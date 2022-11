Snapdragon 8 Gen2 oficiálně: až o 35 % vyšší výkon, podpora Wi-Fi 7 i ray-tracingu

Ačkoliv tomu není tak dávno, co Qualcomm představil vylepšený čipset Snapdragon 8+ Gen1, který najdeme v dnešních vlajkových telefonech s operačním systémem Android, podařilo se mu během několika uplynulých měsíců vyvinout i regulérního nástupce nejvyšší řady procesorů. Novinka s označením Snapdragon 8 Gen2 láká na špičkový výkon, energetickou úspornost, ale i několik dalších vychytávek.

Snapdragon 8 Gen2 využívá 4nm výrobní proces podobně jako Snapdragon 8 Gen1+, CPU má však nabídnout až o 35 % vyšší výkon a dokonce až o 40 % lepší energetickou efektivitu CPU. Primární Kryo jádro založené na Cortex-X3 běží na taktu 3,2 GHz a je doplněno čtyřmi jádry s frekvencí 2,8 GHz. Nakonec zde najdeme tři energeticky úsporná jádra s taktem 2 GHz, která mají na starost méně náročné operace.

See the #Snapdragon 8 Gen 2’s Ray Tracing features in action on @WarThunder Edge by @GaijinEnt — it enhances overall visual quality and immersion by adding ray-traced smooth shadows with realistic penumbras, translucency, self-shadowing, and other effects. pic.twitter.com/4tqlIWcwBP