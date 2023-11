Nejnovějším modelem Infinix se v ČR stalo Zero 30 5G. Novinka sází kromě designu na displej či selfie výbavu, bude to však stačit na úspěch v záplavě dravé konkurence?

Infinix během léta zabodoval nejen u zákazníků, ale i v naší recenzi se svým modelem Infinix Note 30 Pro, jehož výbavu lze v některých aspektech srovnávat s výrazně dražšími modely a celkově nabízí nevídaně zajímavý poměr cena/výkon. Jak se povedl dražší Infinix Zero 30 5G, který láká na zajímavý design a vysoce kvalitní selfie kamerku?

Technické parametry Infinix Zero 30 5G Kompletní specifikace Konstrukce 164,5 × 75 × 7,9 mm , 185 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP53 Displej AMOLED, 6,78" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset MediaTek Dimensity 8020 , CPU: 4×2,6 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost listopad 2023, 8 999 Kč

Obsah balení: se vším všudy

Balení je i tentokrát skutečně bohaté, neboť v krabičce kromě telefonu najdete rovněž adaptér, USB-C/USB-A kabel a ochranné silikonové pouzdro. Tak trochu jako zjevení působí rovněž pecková sluchátka (zakončená USB-C), jež přijdou vhod například při vyřizování (video)hovorů.

Líbilo se nám bohaté prodejní balení

Konstrukční zpracování: sklo, plast a oblé tvary

Design hraje u modelu Infinix Zero 30 5G klíčovou roli a výrobce to podle mě chtěl dát patřičně najevo i použitými materiály. Rámeček je sice „pouze“ plastový, což není pro danou cenovou třídu nic neobvyklého, avšak displej i záda kryje Corning Gorilla Glass 5, jež je zpravidla standardem až u dražších smartphonů. Zařízení je se svými 185 gramy relativně lehké (v ruce dobře vyvážené) a tenké rámečky v kombinaci se zaoblenými boky umožňují pohodlné držení.

Infinix Zero 30 5G je na našem trhu dostupné ve třech barevných variantách včetně provedení využívající populární veganskou kůži. Tu sice nenajdeme u testované verze Golden Hour, zlatavé odstíny však mobilu sluší. Výrobce si ani zde neodpustil velmi výrazný fotomodul, který je pro zařízení Infinix typický. Pozitivní je, že na zádech neulpívají žádné (viditelné) otisky díky matné povrchové úpravě, prostor pro zlepšení je však v oblasti haptické odezvy. S přihlédnutím k ceně se rozhodně nejedná o žádnou katastrofu, haptický motor se však zkrátka řadí k těm levnějším.

Odolnost je pouze základní, dle IP53.

Vzhledem k tenkému rámečku jsou relativně tenké i fyzické ovládací prvky, tedy vypínací tlačítko a kolébka hlasitosti, jejich výška je však ideální a lze je snadno nahmatat. Na spodní straně pak sídlí slot pro dvojici nanoSIM (zařízení nepodporuje eSIM), místo pro paměťovou kartu zde však nenajdete. Odolnost je pouze základní dle IP53, což příliš neoslní. Přitom například konkurenční Motorola Edge 40, jež se prodává za stejnou cenu jako Zero 30 5G, nabídne „plnotučnou“ certifikaci IP68.

Líbilo se nám ochrana Corning Gorilla Glass 5

příjemně se drží a vypadá stylově

skleněná záda s matnou úpravou

Nelíbilo se nám haptická odezva je spíše horší

potěšila by vyšší odolnost

bez podpory eSIM a paměťové karty

Displej: 144Hz podívaná

Kromě designu se snaží Infinix Zero 30 5G zaujmout rovněž 10bitovou AMOLED obrazovkou, která má 6,78" , tenké rámečky (po stranách opticky ještě tenčí díky zaoblení) a zcela dostačující Full HD+ rozlišení. Spokojen jsem byl rovněž s maximálním jasem, který je bez problémů použitelný i venku na ostrém světle, stejně tak neschází Always-On (či jeho obdoba), ačkoliv jej nelze mít aktivovaný nepřetržitě a objeví se pouze při obdržení notifikace, klepnutí na displej či zvednutí telefonu.

Maximální obnovovací frekvence činí 144 Hz, v nastavení lze však rovněž aktivovat automatické přepínání mezi 60 Hz a 120 Hz. Infinix chválím za to, že uživatelům nabízí hned několik možností, stejně tak si zaslouží pochvalu za podporu HDR (na Dolby Vision však již nedošlo). Čtečka otisků prstů je standardně optického typu, lze ji vcelku pohodlně nahmatat a funguje rychle a spolehlivě. Vybrat si lze rovněž jednu ze sedmi animací odemykání.

Celkově jsem s obrazovkou Infinixu Zero 30 5G velmi spokojen, výtku mám pouze k regulaci automatického jasu, což je na 99 % softwarový problém, který může být v příští aktualizaci odstraněn. Stávalo se mi totiž, že v temném prostředí fungovala automatická regulace trochu zvláštně a často jsem ji musel zcela vypnout a raději korigovat jas manuálně, neboť byl „na automatiku“ displej skutečně velmi tmavý a měl jsem problém s čitelností.

Líbilo se nám krásný 10bitový 144Hz AMOLED

tenké rámečky

dostačující maximální jas

kvalitní čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám někomu by mohl chybět klasický Always-On

v průběhu testování občas problematický automatický jas

Zvuk: stereo samozřejmostí

Infinix Zero 30 5G je osazen dvojicí reproduktorů, které umí hrát pěkně nahlas a ani kvalitou (s ohledem na cenu) nezklamou, pouze je nutné nemít přílišná očekávání od přednesu hlubších frekvencí. V nastavení (nastavení => zvuk a vibrace => zvuk DTS) lze i u tohoto modelu aktivovat pěkně zpracovaný ekvalizér, případně vybrat jeden z několika presetů či třeba jen zvýraznit basy, vokály nebo výšky.

Líbilo se nám slušná zvuková kvalita stereo reproduktorů

pěkně zpracovaný ekvalizér

Výkon hardwaru: 6nm MediaTek

Infinix Zero 30 5G se spoléhá na 6nm procesor MediaTek Dimensity 8020, jenž vychází z modelu Dimensity 1100. Konkrétně se skládá ze čtyř jader Cortex-A78 o taktu 2,6 GHz a stejného počtu jader Cortex-A55 s frekvencí 2 GHz. Čipset je tedy dostačující, zejména v kombinaci s 12 GB RAM LPDDR4X a 256GB úložištěm UFS 3.1 si nelze stěžovat. Zážitek však bohužel trochu kazí software, k němuž se dostanu v příslušné kapitole.

Líbilo se nám dostačující výkon

štědré úložiště i RAM

Výdrž baterie: tentokrát pouze drátově

Na úvod musím říct, že si podle mě značka Infinix na sebe tak trochu sama upletla bič, když uvedla na trh Infinix Note 30 Pro s podporou rychlého drátového i bezdrátového nabíjení. Vzhledem k tomu pak totiž veškeré další modely výrobce bez bezdrátového nabíjení (zejména, když jsou dražší) působí tak trochu jako ústupek, což je i případ testovaného Zero 30 5G. Ten (zřejmě kvůli konstrukci, resp. tloušťce a hmotnosti) nedisponuje bezdrátovým nabíjením, což je škoda, neboť je výrazně dražší než Infinix Note 30 Pro.

Na druhou stranu se lze spolehnout alespoň na velmi rychlé drátové nabíjení s max. výkonem 68 W. Konkrétně jsem takto naměřil schopnost doplnit energii z 0 na 75 % za 27 minut a k plnému nabití došlo za 46 minut, což jsou skvělé hodnoty. Z hlediska výdrže se pak lze zcela bez problémů spolehnout na jeden den používání s možností se při troše snahy vyšplhat až na 1,5 dne.

Líbilo se nám solidní výdrž

velmi rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: 5G na obou SIM

V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, GPS, GLONASS i Galileo. Využít lze i NFC pro rychlé spárování či bezkontaktní placení, 5G je dostupné na obou SIM kartách a během používání v síti operátora Vodafone jsem měl k dispozici i VoLTE.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: 108Mpx s OIS na palubě

Ve výbavě najdeme primární 108Mpx snímač s optickou stabilizací, ale také 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv (bohužel bez automatického ostření) či 2Mpx hloubkový senzor. Velkým lákadlem má být rovněž 50Mpx selfie kamerka s podporou 4K/60 FPS videa. Parametry si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Senzor bokeh Selfie kamerka Rozlišení 108 Mpx 13 Mpx 2 Mpx 50 Mpx Velikost snímače 1/1,67" 1/3" 1/5" 1/2,76" Označení snímače Samsung ISOCELL HM6 Samsung ISOCELL 3L6 GalaxyCore gc02m Samsung ISOCELL JN1 Velikost pixelů 0,64 µm 1,12 µm 1,75 µm 0,64 µm Světelnost objektivu f/1.65 f/2.2 f/2.45 Ohnisková vzdálenost/rozsah ? mm (120˚) ? mm ? mm Optická stabilizace ano ne ne ne Zaostření PDAF fixní fixní fixní

Po stránce kvality se lze s výjimkou selfie kamerky těšit spíše na průměrné výsledky. Snímky zachycené primárním senzorem mají dostatek detailů, a to nejen ve středu snímků, ale zpravidla i v rozích. Pěkně to ilustruje například schopnost mobilu zachytit relativně detailně obličeje osob, které mi vběhly do záběru (na bocích), kdy u jiných zařízení obvykle vídám jen neidentifikovatelné objekty. S ostřením to však již tak slavné není, zařízení totiž často úplně neví na co zaostřit, tudíž je vhodné mu dopomoci manuálně (přiložené snímky byly foceny plně na automatiku). Po stránce barevného podání potěší vcelku umírněné, ale ne nudné barvy, které mají rozumnou míru saturace. Noční snímky pak mají viditelně nižší množství detailů a nijak nevybočují z průměru, což platí obecně i pro ultraširokoúhlou kamerku, u níž zamrzí absence AF. Níže přiložené snímky byly standardně pořízeny bez jakýchkoliv dodatečných úprav, manuálního zaostřování, změny expozice apod. Prohlédnout si můžete fotografie zachycené v různých světelných podmínkách na všechny snímače, kterými smartphone disponuje.

Za jasně nadprůměrnou lze označit 50Mpx selfie kamerku, která má samostatné přisvícení (schované v levém rohu nad displejem) a lze s ní zachytit na danou cenu velmi kvalitní snímky za ideálních světelných podmínek a nadprůměrné záběry i za zhoršeného světla. Samostatnou kapitolou je pak možnost záznamu ve 4K s 60 FPS na selfie, ale i zadní (primární) kameru. Kvalita videa s podporou elektronické stabilizace (u primárního snímače pochopitelně také OIS) rozhodně nezklame, stejně tak zvuk, viz přiložené ukázky.

Infinix Zero 30 5G 4K 60 FPS selfie video

Infinix Zero 30 5G 4K 60 FPS

Líbilo se nám slušný 108Mpx snímač

50Mpx selfie kamerka se 4K/60FPS videem

Nelíbilo se nám zbytečný 2Mpx senzor

Software: nejen nepřesvědčivá podpora

Infinix Zero 30 5G dorazil s Androidem 13, nadstavbou XOS a v polovině listopadu obsahoval srpnové bezpečnostní záplaty. Výrobce přitom garantuje (a sám uznává, že v tomto ohledu vidí prostor ke zlepšení) pouze jednu aktualizaci systému a alespoň dva roky bezpečnostních záplat, což je s ohledem na cenu spíše podprůměrná podpora. Zatímco u levnějšího Note 30 Pro to lze ještě pochopit, u tohoto dražšího modelu bych očekával něco lepšího, a to i s ohledem na dravou konkurenci od Samsungu.

Co víc, systém má navzdory tomu, že uvedení modelu proběhlo již před několika měsíci, několik softwarových nedodělků. Jedná se především o různé chvíle, kdy se potřebuje telefon „zamyslet“ a na chvíli se zpomalí. Nedostatečně výkonnému hardwaru to za vinu podle mě dávat nelze, takže je nasnadě ne zcela ideální optimalizace systému. Většinu času sice funguje zařízení příkladně, ale různých menších zpomalení a zaseknutí bylo vícero. Všiml jsem si rovněž toho, že na uspané zařízení (telefon tedy pouze leží pasivně na stole, aniž byste jej používali) chodí notifikace s několikaminutovým zpožděním oproti ostatním smartphonům, na kterých dorazily okamžitě. Infinix Zero 30 5G byl přitom ve většině případech připojen ke stejné Wi-Fi síti, tudíž se nemohlo jednat o dočasný výpadek signálu apod. Toto chování jsem pak evidoval přinejmenším u aplikací Telegram a Gmail, tudíž i v tomto ohledu by mohl být systém lepší.

Nadstavba XOS je poměrně bohatá na nejrůznější podrobná nastavení a doplňkové funkce (dokonce nechybí ani FM rádio), na druhou stranu počítejte s tím, že telefon dorazí s velkým množstvím předinstalovaných aplikací třetích stran (bloatware). Ty lze ale naštěstí rychle smazat.

Nelíbilo se nám softwarové nedodělky

spíše kratší softwarová podpora

Zhodnocení

Po velkém nadšení z Infinix Note 30 Pro přichází s modelem Zero 30 5G menší vystřízlivění. Jedná se o designově povedený telefon s parádním displejem, dostatečným výkonem a velmi rychlým nabíjením. Zbytečně jej však sráží softwarové nedodělky, na které by se měl výrobce zaměřit a odstranit je v další aktualizaci. Stejně tak zamrzí jen nižší odolnost či absence bezdrátového nabíjení.

Konkurence

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz