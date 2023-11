Jak fotí stylový Infinix Zero 30 5G s pokročilou selfie a 108Mpx snímačem?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, Infinix Zero 30 5G je jedním z mála telefonů ve své cenové kategorii, který si poradí s 4K videem, a to dokonce až s 60 FPS. I proto jsme se rozhodli, že si tento kousek zaslouží ještě před vydáním recenze samostatný fototest, kde se o kvalitě selfies i fotografií pořízených dalšími snímači, budete moci sami přesvědčit. Níže pak najdete tabulku se všemi dostupnými specifikacemi použitých senzorů.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Senzor bokeh Selfie kamerka Rozlišení 108 Mpx 13 Mpx 2 Mpx 50 Mpx Velikost snímače 1/1,67" 1/3" 1/5" 1/2,76" Označení snímače Samsung ISOCELL HM6 Samsung ISOCELL 3L6 GalaxyCore gc02m Samsung ISOCELL JN1 Velikost pixelů 0,64 µm 1,12 µm 1,75 µm 0,64 µm Světelnost objektivu f/1.65 f/2.2 f/2.45 Ohnisková vzdálenost/rozsah ? mm (120˚) ? mm ? mm Optická stabilizace ano ne ne ne Zaostření PDAF fixní fixní fixní

Níže přiložené snímky byly standardně pořízeny bez jakýchkoliv dodatečných úprav, manuálního zaostřování, změny expozice apod. Prohlédnout si můžete fotografie zachycené v různých světelných podmínkách na všechny snímače, kterými smartphone disponuje. Do komentářů nám pak můžete napsat, jak jste s kvalitou spokojeni.

Infinix Zero 30 5G 4K 60 FPS selfie video

Infinix Zero 30 5G 4K 60 FPS