Domácnost či možnosti přidávat podrobnější záznamy o lécích, které berete. To, že iOS 16 ještě potřebuje doladit, potvrzuje i několik zaseknutí systému, na která jsem během používání narazil, jinak se však ale jedná o klasický iPhone s klasickými funkcemi. Za velmi užitečnou považuji například možnost spustit vybranou funkci poklepáním na záda mobilu, což není novinka, ale je to funkce, která zkrátka přijde vhod. Velkou „novinkou“ je pak možnost zobrazit ukazatel procentuálního nabití v ikoně baterie.

Líbilo se nám systém velmi podrobně informuje uživatele o oprávněních, o která si aplikace žádají

velmi svižný chod celého prostředí

možnost vyhledat i vypnutý/vybitý iPhone

nově i ukazatel procentuálního stavu nabití baterie v ikonce

Nelíbilo se nám iOS 16 ještě potřebuje odladit

Zhodnocení

iPhone 14 je stále slušně vybavený telefon, ovšem s tak malým množstvím inovací, že neexistuje žádný reálný důvod si raději nepořídit loňský iPhone 13. Za pár drobností navíc u iPhonu 14 si navíc Apple nechá pořádně připlatit. Novinka se prodává za 26 490 korun, zatímco iPhone 13 se základním 128GB úložištěm seženete o 3,5 tisíce korun levněji. A to už není tak úplně malý rozdíl, takže pokud nemáte extrémní slabost pro testovanou fialovou barevnou variantu (nebo jinou novou barvu) a nelpíte na mírně vylepšených fotoaparátech či (nedostupné) satelitní konektivitě, kupte si raději iPhone 13 a ušetřené peníze můžete investovat například do příslušenství.

Konkurence

Rozměrově i výbavou lze iPhone 14 srovnávat s Galaxy S22, který sice nedisponuje technologií UWB či pokročilým rozpoznáváním obličeje, zato má však jen miniaturní „průstřel“ ve 120Hz displeji, praktický teleobjektiv a také mu neschází reverzní bezdrátové nabíjení.

Novinka může minimálně v některých ohledech soupeřit i se ZenFonem 9. Ten sice nenabídne podporu bezdrátového nabíjení či UWB, zato je však levnější, má rovněž skvělé stereo reproduktory, 120Hz obrazovku i výkonný čipset Snapdragon 8+ Gen1.

Jako alternativa se nabízí také již několikrát zmíněný loňský iPhone 13, který je podstatně levnější a má takřka identickou výbavu.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz.