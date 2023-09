Nová Sony Xperia 5 V má na zádech o kolečko méně, výbavou však stále oslní

Fotografie: Sony

Ačkoliv se mohlo na chvíli zdát, že se letos kompaktního vlajkového modelu od Sony nedočkáme, japonský výrobce na něj nezapomněl a dnes uvedl na trh další generaci Xperie 5. Novinka (v pořadí již pátá s tímto označením) přináší oproti loňské generaci několik důležitých změn, které to jsou?

Tvůrčí, kompaktní a výkonná

Těmito třemi přídavnými jmény definuje Sony novou Xperii 5 V a během prezentace zástupci společnosti prozradili, že se chtějí s novinkou soustředit na mladší zákazníky, kteří tvoří obsah na sociálních sítích. Právě je bude jistě zajímat fotovýbava, která letos čítá tři namísto pro Sony Xperii 5 standardních čtyř senzorů, přičemž hned na první pohled je zřejmé, kde se ubíralo.

Na zadní straně tak nyní najdeme 48Mpx (využitelné rozlišení) CMOS snímač ExmorT IMX888, který známe již z Xperie 1 V. Ten Sony vyzdvihuje pro velkou míru detailů a schopnost fotit velmi kvalitní snímky ve zhoršeném osvětlení, čemuž napomáhá i fyzická velikost senzoru 1/1,35" či optická stabilizace, clona činí f/1.9. Samozřejmostí je automatické ostření, schopnost záznamu ve 4K se 120 FPS nebo vyhlášené ostření na oko u osob i domácích mazlíčků, čímž se Sony odlišuje od většiny konkurence.

Tento senzor fotí ve svém přirozeném 24mm ohnisku, ale také se umí přepnout do 48mm režimu (a také dalších úrovní přiblížení), jenž nahrazuje právě chybějící teleobjektiv. V tomto režimu pak „vyřezává“ z původního 48Mpx snímku danou oblast ve 12Mpx rozlišení, podle Sony tak má být zajištěna špičková kvalita. Oproti loňské Xperii 5 IV má být dokonce kvalita tohoto virtuálního teleobjektivu vyšší, a to především ve zhoršených světelných podmínkách.

Druhým senzorem na zádech (ToF zde zcela chybí) je ultraširokoúhlý objektiv o 12 Mpx a velikosti 1/2,5". Jedná se tedy o identický senzor jako u Xperie 1 V, který zvládá záznam se 120 FPS a má automatické ostření, ovšem kvůli delší ostřící vzdálenosti neumožňuje pořizovat makro snímky.

Na čelní straně se pak v klasickém rámečku ukrývá 12Mpx selfie kamerka (1/2,9"), opět shodná s tou, kterou najdeme u Xperie 1 V. Umožňuje 4K záznam, ale třeba i focení bokeh selfies.

Novinkou zaměřenou na tvůrce videí je aplikace Video Creator, jež usnadní editaci videa začátečníkům bez znalostí a na rozdíl od většiny jiných aplikací zvládá editovat i 4K 120 FPS video. Nadále rovněž platí, že fotit lze pouze ve 12Mpx rozlišení, uživatelé tak nemohou aktivovat 48Mpx režim.

Stejný displej, lepší zvuk

Sony provází představení velkým množstvím dat, z nichž vychází. V tomto případě se nechalo inspirovat průzkumem, podle nějž 70 % mladších uživatelů sleduje videa s poslechem zvuku skrze hlasité reproduktory namísto bezdrátových či drátových sluchátek (Xperia 5 V si naštěstí stále zachovává 3,5mm jack). Proto implementovali nový zesilovač, jenž má kvalitu reprodukce z repráčků směřujících k uživateli značně vylepšit.

S audiem se pojí i displej, kterým je 6,1" HDR OLED panel s podporou Real Time HDR a 120Hz obnovovací frekvencí. Parametry je tak identický s loňskou generací, podle Sony však došlo k drobným hardwarovým úpravám. K jakým, to však neprozradilo, a tak nezbývá než si počkat, zda někdo něco objeví poté, co přijde telefon do prodeje. Předností tohoto modelu je rovněž integrace platformy Bravia Core s neomezeným streamováním po dobu jednoho roku a také 5 kupóny sloužícími ke koupi jakékoliv filmové novinky.

Vyšší výkon, ale stále jen 128GB úložiště

Kromě chybějícího snímače na zádech a vylepšených reproduktorů je další výraznější změnou nasazení povedeného čipsetu Snapdragon 8 Gen2. Telefon má rovněž upravené chlazení, což má znamenat o 40 % lepší tepelný management. Procesoru pak dělá společnost 8 GB RAM, což je dostačující, ačkoliv výrobce nespecifikuje, o jaký typ paměti se jedná. Co však zamrzí, je přítomnost pouze 128GB úložiště, které se zejména zmiňovaným 4K obsahem rychle zaplní. Výrobce však naštěstí stále podporuje paměťové karty microSD.

Nic se nezměnilo ani na kapacitě baterie 5 000 mAh, která by měla spolehlivě vystačit na dva dny. Sony konkrétně slibuje, že běžný uživatel si s plně nabitým telefonem vystačí do rána příštího dne a stále bude mít 50 % kapacity baterie. Její nabití na udávaných 50 % (z 0) pak trvá rovněž 30 minut, přičemž platí, že maximální výkon by měl činit 30 W. Novinka má v záloze i podporu bezdrátového i reverzního bezdrátového nabíjení. Za zmínku stojí rovněž přítomnost nových algoritmů, jež by měly zajistit o 20 % menší energetickou náročnost telefonu jako takového.

Podobně jako kapacita baterie pak zůstává i softwarová podpora, kdy výrobce slibuje dvě velké aktualizace operačního systému a tři roky bezpečnostních záplat, kvůli čemuž bohužel zaostává za dalšími hráči, jako je Samsung či Google, ale i za konkurencí z Číny.

Po softwarové stránce je novinka věrná typickému podlouhlému designu, rozměry konkrétně činí 154 × 68 × 8,6 mm a hmotnost se zastavila na 183 gramech. To je o 11 gramů více, než tomu bylo u Xperie 5 IV. Co rozhodně potěší, je přítomnost nejmodernějšího ochranného skla Corning Gorilla Glass Victus 2 na displeji i na zádech či environmentální papírová krabička.

Cena a dostupnost

Xperia 5 V bude v prodeji od 2. října 2023 za cenu 24 990 Kč. U vybraných prodejců bude možné ke koupi smartphonu po omezenou dobu (do vyprodání zásob) získat bezdrátová ANC sluchátka WH-CH720N v hodnotě 2 990 Kč jako dárek.