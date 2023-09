Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V uplynulém týdnu probíhal veletrh IFA, kde jsme se dočkali spousty novinek a některé nejzajímavější jsme vám přinesli i třeba formou videa u nás. Proto je nezařazuji do dnešního mNews. I tak nás čekají opravdové lahůdky, třeba v podobě nové Xperie nebo reportu, který ukazuje zásadní propad v číslech prodejů telefonů. Tak pojďme na to.

mNews #221 – Sony ošidilo Xperii 5 V a celý trh s telefony padá

Podcast v audio formě

Sony Xperia 5 V je chudší

Sony, Sony, Sony. Neděláš nám to s těmi názvy jednoduché. Japonský výrobce představil telefon Xperia 5 V, tedy „mark V“, nebo raději řekněme pátou generaci modelu 5. Prostě... chápeme se. A zatímco loňský model se vlajkové 1 přibližoval, zde si tím nejsem tak úplně jistý. Zásadní změnou je, že na zádech nově najdeme pouze 2 snímače. Hlavní 48Mpx a 12Mpx ultraširokoúhlý. Oba známe už z Xperie 1 a kvalitou vážně patří ke špičce. Zmizel však teleobjektiv, který je nahrazen digitálním přiblížením. To se může zdát jako drobnost, ale stále se jedná pouze o přiblížení, zatímco jiná ohnisková vzdálenost vám nabídne mnohem lepší podmínky třeba pro focení portrétů. A hlavně tolik nedeformuje perspektivu.

Telefon prý cílí na mladé a podporuje natáčení ve 4K, Sony se chlubí i novou aplikací Video Creator právě pro střih videa. Displej zůstal stejný jako minulý rok, ale lepší jsou údajně reproduktory díky novému zesilovači. Snapdragon 8 Gen2 je pak tím nejlepším, co byste na místě čipsetu mohli chtít, ale úložiště o velikosti 128 GB je velikým zklamáním. Obzvlášť v kombinaci s natáčením 4K videa. Naštěstí Sony stále podporuje paměťové karty. Baterie má kapacitu 5 000 mAh a nabijete ji i bezdrátově. Další mrzení ale přichází se softwarovou podporou, kdy Sony slibuje jen dvě velké aktualizace a pouze tři roky bezpečnostních záplat. Možná vám to ale vynahradí příjemně kompaktní rozměry s šířkou telefonu 68 mm, kdy vážně hezky padne do dlaně. Do prodeje jde již 2. října za 25 tisíc korun. A zatímco loni jsem byl nadšený, dnes bych byl trochu zdráhavější.

Infinix Zero 30 5G má 4K selfie

Dravá čínská značka Infinix se opět hlásí o slovo. Její novinka Zero 30 5G míří do střední třídy, kde chce nabídnout skvělý poměr ceny a výkonu. Začněme ale u designu, který je rozhodně stylový. Velký displej je typu AMOLED a má 144Hz obnovovací frekvenci. Krytí IP53 sice není dechberoucí, ale telefon by tak měl v pohodě přežít třeba polití vodou. 12 GB RAM a Dimesity 8020 rozhodně zajistí dostatek výkonu a úložiště o kapacitě 256 GB je třeba při srovnání s předchozím telefonem skvělé. A lákadla pokračují. Hlavní snímač má 108 Mpx i optickou stabilizaci. Zbylé dva foťáky jsou ale fakt jen do počtu. Vpředu je situace jiná. Čelní foťák má 50 Mpx a zvládne natáčet 4K selfie video s 60 FPS. Baterii s kapacitou 5 000 mAh nabijete rychlostí 68 W, ale na bezdrát musíte zapomenout. Je to škoda, když předchozí model Infinix Note 30 Pro to zvládl. Mobil se začne prodávat již během září za 9 tisíc korun.

Moto G84 má OLED i OIS

Motorola má těch telefonů tolik, že se v nich snadno ztratíte. Nyní představila model G84, který láká na mix konzervativního vzhledu a výrazných barev. Tedy, ne že bych si tu červenou koupil, ale vážně se mi líbí. Potěší vás displej typu OLED se 120 Hz a vysokým jasem až 1 300 nitů. Co do výkonu by mohlo na první pohled nadchnout 12 GB RAM a velké 256GB úložiště. Trochu zklamáním je však Snapdragon 695, který sice není špatný, ale nezvládne 4K video. Softwarovou podporu bych raději nekomentoval, ale když už se ptáte, Motorola slibuje pouze jedinou velkou aktualizaci a tři roky záplat. To je bída s nouzí. Na zádech ještě zmíním hlavní snímač s 50 Mpx a optickou stabilizací, ultraširokoúhlý s 8 Mpx už tolik parády ale neudělá. Ve výsledku to však není špatný mix. Má to ale jeden háček. Telefon zatím míří na indický trh za cenu v přepočtu 6,5 tisíc korun. A dá se čekat, že pokud přijde k nám, bude trochu dražší.

Trh s telefony se propadá

Největší propad za 10 let. Takový sešup zažívá světový mobilní trh podle společnosti TrendForce, která analyzuje segment se smartphony a přináší prodejní čísla. Za první čtvrtletí letošního roku jde o propad o 20 % oproti loňsku a druhé čtvrtletí na tom bylo ještě hůře. A důvody? Zákazníci v současné ekonomice nechtějí utrácet za nové telefony, indický trh stagnuje a v Číně stále zápasí s restrikcemi kvůli covidu. Dle tabulky je jedničkou v prodaných kusech stále Samsung a na druhém místě zažil velký propad Apple. Pokud by vás zajímalo, co se skrývá za tajemným Transsion na páté pozici, jsou to právě značky Infinix, Tecno a Itel. A dle odhadů se počítá s tím, že tento klesající trend bude pokračovat minimálně do roku 2024.

A co vy? Jak často si kupujete mobilní telefon? Je to každý rok, nebo máte pocit, že ta meziroční zlepšení nejsou tak výrazná? Dejte vědět do komentářů.