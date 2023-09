Nový Infinix Zero 30 5G přináší 4K selfie kamerku do střední třídy

Fotografie: Infinix

Hlasitě se dnes o slovo přihlásila značka Infinix, která představila novinku Zero 30 5G. Ta míří do střední třídy a budoucí majitele bude lákat hned na několika frontách. Tou první je stylový vzhled kombinující svěží barevné odstíny. Zaujme i mírně zakřivený 6,78" AMOLED displej s jemným Full HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Netřeba dodávat, že displej bude v rámci střední třídy patřit mezi ty nejlepší, což stvrzuje solidní jas 950 nitů a ochrana sklíčkem Gorilla Glass. Novinka se chlubí i alespoň lehce zvýšenou odolností se stupněm krytí IP53. V praxi to znamená, že by telefonu nemělo vadit zmoknutí či polití vodou.

Pod kapotou je nastěhován procesor Dimensity 8020 od MediaTeku, kterému navíc asistuje 12GB operační paměť. Výkonu tak telefon má rozhodně dostatek. Totéž lze říci i o úložném prostoru, 256 GB je ve střední třídě stále jednoznačný nadstandard. Prostředí zajišťuje XOS 13, což je dle výrobce upravená verze nejnovějšího Androidu 13, která obsahuje řadu funkcí, včetně aktualizovaného hlasového asistenta Folax, který integruje ChatGPT.

Zásadní prvky výbavy se odehrávají v oblasti fotoaparátů. Začněme hlavním 108megapixelovým snímačem, kterému nechybí optická stabilizace obrazu, a je tak příslibem kvalitních fotografií. Dále jsou zde ještě další dva méně důležité objektivy. Přesuňme se ale na čelní stranu. Výrobce uvádí, že by model Zero 30 5G měl zprostředkovat kvalitní vlogování i v cenově dostupném zařízení. Ambice na to novinka rozhodně má. Čelní fotoaparát je 50megapixelový a přidanou hodnotou je možnost záznamu 4K videa s 60 snímky za vteřinu. To je většinou výsada až dražších telefonů.

Baterie má dnes zcela standardní kapacitu 5 000 mAh a podporuje 68W drátové nabíjení. Výrobce udává, že během 30 minut se telefon nabije na 80 % kapacity baterie.Nechybí podpora rychlých mobilních dat 5G a rovněž NFC, které umožní bezkontaktní platby pomocí mobilního telefonu.

Infinix Zero 30 5G bude nabízen ve třech barevných variantách, a to Golden Hour, Rome Green a Fantasy Purple. Prodej na českém trhu by měl být zahájen v průběhu září, přičemž cena je stanovena na 8 999 Kč.