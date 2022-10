Za skutečně „nový“ model z letošního portfolia iPhonů 14 lze považovat snad jen iPhone 14 Plus. Novinka je přitom sázkou Applu na dlouhou výdrž a velkou uhlopříčku displeje, s čímž se ale zákonitě pojí také větší rozměry. Bude mít šanci na úspěch?

Apple v minulosti už několikrát dokázal, že s proprietárním čipsetem a správně optimalizovaným hardwarem/softwarem umí dělat divy. I zdánlivě menší baterie tak dokáže iPhonům zprostředkovat skvělou výdrž. A přesně podle tohoto receptu funguje i iPhone 14 Plus. Zvětšená základní „Čtrnáctka“ (která je v podstatě kopií iPhonu 13) nabídne s větší baterií logicky také větší displej. Jaké jsou zkušenosti z používání iPhonu 14 Plus – „základního“ iPhonu s cenou startující na 30 tisících korunách?

Apple iPhone 14 Plus – videorecenze

Technické parametry Apple iPhone 14 Plus 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,8 × 78,1 × 7,8 mm , 203 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,7" (2 778 × 1 284 px) Fotoaparát 12 Mpx (4 032 × 3 024), LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A15 Bionic , Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém iOS 16 Akumulátor 4 325 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost říjen 2022, 39 990 Kč

Obsah balení: kabel, co víc?

Obsah balení zůstává naprosto identický s tím, co výrobce dodává ke zbytku řady. Uvnitř se tak dočkáte pouze USB-C/Lightning kabelu, nástroje pro vytažení slotu na SIM, povinných příruček a jediné nálepky s logem výrobce. Krabičku je nutné rozbalit odtržením papírové „pojistky“, která zároveň indikuje, že balení už někdo otevřel.

Líbilo se nám balení neobsahuje plasty

Konstrukční zpracování: na danou uhlopříčku relativně lehký

Kapacita baterie, kterou se ostatně Apple u iPhonů nikdy nechlubí, a výdrž, jsou dvě věci, které spolu sice přímo souvisí, ale trochu jinak, než je tomu ve světě smartphonů s Androidem. Byl jsem tak opravdu hodně zvědavý, jak dopadne iPhone 14 Plus, který zaujal místo modelu 13 mini, což byl právě kvůli nesmírně kompaktním rozměrům můj nejoblíbenější iPhone z loňského portfolia.

iPhone 14 Plus tak není kategorií sám o sobě, jako spíše osekaným iPhonem 14 Pro Max, který jsem už testoval, případně iPhonem 14 na (růstových) steroidech. S verzí 14 Pro Max sdílí rozměry, i když třeba na šířku je ještě o půl milimetru větší, ale naštěstí není tak těžký. Se svými 203 gramy, jakkoliv to může znít úsměvně, bych řekl, že se iPhone 14 Plus řadí k jedněm z lehčích smartphonů vybavených 6,7palcovým displejem. Už po prvním uchopení vám však bude jasné, že toto zkrátka není telefon pro každého. Určitě ne pro uživatele s menší dlaní, ani pro mě nebylo mnohdy jeho používání tak úplně pohodlné, viz další kapitola.

V mnoha ohledech je pak iPhone 14 Plus naprosto identický s iPhonem 14 – má posuvník zvukových profilů, špičkovou haptickou odezvu, vysokou odolnost (IP68 s testem ponořením do hloubky 6 metrů) včetně Ceramic Shield, ale také využívá kombinaci matných (hliníkových) rámečků a lesklých skleněných zad. Mimochodem, těm, kteří uvažují o nákupu, rozhodně doporučuji si pořídit jinou barvu než testovanou temně inkoustovou. Ta vypadá totiž téměř jako černá, tedy hodně konzervativně, ale je velmi náchylná na otisky, tudíž vyžaduje neustálé leštění, a také na prach, který se obzvlášť rád usazuje v oblasti fotomodulu.

Líbilo se nám špičková haptika

odolná skla Ceramic Shield

voděodolnost až do 6 metrů po dobu 30 minut

posuvník pro přepínání zvukových profilů

na danou uhlopříčku relativně lehký

Nelíbilo se nám testovaná barevná varianta je extrémně náchylná na otisky a prach

opět bez USB-C

Displej: konzumace multimédií na prvním místě

Rozměry telefonu nejsou nikterak malé, pokud však na druhou stranu hledáte velký displej, ať už za účelem komfortnějšího čtení, hraní her či sledování videí, je daná uhlopříčka velmi praktická. U použitého 6,7" zobrazovacího panelu se však budete muset spokojit pouze s 60Hz obnovovací frekvencí. Potěší tak alespoň zcela dostačující maximální jas (až 1 200 nitů) či podpora HDR10.

Pro mě osobně představuje však mnohem lepší kompromis mezi velikostí displeje a komfortem držení telefonu 6,1" iPhone (základní i Pro). Zapomenout samozřejmě můžete i na Always-On nebo Dynamic Island vyhrazený pouze modelům Pro. Zde na vás vykoukne klasický „notch“, ovšem v poměru k celkové ploše displeje působí alespoň jako relativně malý. Ve videorecenzi se můžete přesvědčit o tom, že při komfortním držení telefonu dosáhnu palcem zhruba jen do jedné třetiny displeje.

Líbilo se nám vysoký maximální (a nízký minimální) jas

kvalitní OLED

ideální pro častou konzumaci multimédií

Nelíbilo se nám stále jen 60 Hz

mezigeneračně stejně velký výřez

při pohodlném držení možnost dosáhnout jen na malou část displeje

Zvuk: parádní stereo

Hlasité reproduktory jsou stále špičkové, mají slušný basový nádech i velmi vysokou hlasitost, která se negativně nepodepíše na kvalitě. V tomto ohledu snad ani iPhone 14 Plus nemůže nikoho zklamat. Také záznam na mikrofony se řadí k tomu nejlepšímu na trhu.

Líbilo se nám špičkový stereo zvuk

kvalita záznamu audia

Výkon hardwaru: mírně upravený Apple A15 Bionic

Letošní řada iPhonů je specifická rovněž tím, že nejnovějšího procesoru Apple A16 Bionic se dočkaly pouze modely Pro. Není to naštěstí žádný zásadní důvod k zavržení iPhonu 14 Plus, neboť A16 Bionic nemá být o moc výkonnější oproti použitému 15 Bionic, který má nově o jedno jádro GPU navíc. Velikost operační paměti je naopak nově pro všechny iPhony 14 shodná (6 GB) a maximální velikost úložiště činí v případě základních modelů až 512 GB. Výkonu je tak více než dost a rovněž z hlediska zahřívání je na tom novinka velmi dobře, což mohu potvrdit v souvislosti s hraním Genshin Impact, jedné z nejnáročnějších mobilních her vůbec.

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 13 Pro

Líbilo se nám brutální výkon na roky dopředu

dobrý tepelný management

Výdrž baterie: hlavní důvod ke koupi

Disciplína, kde iPhone 14 Plus vyniká a kvůli které si jej možná pořídíte, je výdrž. Baterie o kapacitě 4 323 mAh velikostí nijak nešokuje, ostatně třeba zásadně menší Xperia 10 IV, která je navíc o 40 gramů lehčí, má 5 000mAh baterii, ovšem čísla nejsou všechno. iPhone 14 Plus totiž dost možná budete nabíjet jen jednou za tři dny. I pokud jste náročnější, tak vám garantuji, že „utahat“ tento mobil není jednoduché a i při náročnějším používání jej dost pravděpodobně budete nabíjet jen jednou za dva dny.

Uvedu příklad, kdy jsem iPhone 14 Plus nabil v pátek okolo třetí hodiny odpoledne, klasicky jej používal a telefon se kompletně vybil až v pět hodin odpoledne v pondělí. Vydržel tedy více než tři dny, což je skvělý výsledek. Kvůli méně častému nabíjení navíc máte reálnou možnost udržet baterku mnohem déle naživu, respektive alespoň v lepší kondici, neboť bude celkový počet nabíjecích cyklů menší.

Rychlost nabíjení pak nijak extra oslnivá není, dostal jsem se z 0 na 35 % za 17 minut a z 0 na 80 % zhruba za 55 minut. Na druhou stranu to ale v tomto případě zase až tolik nevadí, protože iPhone 14 Plus rozhodně není „jen“ jednodenní telefon. Jako u všech iPhonů pak platí, že maximální výkon bezdrátového nabíjení (mimo MagSafe s podporou až 15 W) činí skromných 7,5 W a reverzní bezdrátové nabíjení zcela schází.

Líbilo se nám skvělá výdrž

relativně rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám na nejrychleji se nabíjející smartphony ztrácí

výkon pouze 7,5 W u běžného bezdrátového nabíjení

chybí podpora reverzního bezdrátového nabíjení

Konektivita: chytré 5G a detailní vyhledávání díky UWB

iPhonu 14 Plus nechybí kromě klasické (5G, NFC, UWB, GPS, GLONASS, Galileo, BDS a QZSS) ani satelitní konektivita, kterou si však alespoň zpočátku na našem trhu neužijeme a v podstatě u nás ani podle mě nedává smysl, což jsem zmiňoval už v recenzi iPhonu 14 Pro. Detekce autonehody je pak určitě praktická funkce, nicméně ji najdete i u nejnovějších Apple Watch včetně cenově dostupnějších SE, jen kvůli tomu si tedy rozhodně není potřeba pořizovat zrovna základní iPhone 14. Do telefonu lze dostat až 8 eSIM a na našem trhu klidně i jednu nanoSIM.

Líbilo se nám špičková konektivita

zajímavé satelitní připojení

Fotoaparát: zkrátka iPhone 14

Kromě konektivity či použitého procesoru je s iPhonem 14 stejná rovněž fotovýbava, tedy 12 Mpx u všech snímačů. Ultraširokoúhlý objektiv stále nemá automatické ostření, na druhou stranu nabízí velmi široký rozsah záběru i barevné podání sladěné s hlavním fotoaparátem. Ten je převzatý z loňských iPhonů 13 Pro, takže má o něco lepší světelnost a měl by si lépe poradit s horšími světelnými podmínkami.

Snímky z iPhonu 14 Plus jsou navíc v tuto chvíli o něco více konzistentní v barevném podání oproti novým iPhonům 14 Pro, což je dobré zmínit. Kvalitou tak určitě nezklamou. Pravdou však je, že do 30 tisíc korun seženete i jiné lépe nebo přinejmenším stejně dobře fotící telefony. Vybrat si tak iPhone 14 Plus (převážně) kvůli fotoschopnostem nedává příliš smysl.

Pokud byste však chtěli co nejkvalitnější video a z nějakého důvodu měli potřebu si pořídit zrovna iPhone 14 Plus, novinka vás rozhodně nezklame. V oblasti videa se totiž stále řadí mezi absolutní špičku a režimy jako Cinematic či extra stabilizace jsou pak spíše jen bonusem. Ostatně stabilizaci videa měly iPhony vždy velmi dobrou.

Apple iPhone 4K 30 FPS

Apple iPhone 14 4K 30 FPS

Líbilo se nám mírně vylepšený senzor hlavního snímače a selfie

špičkové video

rychlá fotoaplikace

Nelíbilo se nám ultraširokoúhlý objektiv bez automatického ostření

Software: iOS 16 se vším všudy

V souvislosti s iOS 16 lze například nově editovat odeslané zprávy během následujících 15 minut, těšit se z redesignu aplikace Domácnost či možnosti přidávat podrobnější záznamy o lécích, které berete. To, že iOS 16 ještě potřebuje doladit, potvrzuje i několik zaseknutí systému, na která jsem během používání narazil, jinak se však ale jedná o klasický iPhone s klasickými funkcemi. Za velmi užitečnou považuji například možnost spustit vybranou funkci poklepáním na záda mobilu, což není novinka, ale je to funkce, která zkrátka přijde vhod. Velkou „novinkou“ je pak možnost zobrazit ukazatel procentuálního nabití v ikoně baterie.

Líbilo se nám systém velmi podrobně informuje uživatele o oprávněních, o která si aplikace žádají

velmi svižný chod celého prostředí

možnost vyhledat i vypnutý/vybitý iPhone

nově i ukazatel procentuálního stavu nabití baterie v ikonce

Nelíbilo se nám iOS 16 ještě potřebuje odladit

Zhodnocení

iPhone 14 Plus nepřekvapil, jeho hlavní předností je větší uhlopříčka a skvělá výdrž výměnou za podstatě větší rozměry oproti relativně kompaktnímu iPhonu 14. Ten, pro koho nejsou dva zmíněné atributy zvlášť důležité, si může pořídit iPhone 14 (nebo spíše iPhone 13) a těm, kteří jen vybírají, který z nových iPhonů si zakoupit, bych doporučil si připlatit za iPhone 14 Pro s lepší fotovýbavou, procesorem i displejem.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz.